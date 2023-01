« Il faut une confiance aveugle en ses moyens » - James Crawford sur Kitzbühel

Kitzbühel, cette descente mythique qui fait frémir les skieurs, même les plus téméraires. Le Canadien James Crawford, qui connaît sa meilleure saison de Coupe du monde, se prépare pour l'épreuve la plus connue du calendrier ce week-end où il cherchera à faire oublier ses mauvaises performances il y a quelques jours à Wengen.

En 2022, il avait terminé au 6e rang de la première descente sur la célèbre Streif, un an après une autre 6e place, mais cette fois en super-G.

Cependant, le skieur torontois, qui est monté sur le podium en descente à deux reprises cette saison (2e à Bormio et 3e à Beaver Creek) n'est pas au meilleur de sa forme à quelques jours du week-end le plus attendu de la saison. Il se remet d'une lourde chute, vendredi dernier, dans le super-G de Wengen, qui lui a laissé des contusions et une raideur au cou.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Crawford ne chute pas souvent, mais cette fois, il ne s'est pas méfié d'une petite bosse à mi-parcours. Déséquilibré, il a fait une culbute en fauchant au passage une porte, mais heureusement, il ne s'est pas blessé.

Le lendemain, encore secoué, il a fini 29e de la descente raccourcie. Il n'était visiblement pas remis de sa chute.

Ça va à peu près, lance-t-il au début de l'entrevue lundi avec Radio-Canada Sports. Ça a été dur. À Wengen, le parcours fait en sorte que je ne peux pas skier à 100 %, mais ça suffisait pour connaître un bon week-end. Malheureusement, j’ai chuté dans le super-G. Ça a rendu mon week-end difficile, car on ne se remet pas immédiatement d’une chute comme ça.

Une chute peut vous fragiliser psychologiquement même si vous êtes physiquement correct et prêt à skier. Si vous perdez un petit morceau de votre confiance, c’est très dur d’aller vite.

Cette petite bosse qui l'a fait tomber, les organisateurs l'ont fait disparaître par la suite.

Je ne suis pas quelqu’un qui cherche des excuses, mais jusqu’à ma chute, tous les concurrents y compris les ouvreurs ont senti cette bosse sur la trajectoire, tient-il à préciser. Après ma chute, ils ont réussi à la faire disparaître. Mais ils auraient pu le faire plus tôt. C’est un peu frustrant pour moi, mais au moins, les skieurs après moi n’en ont pas souffert.

Ne pas trop ruminer

Les épreuves de Wengen et de Kitzbühel se succèdent, donc les skieurs ont juste le temps de digérer leur performance sur la piste Lauberhorn avant de se retrouver au pied de la terrible Streif, dans la station tyrolienne.

Je suis heureux qu’il y ait une autre Coupe du monde dès ce week-end, car au moins, je ne vais pas ruminer très longtemps mon mauvais week-end de Wengen, c'est facile de s'encombrer l'esprit quand on y pense trop , explique-t-il.

« J’aborde ce week-end de Kitzbühel dans un bon état d’esprit. Le mauvais week-end à Wengen m’a affamé. J'ai hâte de retourner en piste pour m’entraîner et retrouver mes repères. » — Une citation de James Crawford, skieur alpin

Même si son corps est encore endolori par sa chute, le skieur de 25 ans a confiance en ses moyens sur les parcours techniques.

Je suis ce genre de skieur qui se sent bien sur les parcours difficiles, comme Bormio ou Kitzbühel par exemple. J'ai plus confiance en moi. Ils épousent ma façon de skier et mon approche du ski. Je crois qu’à Kitzbühel, j’aurai retrouvé ma vitesse, la vitesse que j’ai eue depuis le début de la saison , affirme-t-il.

Visiblement en mode remise à niveau, il a fini 51e de la première descente d'entraînement mardi, à 3,82 secondes du temps de référence. La deuxième, prévue mercredi, a été annulée en raison du brouillard et de la mauvaise visibilité.

La sournoise Streif a mis fin à des carrières dans de terribles chutes, comme celle du Canadien Todd Brooker en 1987 dans le mur à l'arrivée.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La Streif a aussi fait entrer certains skieurs dans la légende, comme le Suisse Didier Cuche, cinq fois sacré en descente, un record. Son compatriote Beat Feuz, qui prendra sa retraite à l'issue du week-end, y a remporté trois des quatre dernières descentes.

Sur ces pistes très dures et très glacées, il faut avoir une confiance aveugle en ses moyens, et ça, ça vient avec l’expérience, explique Crawford. Ce n’est pas tant une question de technique, vous devez vous concentrer à skier comme vous savez le faire et respecter votre plan de course pour négocier les secteurs au meilleur de vos habiletés, et si vous y arrivez, vous pouvez la plupart du temps obtenir un bon résultat.

