Cette blague, lancée en ondes l’an dernier par mon ancien collègue Louis-Philippe Guy, me fait encore rire aujourd’hui. Elle soulignait à quel point les tablettes électroniques se sont rapidement et solidement implantées dans l’univers du sport professionnel au cours des dernières années.

Cela dit, bien qu’elles se soient incrustées dans le décor, il est difficile d'évaluer si les tablettes permettent réellement aux joueurs et aux entraîneurs d’améliorer leurs performances.

À ce sujet, une séquence amusante est d’ailleurs survenue le printemps dernier au cours d’un match éliminatoire entre les Rangers de New York et les Penguins de Pittsburgh.

Incapable de marquer lors d’une échappée, l’attaquant des Rangers Mika Zibanejad s’était machinalement emparé d’une tablette électronique à son retour au banc afin de revoir le jeu. Son coéquipier Chris Kreider lui avait toutefois arraché la tablette des mains et l’avait violemment projetée au sol.

Concentre-toi plutôt sur ton match , avait recommandé Kreider.

***

La semaine dernière, John Tortorella a pris une décision allant dans le même sens que l’initiative de Kreider. L’entraîneur des Flyers a décrété que les tablettes électroniques seraient dorénavant interdites durant les matchs, tant sur le banc que dans le vestiaire au cours des entractes.

Cette décision lui a valu de railleries d’une frange de partisans. On l’a notamment accusé d’être rétrograde et de refuser le progrès. Pourtant, ses explications étaient fort intéressantes.

James van Riemsdyk (no 25) et son frère Trevor van Riemsdyk (no 57) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Tortorella souhaite que ses joueurs s’imprègnent du match et se préparent pour leur prochaine présence au lieu de constamment ressasser des actions qui appartiennent au passé.

Surtout, il pense que l’utilisation des tablettes électroniques incite les entraîneurs à faire de la microgestion (il a utilisé l’expression anglaise overcoaching) et à bombarder les joueurs d’informations superflues.

Je pense que nous (les entraîneurs) devenons parfois une nuisance. Nous nous sentons obligés d’intervenir parce que les images sont là sous nos yeux. Et nous leur encombrons l’esprit avec ce qui vient de se produire au lieu de les laisser se préparer à réussir leur prochaine présence , a-t-il indiqué.

Je n’essaie pas d’être un idiot. Cette équipe éprouve de grandes difficultés à comprendre le rythme d’un match. C’est d’ailleurs la raison majeure pour laquelle j’ai banni les tablettes. La compréhension de l'allure des matchs et des changements de rythme est, à mon sens, quelque chose d’important à apprendre pour une jeune équipe.

Fait intéressant, aucun des joueurs interrogés par des confrères de Philadelphie n’a semblé irrité par la décision de l’entraîneur.

Il peut être pratique d’utiliser une tablette. Mais parfois, cela vous empêche d’échanger de l’information avec vos coéquipiers, ou de vous concentrer sur des choses plus importantes , a fait valoir le vétéran James van Riemsdyk.

***

La décision de Tortorella, et les intéressantes questions qu’elle soulève, pourraient facilement figurer à l’ordre du jour d’une convention d’entraîneurs de haut niveau. À coup sûr, cette thématique susciterait de très intéressants débats.

Quand on y pense, il serait sans doute difficile de trouver une seule profession dans laquelle les gens seraient plus confiants, plus productifs et plus créatifs en se faisant constamment suggérer, dans le feu de l’action, de nouvelles façons d’accomplir des tâches banales ou de prendre des décisions.

Blake Snell s'est fait remplacer en sixième manche, malgré une performance magistrale. Photo : Getty Images / Tom Pennington

Nous vivons à une époque où l’instinct et la créativité des athlètes sont de plus en plus travestis ou manipulés pour répondre à des normes que la technologie, l’intelligence artificielle ou les statistiques avancées imposent. Et parfois, cette obsession de tout contrôler devient probablement un frein à la grandeur des prouesses sportives.

En 2020, le gérant des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, a retiré son lanceur étoile Blake Snell du sixième match de la Série mondiale alors que ce dernier était en train de réaliser l’une des meilleures performances de sa vie.

Après un retrait en sixième manche, et même si Snell n’avait effectué que 73 lancers, Cash s’est avéré incapable de comprendre ce qui était en train de se produire dans ce match. Il a retiré son joueur dominant parce que les statistiques avancées (et ses patrons) lui disaient qu’il était préférable de ne pas laisser un lanceur affronter trois fois les frappeurs adverses. Résultat : les Dodgers sont revenus dans le match et ont remporté la Série mondiale.

***

L’ex-gérant du baseball majeur Joe Maddon raconte que lorsqu’il est arrivé aux commandes des Angels d’Anaheim au début des années 2020, le surdoué Shohei Ohtani semblait porter comme un boulet les restrictions artificielles que l’organisation lui imposait.

Les Angels mesuraient systématiquement le niveau d’énergie d’Ohtani, ce qui faisait en sorte qu’on ne l’insérait pas dans la formation en tant que frappeur la veille de ses départs comme lanceur, ni le lendemain de ses départs. Et qu’on ne lui permettait pas de frapper quand il lançait.

Shohei Ohtani Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

Dans son récent livre The Book of Joe, Trying Not to Suck at Baseball & Life, écrit en collaboration avec le journaliste Tom Verducci, Maddon soutient qu’Ohtani a réellement atteint son plein potentiel à compter de 2021. Cette saison-là, Maddon a décidé de faire jouer Ohtani le plus souvent possible et de laisser à son athlète la responsabilité de demander des congés s’il en ressentait le besoin.

Limité à 104 et 106 matchs à ses deux premières saisons, Ohtani en a disputé 155 en 2021 et 157 en 2022. Il a cogné 46 et 34 circuits lors de ces deux dernières saisons en plus de connaître ses deux meilleures campagnes au monticule.

Maddon soutient que de se poser en obstacle à la grandeur d’un athlète est la pire chose que puissent faire un gérant ou une organisation. Il est aussi convaincu que les athlètes excellent davantage quand on leur propose un cadre simple et qu’on les laisse jouer.

Privés de leurs tablettes, les joueurs des Flyers souffriront-ils d’un quelconque désavantage d’ici la fin de la saison? C’est loin d’être certain.