Retour gagnant de Novak Djokovic aux Internationaux d’Australie

Le Serbe Novak Djokovic a réussi son retour à Melbourne, mardi, un an après son expulsion du pays pour ne pas être vacciné contre la COVID-19, en battant l'Espagnol Roberto Carballes en trois manches de 6-3, 6-4 et 6-0.

Je suis si heureux de retrouver ce court... Si je devais choisir des conditions de jeu idéales, ce serait en soirée sur ce court Rod Laver, sans la moindre hésitation , a lancé Djokovic à la foule restée tard pour le soutenir.

Le Serbe a ainsi lancé sa quête d'un 10e trophée dans le tournoi majeur pour égaliser le record de 22 titres du grand chelem détenu par l'Espagnol Rafael Nadal.

Djokovic dispute le tournoi en tant que 5e joueur mondial et pourrait récupérer le sommet du classement s'il remporte la première levée du grand chelem.

Il affrontera au deuxième tour le Bolivien Hugo Dellien ou le Français Enzo Couacaud.

Avant de se présenter à Melbourne, Djokovic a lancé ses compteurs cette année en décrochant la palme à Adélaïde. Il avait bouclé la saison 2022 sur les chapeaux de roue avec trois sacres en quatre tournois, dont les finales de l'ATP, après la tournée nord-américaine.

Rublev trop fort pour le revenant Thiem

Auparavant blessé, Dominic Thiem n'avait plus joué à Melbourne depuis son élimination en huitièmes de finale en 2021. Il est tombé sur un adversaire beaucoup trop coriace pour son retour aux Internationaux d'Australie, le Russe Andrey Rublev, qui s'est imposé 6-3, 6-4 et 6-2.

Thiem, ex-no 3 mondial retombé au 98e rang et bénéficiaire d'une invitation à Melbourne, a été absent du circuit pendant 10 mois entre 2021 et 2022 en raison d'une blessure à un poignet.

Andrey Rublev Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Il tente de retrouver son meilleur niveau, mais un joueur du calibre de Rublev est encore à l'évidence un trop gros obstacle pour l'Autrichien, finaliste du tournoi majeur australien en 2020, année où il avait remporté son seul tournoi du grand chelem, aux Internationaux des États-Unis.

L'an dernier, il a été battu au premier tour des deux événements majeurs qu'il a joués, à Roland-Garros et à Flushing Meadows. De son côté, Rublev poursuivra son parcours australien jeudi en affrontant le Finlandais Emil Ruusuvuori (46e) ou l'Australien Max Purcell (205e et issu des qualifications).

Le Russe de 25 ans avait été éliminé au troisième tour l'an dernier à Melbourne, où il avait atteint les quarts de finale en 2021.

Il a également joué en quarts à Roland-Garros (2020 et 2022) et aux Internationaux des États-Unis (2017, 2020 et 2022), sans jamais parvenir dans le dernier carré. Il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon.

Murray crée la surprise

Le Britannique Andy Murray a sauvé une balle de match avant de battre l'Italien Matteo Berrettini 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7/9) et 7-6 (10/6) après 4 h 49 min de jeu, se qualifiant pour le deuxième tour de la compétition.

Je vais le sentir passer ce soir et demain, mais là, maintenant, je suis incroyablement heureux et fier de moi , a commenté le quintuple finaliste à Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015 et 2016).

J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour réussir à jouer à ce niveau dans des stades comme celui-là, dans des matchs comme celui-là, contre des joueurs comme Matteo , a souligné le joueur de 35 ans.

Sous les yeux de son entraîneur Ivan Lendl, double vainqueur du tournoi majeur australien (1989, 1990), Murray a sauvé une balle de match à 5-4 sur son service dans la cinquième manche avant de bénéficier de l'aide du filet sur la balle de match du super bris d'égalité.

Il affrontera jeudi l'Australien Thanasi Kokkinakis ou l'Italien Fabio Fognini.

Berrettini, plus jeune de presque 10 ans et demi-finaliste l'an dernier, a pourtant très bien joué et a pu s'appuyer sur son énorme service (31 as, dont 10 dans la manche ultime) et sur sa puissance en général (72 coups gagnants).

Mais le guerrier écossais n'a jamais eu l'habitude de baisser les bras. Et si ses statistiques sont moins brillantes que celles de son rival (10 as et 40 coups gagnants), il a également commis moins de fautes directes (34 contre 59).

Surtout, Murray a toujours le mental d'acier qui l'a amené à former le Big 4 aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

C'est ainsi qu'il n'a pas flanché sur la balle de match à défendre et qu'il s'est rapidement détaché dans le super bris d'égalité pour mener 8-3.

Aux commandes 8-5, il a manqué une attaque du coup droit a priori facile qui lui aurait donné quatre balles de match. À l'inverse, il a permis à Berrettini de revenir à 8-6.

Mais à 9-6, sa balle accrochée par le filet a été suffisamment ralentie pour retomber hors d'atteinte dans la moitié de terrain de Berrettini.