Le Canada au pied du podium en Coupe du monde de saut à ski

Les deux athlètes de Calgary, en Alberta, ont complété les trois tours de la compétition avec un score combiné de 580,5 points, soit un retard de moins de deux unités sur les détenteurs de la médaille de bronze.

Les Autrichiennes Chiara Kreuzer et Eva Pinkelnig (624,6 points) ont décroché l'or, menant d'un bout à l'autre de l'épreuve. Elles ont aisément devancé les Norvégiennes Thea Minyan Bjoerseth et Anna Odine Stroem (589,3 points) ainsi que les Allemandes Katharina Althaus et Selina Freitag (581,8 points).

Les deux représentantes de l'unifolié ont connu un excellent premier tour, récoltant 190,1 points, ce qui leur procurait alors le 2e rang au classement provisoire.

La suite a été plus ardue pour Loutitt et Strate, qui ont enregistré 187,3 points en deuxième manche pour reculer en 4e position.

Elles se sont ensuite ressaisies avec un total de 203,1 points, le 3e score du tour décisif, insuffisant toutefois pour rattraper l'équipe allemande et grimper sur le podium.

Loutitt a réalisé un saut d'une distance de 96,5 mètres au cours de son troisième essai. Seule Kreuzer, avec un bond de 97 m au deuxième tour, a été meilleure que la Canadienne de 19 ans.

Loutitt et Strate avaient fait partie du quatuor canadien qui a remporté une médaille de bronze historique lors de la compétition mixte des Jeux olympiques de Pékin en 2022.