« C’est vraiment une question de volonté de vouloir vous rendre à l’arrivée. Et ce genre d’approche me réussit bien. » — Une citation de James Crawford, skieur alpin

L'expérience commence à payer

James Crawford a prouvé depuis un an qu'il avait de plus en plus confiance en ses moyens. Ses performances aux Jeux olympiques de Pékin l'ont montré, avec une 4e place en descente et une médaille de bronze au combiné.

James Crawford, médaillé de bronze aux JO de 2022 Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

De plus, il a conclu la saison 2022 de la Coupe du monde avec un podium et deux tops 5, en super-G.

Et cette saison, outre ces deux podiums le mois dernier, il fait preuve d'une belle constance avec trois tops 10.

C’est vrai que cette saison, j’ai cette confiance qui me permet d’avoir de bons résultats à certains endroits, analyse-t-il. Je le sens dans les entraînements que je fais, je me sens bien sur mes skis, je me rends compte que j’ai de la vitesse, et j’arrive maintenant à enregistrer ces bonnes sensations dans ma mémoire pour être compétitif. Même si je ne retrouve que 50 % de ces sensations, je sais que j’irai vite sur mes skis. La confiance vient de là, il faut juste qu'elle revienne au bon moment, le jour de la course.

Avec de meilleurs résultats viennent aussi certains privilèges.

Depuis l’an dernier, ce qui a changé pour moi, ce sont mes dossards de départ, ça fait une grande différence en ski, fait-il remarquer. Maintenant que je pars parmi les premiers, mon ski s’est amélioré, d’un point de vue techniquement et dans mon approche.

James Crawford à Bormio en Italie avec le dossard no 8 Photo : Getty Images

« J’ai la vitesse depuis trois à quatre saisons, mais ce n’est qu’à la mi-saison l’an dernier que j’ai intégré toutes ces notions, ce qui m’a permis d’être plus constant, d’être plus rapide à chaque épreuve, c’est la plus grande différence avec les saisons passées, et c’est le plus dur à obtenir. » — Une citation de James Crawford, skieur alpin

Savoir que je suis capable de gagner, même quand les conditions ne me permettent pas de skier à 100 % de mes habiletés, mais peut-être à 80 %, ça m’aide à être constant, affirme-t-il. Pour les jeunes skieurs, c’est plus dur, car ils n’ont pas encore tous les repères nécessaires d’une piste à l’autre, avec des conditions de piste et climatiques changeantes.

James Crawford admet que la confiance vient avec les bons résultats, et que les bons résultats viennent avec la confiance. C'est en quelque sorte un cercle vertueux. Mais avec les bons résultats vient aussi la fatigue mentale.

Bien sûr, arriver à comprendre tout ça, à l’intégrer et à le transposer sur la piste, c’est mentalement très taxant, a-t-il constaté. Alors, il faut développer des techniques de récupération, des méthodes pour rester motivé et parfaitement concentré. C’est dur, mais l’expérience rend tout le processus plus simple.

Cela dit, Crawford admet lui-même qu'il a encore des choses à intégrer dans son disque dur.

Bien sûr, j’aurais aimé poursuivre sur ma lancée à Wengen, mais j’ai chuté. Or, je ne chute pas souvent. On skie sur un fil dès qu’on quitte le portillon de départ, et la possibilité de chuter existe, alors il faut être capable de rebondir, et j’ai encore des choses à apprendre à ce niveau.

James Crawford à Kitzbühel en 2021 Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Actuellement, le Torontois pointe au 10e échelon du classement général, au 4e de celui en descente et au 8e en super-G. Lentement, il vise son but.

Mon objectif, c’est de remporter un jour un globe de cristal. J’aimerais gagner toutes les courses, mais je préfère montrer que je suis capable d’être constant, année après année. Comme mon rêve, c’est de gagner un globe de cristal, c’est là-dessus que je me concentre quand je suis en piste, pas forcément sur la victoire.

Bien sûr, si je fais un sans-faute, la victoire est possible, mais c’est avec la constance que j’attendrai mon rêve, conclut James Crawford. Bon, cette saison, quelques skieurs sont intouchables en descente et en super-G. Donc gagner le globe cette saison me paraît hors de portée, mais je veux être à leur niveau le plus souvent possible.

Il est prévu à Kitzbühel une troisième séance d'entraînement, jeudi, avant les deux descentes de Coupe du monde vendredi et samedi, qui seront suivies d'un slalom dimanche.