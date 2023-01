Kim Clavel s’incline et cède devant Jessica Nery Plata

LAVAL -- Kim Clavel perd une décision unanime 97-93, 97-93 et 96-94 devant la nouvelle championne unifiée WBA et WBC des mi-mouches, Jessica Nery Plata.

Le combat de 10 rounds a été disputé à un rythme élevé, mais le vent a semblé tourné pour de bon dès le troisième round quand Clavel a tenté d'échanger coup pour coup avec sa coriace rivale.

Kim Clavel et Jessica Nery Plata Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

En dépit de quelques belles étincelles, Clavel n'a pas été en mesure de contrer l'excellent jab du gauche de Plata qui a fait le gros du dommage.

Clavel a donc perdu son titre WBC acquis en juillet dernier dès sa première défense. Il s'agit aussi de la première défaite de la Québécoise.

Après une bonne entrée en matière, Clavel a semblé rapidement perdre ses repères. Plata marquait des points pendant que Clavel tentait de se mettre à distance sécuritaire.

Dans les échanges, on assistait pratiquement à du deux pour un en faveur de Plata. Le crochet du gauche de Clavel arrivait à court et fendait l’air devant les esquives habiles de la Mexicaine.

Kim Clavel et Jessica Nery Plata Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

À la mi-combat, Clavel a commencé à saigner du nez et à respirer par la bouche. Le courage ne lui a pas fait défait, mais Plata empilait les rounds rendant l’issue du combat de plus en plus claire.

La foule enthousiaste, composée d'un peu plus de 4000 spectateurs, a eu beau scander son nom à pleins poumons, Clavel n’arrivait pas à combler le retard. Cela n’a donc surpris personne quand les juges ont tranché unanimement en faveur de Plata.

Dur vendredi 13 pour Clavel qui ne peut compter sur un combat revanche puisque cette clause n’était pas prévue au contrat.

À l’instar de Marie-Eve Dicaire, Clavel s’est inclinée devant une grande championne qui rentrera chez elle avec un peu de poids supplémentaire dans ses valises.

Akdeniz en contrôle

Le Longueuillois Mazlum Akdeniz (18-0, 8 K.-O.) a conservé son titre WBC Continental des super-légers en s'imposant devant l'aspirant mexicain Cristian Bielma (19-5-2, 7 K.-O.) sur des pointages identiques de 100-87 de la part des trois juges. Ceux-ci illustrent bien le déroulement du combat.

Dans ce duel à sens unique, Akdeniz a envoyé son adversaire au tapis au troisième, au cinquième et au septième round à l'aide de solides crochets du droit.

Et c'est sans compter les nombreuses chutes de Bielma qui manquait visiblement d'adhérence sous ses bottines. Ajoutez à cela le fait de cracher son protecteur buccal et vous réunissez alors à peu près tous les trucs du métier pour essayer de reprendre son souffle.

Car il est clair que Bielma a vite manqué de carburant face à Akdeniz, précis et hargneux. Ce dernier a tout de même eu droit à un ou deux avertissements de la part de l'arbitre Steve St-Germain à la suite de coups un peu trop près de la ceinture.

Dans le ring, s'adressant à la foule il s'est dit heureux du déroulement du combat. Il a dit n'avoir ressenti aucune fatigue ajoutant qu'il aurait pu tenir 15 rounds. Il dit viser d'autres combats importants avec la possibilité de mettre la main sur d'autres ceintures.

La victoire devrait en effet lui permettre de monter une marche ou deux au classement mondial, se rapprochant un peu d'un combat de plus grande envergure.

Femmes à l'honneur

Si Marie-Pier Houle (8-0-1, 2 K.-O.) piaffait d'impatience à l'idée de remonter dans un ring, ses attentes n'ont probablement pas été satisfaites par la Mexicaine Marisol Moreno (6-4) qu'elle a dominée d'un bout l'autre de son premier combat de huit rounds (77-75, 79-73, 80-72).

Marie-Pier Houle et Marisol Moreno Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Les deux boxeuses ont souvent manqué de précision dans la première moitié de cet affrontement, trop concentrées qu'elles ont semblé être par leur défensive. On en aurait voulu plus du point de vue de l'attaque, mais Houle a tenu promesse en limitant au strict minimum les coups de sa rivale.

Sentant l'urgence, Houle et Moreno ont finalement ouvert un peu la machine au huitième et dernier round permettant à la foule de se manifester. La longue absence de six mois s'est fait sentir pour la boxeuse de Terrebonne qui a conservé sa fiche immaculée dans la colonne non désirable des défaites.

S'adressant aux journalistes à l'issue de cette bataille, Houle a parlé du mal qu'elle a eu à trouver la distance face à une adversaire qui bougeait constamment.

Je boxais un peu trop droite contre elle parce qu'elle est grande. Dès que j'ai pu appliquer le fait de me pencher un peu, j'ai tout de suite senti la différence. J'ai placé mes meilleurs coups dans les deux derniers rounds.

Houle a enfin reconnu qu'elle ne méritait d'avoir gagné tous les rounds comme le 3e juge avait noté le combat.

Premiers pas réussis

Pour son premier combat pro au Québec, l'Olympienne et médaillée d'or des Jeux panaméricains 2015, Caroline Veyre (2-0) a vaincu la Mexicaine Estefania Franco (3-6) par décision unanime 60-54, 60-54, 60-54.

Abondamment tatouée et arborant les habits et les couleurs traditionnels incas, la visiteuse n'a offert que peu de résistance face à Veyre très nettement plus expérimentée.

Les combinaisons de la Montréalaise encadrée par Danielle et Pierre Bouchard ont atteint la cible quasiment à volonté, mettant à dure épreuve de physique et le moral de sa rivale.

Satisfaite de sa performance à son premier duel de six rounds dès sa deuxième sortie dans les rangs professionnels, Veyre a reconnu qu'elle avait procédé à de petits ajustements afin de gérer ses réserves d'énergie.

Je sentais que je l'atteignais et que je lui faisais mal. Je l'ai contré sur son crochet une fois ou deux dès le premier round. J'étais donc assez attentive. Je l'ai repoussée souvent dans les câbles. Je pense que c'était un très bon combat assez spectaculaire , a indiqué Veyre à l'issue du combat au terme duquel elle arborait une petite coupure sans conséquence à la paupière gauche, résultat d'un léger coup de tête.

Derek Pommerleau (4-0, 2 K.-O.) signe une victoire sans appel (60-54, 60-54, 60-54) et sans histoire face au Mexicain Gustavo Magana Rodriguez (3-2-1, 1 K.-O.). Pommerleau a su se montrer patient pour attendre les ouvertures et marquer des points face à un adversaire plus souvent en mode repli qu'on l'aurait souhaité.

En lever de rideau, le Vancouvérois Eric Basran (3-0, 1 K.-O.) a aisément pris la mesure du Mexicain Juan Carlos Garcia (4-3) en l'emportant par décision unanime (60-53, 60-54, 60-54). Le combat n'a pas offert assez d'étincelles pour allumer les spectateurs arrivés tôt en espérant ne rien manquer.