Andrey Rublev trop fort pour le revenant Dominic Thiem

Dominic Thiem qui, blessé, n'avait plus joué à Melbourne depuis son élimination en huitièmes de finale en 2021, est tombé sur un adversaire beaucoup trop coriace pour son retour mardi aux Internationaux d'Australie : le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, qui s'est imposé 6-3, 6-4 et 6-2.

Je suis content d'avoir gagné en trois manches, contre Dominic ce n'est jamais facile. D'autant que nous sommes de bons amis. Il traverse un moment difficile et je lui souhaite de revenir à son meilleur niveau au plus vite , a commenté Rublev.

Thiem, ex-no 3 mondial retombé au 98e rang et bénéficiaire d'une invitation à Melbourne, a été absent du circuit dix mois entre 2021 et 2022 en raison d'une blessure au poignet. Il tente de retrouver son meilleur niveau, mais un joueur du calibre de Rublev est encore à l'évidence un trop gros obstacle pour l'Autrichien, finaliste du Majeur australien en 2020, année où il avait remporté son seul tournoi du Grand Chelem, aux Internationaux des États-Unis.

L'an dernier, il a été battu au premier tour des deux Majeurs joués, à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis. De son côté, Rublev va poursuivre son parcours australien jeudi en affrontant le Finlandais Emil Ruusuvuori (46e) ou l'Australien Max Purcell (205e et issu des qualifications).

Le Russe de 25 ans avait été éliminé au troisième tour l'an dernier à Melbourne où il avait atteint les quarts de finale en 2021. Il a également joué les quarts à Roland-Garros (2020 et 2022) et aux Internationaux des États-Unis (2017, 2020 et 2022), mais sans jamais parvenir dans le dernier carré. Il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon.