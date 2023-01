Absents des nationaux, Piper Gilles et Paul Poirier seront aux mondiaux

Le duo de danse sur glace formé de Piper Gilles et Paul Poirier mènera la délégation canadienne qui participera aux Championnats du monde de patinage artistique de l’ISU, a annoncé dimanche Patinage Canada.

La compétition aura lieu à Saitama, au Japon, du 20 au 26 mars.

Les Québécois Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen participeront aussi à l’événement, dans la même discipline que Gilles et Poirier.

Keegan Messing, qui a été sacré champion canadien samedi, représentera le Canada du côté des hommes. L’identité d’un autre patineur dans cette catégorie sera annoncée ultérieurement.

Dans le volet féminin, la championne nationale Madeline Schizas sera la seule à représenter le Canada lors de l’événement.

Pour le patinage en couple, le Canada sera représenté par Brooke McIntosh et Benjamin Mimar, Lia Pereira et Trennt Michaud, ainsi que par Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps.