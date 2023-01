C’est le 16 janvier, croyait-on, que tout l’effectif s’entraînerait finalement ensemble. Samuel Piette, après avoir rempli ses obligations auprès du nouveau diffuseur Apple en Californie, serait le dernier joueur à se rapporter à l’entraîneur-chef Hernán Losada.

À moins d’un spectaculaire revirement de situation, ce ne sera pas le cas en raison d’un des grands classiques de la MLS, une embrouille entre Kei Kamara et son club. L’attaquant n’est toujours pas à Montréal, il a demandé un échange, et les circonstances sont nébuleuses. Problèmes familiaux, billet du médecin, sorties publiques…

Si ce n’était que ça.

La courte entente du club avec Sandro Grande a été l’un des sujets les plus chauds au Québec au cours de la semaine. Elle a fait l’unanimité à l’Assemblée nationale, ce qui ne peut être qu’un très bon ou, dans ce cas-ci, un très mauvais signe. Elle a mené le président du club, Gabriel Gervais, au dur constat que l’organisation devra se battre pour regagner la confiance de chaque partisan , comme il l’a indiqué en point de presse mardi.

Comment y parviendra-t-elle? Déjà, on avait vu le club réagir à une mauvaise décision moins promptement que cette semaine, lorsqu’il a mis fin à son entente avec Grande une quinzaine d’heures après son annonce. L’équipe réserve que devait diriger Grande, par exemple, a été abruptement dissoute en décembre 2016, ce qui avait laissé un trou béant entre l’académie et la première équipe. L’erreur avait été réparée plus de trois ans plus tard.

Gabriel Gervais est un homme intelligent. Comme visage du CF Montréal depuis le printemps dernier, il a su dire et faire les choses de la bonne manière. Après l’épisode du changement de nom, l’ancien de l’Impact s’est efforcé de rebâtir certains ponts avec des partisans échaudés ou encore avec d’autres ex-joueurs. Gervais semble habituellement en maîtrise de la situation à la tête d’un club qui, aux yeux de ceux qui en suivent distraitement (ou non) les activités, a l’air abonné aux controverses.

Certes, il y a eu le départ de Wilfried Nancy, qui s’est fait avec une certaine dose d’acrimonie. Mais cette semaine a été la première véritable tempête du président. Elle était prévisible, même s’il semble que dans les bureaux, certains ont cru que ce ne serait qu’une brève averse. Pour la première fois, Gervais paraissait vraiment mal à l’aise au podium.

Les dégâts sont importants. L’ancienne première ministre Pauline Marois en est sortie de ses vacances pour faire la tournée des médias. Ce n’est pas exactement ce dont avait besoin une organisation qui, au cours des derniers mois, était parvenue à soigner son image souvent écorchée.

Le CF Montréal avait procédé en faisant de bons coups de relations publiques, comme son nouveau logo qui a été bien reçu, mais aussi en connaissant une saison remarquable sur le plan sportif.

Si l’administration se met elle-même des bâtons dans les roues, une pression indue peut-elle tomber sur les épaules du secteur sportif afin de redorer l’image du club? Vendredi, les clients du jour ne semblaient pas trop s’en faire.

Je ne pense pas qu’il y ait une pression, a soutenu le milieu de terrain Sean Rea. Comme joueurs, on ne pense qu’à jouer notre jeu, faire le mieux qu’on peut, donner du plaisir aux supporteurs. Oui, il y a une certaine pression dans la mesure où on doit faire bonne figure, mais au bout du compte, on joue au foot. Il faut s’amuser, donner du plaisir. C’est juste ça, au bout du compte.

Ça affecte l’image et la notoriété du club sur certains aspects, a pour sa part reconnu le défenseur Zachary Brault-Guillard. On veut être proche de nos partisans. C’est vrai qu’après, tout le monde a ses opinions là-dessus. Certes, c’est dur. Mais on passe à travers, et on espère faire une aussi belle saison que l’année dernière. On va tout faire pour réaliser de belles choses.

La fin de la réponse est à la fois tout à fait normale et assez révélatrice. Bien sûr, cette équipe voudra faire mieux que la saison dernière. Mais les joueurs savent aussi que la semaine a été difficile hors des terrains et que, si les résultats sportifs ne suivent pas à partir du 25 février, le public sera enclin à souligner le négatif dans tous les secteurs du club à gros traits.

En revanche, le potentiel que le terrain fasse un peu d’ombre aux épisodes moins glorieux est intéressant. Avant la saison dernière, qui croyait que le CF Montréal terminerait 2e de son association? L’équipe avait raté les éliminatoires en 2021 et n’avait pas fait d’acquisition majeure. Ils étaient nombreux à remettre en question sa capacité à améliorer ses résultats en 2022.

Cette année, les questionnements ont d’autres sources. Les transferts d’Alistair Johnston, Ismaël Koné et Djordje Mihailovic, tout particulièrement, inquiètent les partisans.

Si le CF Montréal devait tutoyer le sommet du classement en 2023, il dépasserait encore les attentes d’une manière qui, souhaitera-t-il, revitalisera son image. Quand on regarde le plan de succession un peu partout dans l’effectif, avec des Sean Rea, des Jonathan Sirois, voire des Robert Thorkelsson, ce serait malavisé de compter cette équipe pour battue d’avance.

Contrairement à ce que le club a vécu cette semaine, la première équipe semble savoir prévoir ce qui est prévisible – à un Kamara près. (Et Radio-Canada Sports va garder le sien.)