Le stade olympique prêt à accueillir la NFL

Quelques jours après l'inauguration d'une nouvelle surface synthétique, la direction du parc olympique a annoncé samedi que des pourparlers sont en cours avec le circuit Goodell afin de tenir des rencontres à compter de la saison prochaine.

Un vent d'optimisme souffle dans les bureaux du parc olympique, selon le vice-président exploitation et développement commercial, Alain Larochelle, se disant confiant que Montréal redevienne une terre d'accueil de la NFL.

Basé sur l'historique très solide du football à Montréal, je crois que nos chances sont bonnes [...] Si l'on n'est pas sélectionnés pour la saison 2023, ils nous ont clairement réitéré leur intérêt de venir pour la saison 2024 et les années suivantes , a-t-il expliqué en entrevue sur les ondes de RDI.

La Ligue nationale de football lorgne la métropole québécoise dans le cadre de sa série internationale. Le vice-président exploitation et développement commercial du parc olympique, Alain Larochelle, était de passage sur les ondes de RDI pour discuter de la candidature montréalaise.

C'est plus qu'un match, ce serait quelques matchs qui pourraient avoir lieu dans les 10 prochaines années. L'idée est de bâtir notre relation avec la Ligue nationale de football, c'est pour ça qu'on maintient les pourparlers et on désire conclure d'ici un an au maximum , a renchéri Alain Larochelle.

Désirant bonifier son offre aux quatre coins du globe, la NFL a élaboré sa série internationale en 2007, ouvrant la voie à l'organisation de 39 matchs hors des États-Unis, soit 33 à Londres, 5 à Mexico et 1 à Berlin.

La ligue veut étendre la portée des villes qui reçoivent ces matchs. C'est donc une quantité appréciable de rencontres qui font partie du calendrier régulier de la ligue. Ces matchs ont lieu tôt à l'automne. Nous avons jugé bon de soumettre notre candidature , a mentionné Alain Larochelle.

À noter que 14 des 30 enceintes de la NFL sont munies d'un terrain de gazon synthétique. La surface du stade olympique est maintenant conforme aux normes du circuit Goodell, aux dires d'Alain Larochelle.

On a une nouvelle surface de très grande qualité. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle se compare à peu près à la surface qui a été installée à Atlanta [au domicile des Falcons]. Je crois que ça envoie un message très positif à la ligue comme quoi nous sommes prêts à faire le nécessaire pour accueillir les équipes.

Par le passé, deux rencontres de la NFL se sont déroulées au stade olympique de Montréal, d'abord le 18 août 1988 entre les Jets de New York et les Browns de Cleveland, puis le 9 août 1990 entre les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Chaque équipe doit désormais disputer au moins un match à l'extérieur des frontières américaines par cycle de huit ans. Cette décision est entrée en vigueur en 2022, année au cours de laquelle le calendrier de la NFL est passé de 16 à 17 matchs en saison.