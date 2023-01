Montembeault et Caufield brillent dans un gain du CH au Madison Square Garden

Le Canadien a fourni un effort complet et a été récompensé, dimanche soir au Madison Square Garden.

Cole Caufield a rompu l'égalité en troisième période en plus d'amasser une aide, Samuel Montembeault a repoussé 38 lancers et la formation montréalaise a vaincu les Rangers de New York 2-1.

Le Tricolore avait vu ses efforts minés par un mauvais début de rencontre lors d'une défaite de 2-1 face aux Islanders de New York, moins de 24 heures plus tôt.

Cette fois, il a évité les baisses de régime et a eu le dessus dans un duel de gardiens.

Kirby Dach a aussi fait mouche pour le Canadien (18-23-3), qui a mis fin à une série de sept défaites à l'étranger (0-6-1).

Artemi Panarin a été l'unique buteur des Rangers (24-13-7), qui ont subi un premier revers en temps réglementaire en huit rencontres (5-1-2). Igor Shesterkin a réalisé 29 arrêts.

L'attaquant Jake Evans manquait à l'appel pour le Canadien, après avoir subi une blessure au bas du corps, samedi face aux Islanders. Le défenseur Chris Wideman a aussi été laissé de côté, tandis que les attaquants Mike Hoffman et Michael Pezzetta ont été réinsérés dans la formation.

Le Tricolore comptait donc sur une formation traditionnelle à 12 attaquants et six défenseurs.

Cependant, l'attaquant Juraj Slafkovsky n'a pas terminé la rencontre, prenant la direction du vestiaire avec environ huit minutes à écouler.

Le Canadien sera en congé lundi. Il reprendra le collier mardi, quand les Jets de Winnipeg seront de passage au Centre Bell.

Cole Caufield et Igor Shesterkin. Photo : La Presse canadienne / Adam Hunger

Un spectacle divertissant

Les deux gardiens ont été au sommet de leur art en première période.

Shesterkin a multiplié les arrêts spectaculaires. Il a notamment frustré Caufield et Christian Dvorak après qu'ils eurent réussi à déborder des défenseurs adverses.

Pour sa part, Slafkovsky s'est buté deux fois au gardien russe. La deuxième fois, Shesterkin a réussi l'arrêt avec le manche de son bâton.

À l'autre bout de la patinoire, Montembeault a été alerte devant Jake Leschyshyn et Mika Zibanejad. Il a aussi joué de chance quand Alexis Lafrenière a raté un filet ouvert.

Le Canadien a finalement ouvert le pointage après 4:54 de jeu en deuxième période, lors d'un avantage numérique. Jacob Trouba a raté une occasion à un bout de la patinoire, puis le Tricolore a contre-attaqué à trois contre deux. Dach a battu Shesterkin à l'aide d'un tir haut du côté de la mitaine.

Dach a cogné à la porte dès la reprise du jeu, mais Shesterkin veillait au grain.

Les Rangers ont répliqué avant la fin du deuxième vingt, avec 3:57 à écouler. Pendant une punition à retardement contre le Tricolore, Panarin a surpris Montembeault au terme d'une longue séquence avec un tir à contre-courant.

Jonathan Drouin a tenté de redonner les devants au Canadien avant la fin du deuxième engagement. Shesterkin a toutefois stoppé deux tirs de l'attaquant québécois coup sur coup.

C'est finalement Caufield qui a offert une avance de 2-1 au Tricolore après 8:56 de jeu en troisième période. Il a profité d'une remise de Nick Suzuki pour déjouer Shesterkin grâce à un lancer sur réception.

Montembeault a ensuite résisté aux nombreux assauts des Rangers.