Apprendre à gagner même lorsque la passion s’étiole

Ne dit-on pas des bonnes équipes qu’elles savent gagner même lorsqu’elles ne performent pas au maximum de sa capacité? Le Canadien n’appartient évidemment pas à ce groupe, mais comme l’objectif ultime est d’en faire partie éventuellement, il s’agit là d’une autre leçon que Martin St-Louis tente d’inculquer à sa bande.

Des fois, c’est quatre ou cinq gars qui vont tirer l’autobus. Quand tu as tout le monde, c’est spécial. Honnêtement, c’est rare que tu as tout le monde. En autant que tu en aies une grosse majorité. Des fois, tu ne te sens pas bien en première période, mais avec le groupe qui te tire tu embarques, tu trouves ton énergie, tu trouves tes jambes. C’est une responsabilité de groupe, mais individuellement, faut que tu aies la volonté d’amener tout ce que tu peux , a expliqué le pilote du CH avant de s’envoler pour New York.

Si la majorité des joueurs a semblé garder un niveau de motivation élevé pendant les deux premiers mois de l’année, ça s’est sévèrement gâté depuis le mois de décembre et les nombreux blessés venus ralentir le groupe.

Les rares bonnes prestations (contre St. Louis par exemple) ont été suivies de fâcheuses contre-performances (Seattle, disons).

Avec seulement deux victoires aux dix derniers matchs de l’équipe (2-7-1), toute une moitié de saison encore à ses pieds et un retard de 11 points sur le dernier billet donnant accès aux séries éliminatoires, mieux vaut trouver des sources de motivation intrinsèques.

Alors on divise le reste de la campagne en segments, on vise à les gagner, il n’y a pas de petites victoires après tout. Mercredi, l’équipe s’est réunie pour faire le point sur les 41 premiers matchs de l’année et s’est fixé des objectifs pour la suite des choses.

« Si on peut répéter le niveau d’engagement [de jeudi soir], on va être en bonne position et on va grandir comme équipe. » — Une citation de Martin St-Louis

Le cas Suzuki

L’entraîneur lui-même n’a que peu de contrôle sur le dévouement de ses joueurs si ce n’est que d’essayer de ménager leurs forces pour leur offrir les meilleures conditions possibles.

C’est de gérer l’énergie. Gérer le temps de glace aussi. Être sûr qu’ils sont bien mentalement. Parce que mentalement, ça peut déranger physiquement , a lancé St-Louis.

Pour Nick Suzuki, ça fait partie de ton job de te préparer physiquement et mentalement pour être au mieux.

Peut-être, mais le nombre de minutes passées sur la glace importe également. Les responsabilités confiées également. Prenons le cas de Suzuki.

Cela fait trois saisons qu’il est l’attaquant le plus utilisé du club − d’où le fait qu’il assure être pas mal habitué maintenant − mais jamais n’avait-il autant joué que depuis que l’ancien capitaine du Lightning est devenu son patron le 9 février 2022.

Kirby Dach, Nick Suzuki et Cole Caufield Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Au cours de cette presque année, le capitaine du Tricolore a disputé en moyenne 21 min 7 s par rencontre, un temps d’utilisation fluctuant si peu d’un mois à l’autre, d’une semaine à l’autre. Il vient au 6e rang des attaquants de la ligue pendant cette séquence, toutes de grandes vedettes âgées de 25 à 34 ans avec au moins sept saisons d’expérience dans la LNH.

Les attaquants les plus utilisés dans la LNH depuis le 9 février 2022 : Mikko Rantanen : 22 min 15 s Connor McDavid : 22:05 Leon Draisaitl : 22:04 Nathan MacKinnon : 21:42 Kyle Connor : 21:10 Nick Suzuki : 21:07 Mitch Marner : 21:04 Aleksander Barkov : 20:58 Patrick Kane : 20:57 J.T. Miller : 20:48

Suzuki en a 23 et y dispute sa quatrième.

C’est peut-être un peu trop [de minutes] , a d’abord convenu St-Louis.

Je ne rentre pas dans un match en me disant qu’il va jouer 21 minutes. Des fois, ce sont les circonstances. Il n’écoule pas autant les punitions que les quatre autres, mais il le fait quand même, surtout quand un des quatre prend la punition , a-t-il expliqué.

Le capitaine a frappé un mur en décembre peu de temps après la blessure à un autre pivot, Sean Monahan, dont le jeu responsable et inspiré allégeait ses tâches.

À ses 11 derniers matchs, Suzuki a récolté seulement 4 passes et a maintenu un différentiel de -6.

Aucune inquiétude dans son cas, assure St-Louis, dont il attribue la relative sécheresse offensive à la panne de l’avantage numérique qui commence justement à se relancer avec six buts lors des sept derniers matchs.

Je trouve ça presque plus facile de jouer plus, a enchaîné Suzuki. Je suis sûr que la plupart des gars diraient ça. Je gère mes présences, j’essaie de les garder les plus courtes possibles. J’en ai eu de longues pendant quelques matchs et ce n’est pas facile de reprendre ton souffle. Je joue dans toutes les situations et j’aime ça. Je dois juste m’assurer d’être au sommet de ma forme à tous les matchs.

La recette semble simple sur papier, complexe à appliquer. L’inverse de celles de Ricardo finalement.

À St-Louis, Suzuki et ses coéquipiers de trouver le bon dosage pour apprendre à gagner même lorsqu’ils auront le moral dans les talons. Alerte au divulgâcheur : ce pourrait être long.

En rafale

Mike Matheson et Jake Allen ont retrouvé leurs semblables à l’entraînement jeudi. Matheson, qui devait éviter les contacts jeudi matin, avait recouvré toute sa liberté vendredi. Il ne sera toutefois pas disponible pendant ce week-end new-yorkais.

Allen, pour sa part, pourrait peut-être obtenir un des deux départs, bien que St-Louis n’ait pas voulu dévoiler son jeu.

On traverse le pont quand on sera rendu , a-t-il laissé tomber.

Le Canadien retrouvera samedi Alexander Romanov et les Islanders, vaincus à leurs quatre dernières sorties (0-3-1), samedi soir avant de croiser le fer 22 heures plus tard avec les Rangers au Madison Square Garden.

Jonathan Drouin, auteur de trois passes face aux Predators, s’attend à un match serré, typique des insulaires.

Sur la route, on n’aura pas les partisans de notre côté. Il faut trouver une façon de gagner sur la route. Contre les Islanders, ce sera un match serré. Ils gardent le jeu fermé. Il faut rester concentrés pendant 60 minutes. C’est un cliché, mais ça va être un match comme ça et on le sait , a fait valoir le Québécois.