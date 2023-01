Tom Brady et les Buccaneers s’écroulent devant les Cowboys

Associated Press

Prescott a complété 25 passes en 33 tentatives pour des gains de 305 verges, en plus de réussir un majeur par la voie terrestre.

Le match était possiblement le dernier de Brady dans l'uniforme des Buccaneers.

C'est la première fois que Dallas a le dernier mot sur le gagnant de sept trophées Vince-Lombardi.

Les Cowboys ont aussi remporté un premier match éliminatoire à l'étranger en 30 ans.

Ils seront les visiteurs dimanche prochain à San Francisco pour y affronter les 49ers.

En éliminatoires, les Cowboys avaient perdu huit fois de suite en sol ennemi depuis leur gain en finale de l'Association nationale en 1993... à San Francisco, justement.

Brady pourra accéder au marché de l'autonomie. Il s'est joint aux Buccaneers en 2020 et a mené l'équipe à une conquête du Super Bowl en 2021.

Il a annoncé sa retraite en février dernier, mais a changé d'idée et a disputé une 23e saison à 45 ans.

Brady a obtenu 351 verges aériennes, dont des passes de touché de 30 verges à Julio Jones et de 8 verges à Cameron Brate au cours de la seconde demie.

Il a subi deux sacs et une interception, coûteuse, car elle a été commisse dans la zone des buts au deuxième quart lorsque les siens n'étaient en retard que 6-0.

Les Cowboys en ont retiré le touché au sol de Prescott au terme d'une poussée de 15 jeux et 80 verges.

Dalton Schultz a capté des passes de touché de 22 et 11 verges lors de la première demie. Michael Gallup et CeeDee Lamb ont également fait des attrapés pour un touché dans une cause gagnante.

Brett Maher a raté ses quatre premières occasions de converti d'un point, ce qui n'était jamais arrivé dans un match de la Ligue nationale de football.

Russell Gage a quitté le terrain sur une civière au dernier quart après que son cou eut absorbé un coup du bras droit de Donovan Wilson au moment où le receveur chutait en tentant d'effectuer une réception.

Gage a semblé vouloir se relever, mais il en était incapable.

L'entraîneur Todd Bowles a indiqué que Gage était en mesure de bouger ses extrémités. Il a été amené à l'hôpital en lien avec une commotion cérébrale et une blessure au cou.