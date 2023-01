Federica Brignone sacrée en super-G à St. Anton

Sur un tracé raccourci en raison des chutes de neige dans la nuit, Brignone a dominé la compétition avec un chrono de 1 min 21/100, loin devant un tandem suisse formé de Johana Hälen (1:00,75) et de Lara Gut-Behrami (1:00,87), en retard de 54 et 66 centièmes de seconde.

La Française Tessa Worley (1:01,03) a abouti au pied du podium, tandis que les Canadiennes Valérie Grenier (1:02,25) et Marie-Michèle Gagnon (1:02,62) se sont respectivement classées aux 23e et 26e rangs.

Brignone a signé une démonstration de force, très engagé, pour décrocher sa première victoire de la saison après plusieurs semaines probantes en slalom géant.

« C'est trop bien, je suis très contente de mon ski. Je suis une athlète technique qui ose. Quand je me sens bien, je fais la différence dans la difficulté. Je me suis entraînée un seul jour en vitesse depuis un mois, ma confiance a grandi en slalom géant en me sentant bien sur les skis, ce qui m'a donné envie d'attaquer. En ce moment, j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux. »