Auger-Aliassime écarte Pospisil à Melbourne, Shapovalov avance à son tour

Le Québécois de 22 ans a vaincu son compatriote Vasek Pospisil en quatre manches, dont deux qui se sont soldées au bris d'égalité.

Le Britanno-Colombien de 32 ans a remporté la première manche 6-1, avant de perdre les deux suivantes 6-7 (4/7) et 6-7 (3/7), puis la quatrième 3-6 pour subir l'élimination à Melbourne.

D'autres détails suivront.

Shapovalov trouve ses repères

Denis Shapovalov a aussi effectué son entrée en scène aux Internationaux d'Australie. Il a vaincu le Serbe Dusan Lajovic en quatre manches de 6-4, 4-6, 6-4 et 6-1.

Après avoir gagné le premier acte, l'Ontarien de 23 ans a vu le 86e mondial lui rendre la pareille au deuxième après avoir été brisé à 2-2, le seul service perdu de la manche.

Au troisième engagement, Shapovalov a de nouveau été brisé hâtivement, à 1-1, mais cette fois il a su revenir dans la manche et a pesé de plus en plus sur la rencontre. Il a d'abord recollé à 3-3, puis s'est emparé du service de Lajovic à 5-4 pour remporter l'acte.

Le Serbe a tenté de s'accrocher à la manche suivante, mais le Canadien avait pris son envol. Shapovalov l'a brisé deux fois de plus pour atteindre le deuxième tour à Melbourne pour la troisième année de suite.

S'il a fait le jeu à son premier match (52 coups gagnants contre 17 pour son adversaire, mais 39 erreurs non provoquées contre 23), il voudra améliorer son taux de balles en jeu à son premier service (56 %).