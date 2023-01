Mario Cecchini a senti le tapis lui glisser sous les pieds

Oui, ça m'a surpris parce que les gens très proches autour de moi me disaient : "Ben non, ben non, ben non!" , a raconté lundi l'ex-président du club de football montréalais, qui a fait la tournée des médias pour revenir sur son départ, il y a quatre semaines exactement.

On allait de l'avant. Sur le terrain comme à l'extérieur, on avait fait de belles choses, je pense, a poursuivi Cecchini. Alors en ce sens, c'est une surprise. Mais quand les réunions pour jaser un peu du futur se mettent à être repoussées, puis que tu arrives au 19 décembre, que ton contrat est terminé et que Noël s'en vient, tu te dis : "Il y a toujours bien quelqu'un qui va m'appeler demain". C'est ça qui s'est passé. On m'a alors dit qu'on n'était pas en mesure de renouveler mon contrat.

Sans aucune autre explication ou raison?

Non. Mais par contre — et là c'est moi qui spécule — quand j'ai lu après dans une entrevue que Gary Stern a donnée à Dave Naylor (de TSN) qu'ils étaient prêts à vendre de 10 à 90 % de l'équipe à des intérêts locaux, je me suis dit que ça pouvait avoir à voir avec ça. Peut-être que si jamais ils veulent vendre, ils se disent qu'il vaut mieux ne pas être embêtés par un contrat.

Pourtant, dans ses discussions avec les propriétaires, que ce soit la succession de Sid Spiegel ou Gary Stern, jusqu'au mois de novembre, jamais une vente éventuelle du club n'avait été évoquée.

Les enfants de Sid Spiegel, décédé avant d'avoir pu voir jouer son équipe, possèdent maintenant 75 % des Alouettes. Même s'ils n'ont pas rencontré les partisans ou les médias, n'ont assisté qu'à une rencontre en deux ans à Montréal — la dernière de 2022 — et n'ont rencontré l'équipe des opérations football et certains joueurs que lors de la dernière rencontre éliminatoire disputée à Toronto, Cecchini assure qu'ils sont engagés envers Montréal.

C'est toujours ce qu'ils m'ont dit. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils pensent que ça pourrait être mieux avec des partenaires québécois.

D'ailleurs, si l'actionnariat devait changer radicalement et des intérêts québécois devenaient acquéreurs de la majorité du club, Cecchini ne ferme pas la porte à effectuer un retour.

Bien sûr que j'écouterais, assure-t-il. Je dis d'ailleurs que je me sens comme au milieu du mandat de toute façon. Alors oui, je vous je voudrais définitivement aller poursuivre cette aventure-là. (...) Je pense que je peux aider absolument dans un contexte où évidemment, c'est un nouvel actionnariat. C'est sûr que j'écouterais.

Héritage

Cecchini insiste : toutes les réalisations pendant son règne l'ont été en équipe. Il le répétera souvent au cours de son entretien. Même s'il quitte son poste avec le sentiment de ne pas avoir terminé son mandat, il est tout de même fier de ce qu'il lègue à son successeur.

Je te dirais du côté football, il y a quand même eu une victoire éliminatoire, ce qu'on n'avait pas eu depuis 2014. Je suis fier de nos 13 à 15 Québécois qu'on a eus sur l'équipe. Je suis fier que les arbitres — ceux qui le peuvent — s'expriment finalement en français. On a su convaincre la ligue.

Je suis aussi fier de la progression de la place que l'équipe a retrouvée dans les médias. Je suis évidemment heureux qu'on ait augmenté le nombre d'abonnements de saison. Le business club était complètement vendu : on a rajouté une section.