Après la déception qatarie, Samuel Piette regarde vers l’avant

Comme ses autres coéquipiers de l'équipe nationale canadienne, le milieu montréalais a obtenu une semaine de congé de plus pour services rendus à la nation au Qatar. Mais à la différence de Joel Waterman, Kamal Miller et James Pantemis, Samuel Piette est allé quelques jours sur la côte ouest américaine participer à un événement médiatique du nouveau diffuseur de la ligue.

Si Miller, resté au Centre Nutrilait lundi, a joué les trois matchs du Canada au Qatar, les trois autres n'ont pas touché au terrain lors du Mondial. Si le milieu de 28 ans comprend les circonstances de match qui ont mené à ce choix du sélectionneur John Herdman, on perçoit encore l'amertume en point de presse.

C'est sûr qu'il y a une déception à ce niveau-là. C'est une Coupe du monde, donc t'es très heureux et fier de faire partie du groupe. Tu te sens chanceux aussi de faire partie des 26 sélectionnés. Par après, tu veux fouler le terrain donc c'est sûr qu'une déception , a avoué Samuel Piette.

Les scénarios pour moi d'embarquer ne se sont pas présentés malheureusement, a-t-il poursuivi. Puis je pense que John [Herdman] me voit un peu plus comme quelqu'un qui est là pour garder le score, ce qu'il aurait pu me faire embarquer à la 2e minute contre la Croatie après qu'on a marqué ce premier but! (rires) Par après, on tirait toujours de l'arrière malheureusement, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai contrôlé ce que j'ai pu contrôler, par contre c'est sûr qu'après la Coupe du monde, à mon retour on m'en parlait.

« Il y aura toujours cet astérisque-là quand on me pose la question : "C'était comment la Coupe du monde? C'était comment de jouer contre les meilleurs?" Je vais toujours dire : "C'est vraiment une belle expérience, mais moi, je n'ai pas joué." » — Une citation de Samuel Piette

Même si la déception semble encore vive, Samuel Piette ne baisse pas les bras pour autant. ll parle déjà du prochain cycle, celui qui va mener à la Coupe du monde nord-américaine, pour lequel le Canada est qualifié d'office comme pays organisateur.

Sera-t-il du groupe dans quatre ans? Si ça ne tient qu'à lui, la réponse ne peut pas être plus claire.

Je pense que la sélection nationale, ça va être terminé quand je vais prendre ma retraite du sport. Point.

Objectif : prudence

Depuis son dernier match avec le onze montréalais, l'entraîneur-chef a changé de visage, les Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et autres Allistair Johnston ont quitté le club pour l'Europe, Kei Kamara a demandé à être échangé, et les arrivées sont davantage des projets sportifs que des joueurs accomplis. Après une saison record pour le CF en 2022, Samuel Piette espère seulement que le club arrivera à accomplir ce qu'il n'a pas fait depuis les saisons 2015-2016 : retourner en éliminatoires.

Malgré les changements, je pense qu'on a une très bonne fondation quand même, a-t-il insisté. Pour moi, l'objectif principal, c'est ça chaque année, mais je pense plus que jamais, c'est de faire les séries encore cette année, de faire les séries une deuxième saison de suite, chose qui n'a pas été faite depuis que je suis au club.

Faire les séries avec ces changements-là, ça démontrerait à quel point le club s'en va dans la bonne direction.

Samuel Piette et Victor Wanyama Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Samuel Piette devra toutefois composer avec le retour surprise de Victor Wanyama. Le joueur désigné kenyan avait annoncé son départ à la fin de la saison, mais a finalement accepté un nouveau contrat au tournant de l'année. Pour Piette, qui se voyait déjà reprendre son rôle de milieu défensif partant du club, le retour de Wanyama implique de jouer à nouveau hors position.

Je suis content que Victor soit de retour. Je sais que c'est un point d'interrogation ou une question qui revient souvent : Est-ce que Sam et Victor, ça marche? Je pense que l'an dernier, on l'a prouvé que ça marchait, a assuré Piette. Je pense qu'on a vu l'an dernier que je suis capable d'être un peu plus dans un rôle hybride. On va voir comment Hernan va nous utiliser.

Hernan Losada a pour sa part assuré qu'il voyait Piette comme étant un élément crucial de son groupe de leaders, avec notamment Wanyama et Rudy Camacho. L'entraîneur argentin n'a pas encore rencontré le milieu québécois seul à seul, mais c'est le cas, a-t-il expliqué, de tous les joueurs du club.

C'est un joueur très important pour nous, c'est sûr et certain qu'on va parler, pas seulement avec Sam, mais avec tous les joueurs, a dit Losada. On est trois semaines en Floride (en février) et je pense qu'il y aura beaucoup de temps pour parler avec tout le monde.

Même s'ils font preuve d'une grande ouverture, les deux hommes doivent apprendre à se connaître, alors que Piette profitait, de son propre aveu, d'une relation privilégiée avec Wilfried Nancy.

C'est sûr que c'est dommage parce que Wilfried et moi, personnellement, on se connaissait bien, on se connaît encore très bien. On a une très bonne relation. Je le connais depuis très très longtemps. On avait bâti quelque chose de bien à Montréal. Après, c'est un peu comme les joueurs. Tu es victime un peu de ton propre succès, Puis c'est sûr que tu attires l'intérêt d'autres clubs, a-t-il dit en faisant un signe d'argent, peut-être sans le réaliser, du bout des doigts.

C'est ce qui est arrivé avec Columbus, a-t-il continué. Après l'histoire avec le proprio, etc. Moi, je ne connais pas la vraie raison pour laquelle il est parti, mais de ce que j'ai entendu, Columbus est un très beau projet sportif. C'est sûr que c'est très alléchant pour un entraîneur d'aller dans un environnement comme ça.

Dans le calepin

Samuel Piette et Joel Waterman ont souligné le degré d'intensité de leur premier entraînement, qui a duré plus de deux heures encore lundi matin. Si Wilfried Nancy aimait souvent se tenir un pas en retrait des entraînements pour observer ses joueurs, Hernan Losada semble se plaire à être continuellement au milieu de l'action, en proférant de multiples observations à ses joueurs. Ça promet pendant les matchs.

Même s'il a demandé un échange la semaine dernière, Kei Kamara pourrait être de retour cette semaine à Montréal afin de ne pas se retrouver en situation de rupture de contrat, notamment pour passer ses tests physiques. Pourrait-il même se joindre au groupe? Pour Hernan Losada, le vétéran attaquant est toujours un joueur de Montréal .

. Le nouveau venu Ilias Iliadis était à l'entraînement. Un milieu de terrain, jeune et Canadien avec une patte gauche, a résumé Losada, qui le découvrait aussi lundi.

Défense à quatre ou à trois? L'Argentin a une préférence pour le dispositif à trois défenseurs centraux, qui était celui du CF l'an dernier, mais il aimerait trouver le bon candidat pour une défense à quatre, s'il souhaite surprendre un adversaire en cours de saison.

Un gardien numéro un et un second, pas de système d'alternance. Hernan Losada a avoué qu'il ne devrait pas déroger de la dynamique habituelle et celui qui sera le partant lors du premier match de la saison sera son numéro un.