Slafkovsky, Armia et Evans sur la liste des blessés

Aux prises avec une liste des blessés qui ne cesse de s’allonger, le Canadien y a ajouté mardi les noms des attaquants Juraj Slafkovsky, Joel Armia et Jake Evans.

Pour pallier ses absences, le Tricolore a rappelé de son club-école du Rocket de Laval les attaquants Raphaël Harvey-Pinard et Rem Pitlick pour affronter les Jets de Winnipeg. Les deux joueurs ont d'ailleurs participé à l'entraînement matinal.

La durée de leur absence reste à déterminer, car tous les trois doivent se soumettre à des examens médicaux plus complets. Armia souffre d'une blessure au haut du corps, tandis qu'Evans et Slafkowsky sont touchés au bas du corps. Ils sont tous sortis éclopés du match de dimanche face aux Rangers à New York.

De plus, alors que l’on espérait son retour prochain, Sean Monahan se retrouve à présent sur la liste des blessés à long terme. Il a déjà raté 19 des 44 premiers matchs de l’équipe cette saison.

Il poursuit son entraînement sur glace en solitaire et progresse bien , a indiqué l'équipe par voie de communiqué.

La liste des absents comprenait déjà le gardien Jake Allen, les défenseurs Mike Matheson et Kaiden Guhle, ainsi que l’attaquant Brendan Gallagher.

Jonathan Drouin brillait aussi par son absence à l’entraînement afin de subir des traitements.

Harvey-Pinard, qui a inscrit 15 buts et 10 mentions d’aide avec Laval, en sera à une première rencontre avec le Tricolore cette saison, tandis que Pitlick a quant à lui réussi un but en 14 rencontres avec le grand club. Il a amassé 5 buts et 17 passes avec le Rocket.