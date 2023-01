Aleksander Aamodt Kilde fait coup double à Wengen

Encore impérial sur la Lauberhorn, légèrement raccourcie en raison du vent, Aamodt Kilde a réalisé un temps de 1 min 43 s 14/100 pour repousser Odermatt (1:44,02) à 88 centièmes de seconde de la victoire. Le Suisse avait pris la 3e place vendredi.

L'Italien Mattia Casse (1:44,15) a conclu la descente sur la troisième marche du podium, son second depuis l'entame du calendrier après la descente de Val Gardena, en Italie, tenue en décembre.

Aamodt Kilde a bâti son 19e gain sur le circuit international, déjà un 6e cette saison, dès le début du parcours tout en glisse du tracé, avant de trouver la trajectoire idéale dans le chemin sinueux, secteur où le moindre coup de frein coûte très cher.

Moins juste sur le haut de la piste, avec une petite faute à la réception de la fameuse tête de chien , soit un saut en aveugle entre deux rochers, Odermatt a ensuite pris tous les risques pour réaliser une fin de course époustouflante.

S'il court toujours après son premier succès en descente, le prodige suisse de 25 ans vole vers un deuxième gros globe de cristal d'affilée grâce à sa suprématie en slalom géant. Il détient pour le moment 340 points d'avance sur le colosse norvégien de 30 ans.

Encore une fois, félicitations à la Norvège! Aleks a encore montré qu'il était dans une ligue à part , a salué Odermatt, beau joueur, qu'on a vu plaisanter avec son ami comme la veille.

Malgré la passe d'armes entre les deux champions, à nouveau somptueuse tant ils se poussent mutuellement dans leurs retranchements, aucun des deux n'a pu rivaliser, à l'applaudimètre, avec l'enfant chéri de Wengen, le Suisse Beat Feuz (1:44,39).

Ovationné dès le portillon de départ pour sa dernière apparition dans une épreuve qu'il a remportée à trois occasions (2012, 2018, 2020), le champion olympique de la discipline a fini au 5e rang, avant d'être acclamé par plus de 10 000 spectateurs en liesse.

Ses 16 sacres en Coupe du monde, sa récolte de 4 globes de cristal en descente, son légendaire toucher de neige et sa décontraction ont marqué le grand cirque blanc, qu'il quittera après l'étape de Kitzbühel, laissant le souvenir d'un artiste de la discipline.

Feuz a devancé le technicien autrichien Marco Schwarz (1:44,43), 6e de la première descente de sa vie sur le circuit mondial, une performance de bon augure avant de tenter de conserver son titre en combiné aux mondiaux de Méribel et de Courchevel, qui auront lieu du 6 au 19 février en France.

Le Canadien James Crawford (1:45,56) a enregistré le meilleur résultat du pays en terminant au 29e échelon.

Non loin derrière, ses compatriotes Broderick Thompson (1:45,75) et Kyle Alexander (1:55,87) se sont classés 32e et 34e, tandis que Brodie Seger (1:46,24) et Jeffrey Read (1:47,07) ont obtenu les 40e et 45e chronos. De son côté, Cameron Alexandre n'a pas rallié l'arrivée.