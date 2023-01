Damar Hamlin rend visite à ses coéquipiers pour la première fois

Damar Hamlin a rendu visite à ses coéquipiers aux installations des Bills pour une première fois depuis sa sortie d'un hôpital de Buffalo , samedi, environ deux semaines après que le demi de sûreté eut été victime d'un arrêt cardiaque et qu'il eut été réanimé sur le terrain lors d'un match contre les Bengals de Cincinnati.

Hamlin a été autorisé à rentrer chez lui mercredi, après avoir subi ses derniers tests au Buffalo General Medical Center. Sa visite pour rencontrer ses coéquipiers survient un jour avant que les Bills accueillent les Dolphins de Miami pour un duel de premier tour des éliminatoires de la NFL. Il pourrait assister à ce match.

Âgé de 24 ans, Hamlin poursuit ce que les médecins ont qualifié de récupération remarquabloeur depuisson arrêt cardiaque après avoir été frappé à la poitrine par le receveur des Bengals Tee Higgins, au premier quart d'un match qui a depuis été annulé.

Hamlin a passé ses deux premiers jours au centre médical de l'Université de Cincinnati sous sédation et respirant à travers un respirateur artificiel. Après avoir été réveillé, Hamlin n'a montré aucun signe de dommage neurologique et dans les quatre jours suivant son arrivée, il respirait par lui-même, marchait et parlait.

Hamlin a interagi pour la première fois avec ses coéquipiers le 6 janvier, lorsqu'il est apparu par visioconférence depuis sa chambre d'hôpital. Il a échangé des messages manuels, a fléchi ses muscles et leur a parlé en disant : Je vous aime les gars.

Hamlin a tweeté en direct en regardant la victoire de 35-23 des Bills contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du dernier match de la saison, dimanche. Un jour plus tard, il a quitté l'hôpital de Cincinnati et il a été transféré à Buffalo. Il poursuit maintenant sa réadaptation avec les Bills.

Le rétablissement de Hamlin a remonté le moral des Bills, qui ont été stupéfaits et avec les larmes aux yeux en regardant le personnel médical faire revivre leur coéquipier.

Dans les jours qui ont suivi son effondrement, 8,6 millions de dollars américains ont été versés à la collecte de fonds et de jouets de Hamlin, qui sera utilisée pour soutenir les jeunes par l'entremise de l'éducation et du sport.

Hamlin, qui est originaire de la banlieue de Pittsburgh, utilisera également la vente des chandails à son effigie pour amasser des fonds pour le centre de traumatologie de Cincinnati, qui l'a initialement soigné.