Le nouveau centre national d’athlétisme à Montréal fait des heureux

Il y a quelques mois, Athlétisme Canada annonçait la création d’un Centre national d'athlétisme à Montréal axé sur le sprint. Le projet prend forme peu à peu et espère attirer de plus en plus d'athlètes de haut niveau.

Lorsqu’on parle au premier entraîneur de ce nouveau centre, Fabrice Akué, on sent tout de suite l'enthousiasme. Celui qui arrive du club Rouge et Or de l’Université Laval à Québec est en poste depuis octobre dernier.

« Au Québec, on a beaucoup de talent. À Montréal, je constate jour après jour le talent qu'on a. C'est incroyable. On n'a rien à envier à personne. » — Une citation de Fabrice Akué, entraîneur du Centre national d'athlétisme à Montréal

Et c’est peut-être cet enthousiasme qui a convaincu la sprinteuse Audrey Leduc de le suivre dans la métropole. La spécialiste des 100 m et 200 m, choisie par Athlétisme Canada dans l’équipe de relais, travaillait déjà avec Akué depuis trois ans au Rouge et Or. Lorsque nous l'avions contactée il y a quelques mois au sujet du nouveau centre national, elle était pourtant plus ou moins chaude à l’idée de déménager.

Audrey Leduc Photo : La Presse canadienne / HO-Athlétisme Canada

C’est une super belle expérience [pour mon entraîneur], puis j'ai décidé de le suivre là-dedans, explique la sprinteuse de 23 ans. C'est le fun, parce qu'en même temps, ça fait en sorte qu'on supporte aussi le fait qu’Athlétisme Canada a décidé d'amener un nouveau centre de haute performance à Montréal spécifiquement pour sprinteurs. C'est l'fun de contribuer à l'évolution de ce centre-là.

Audrey Leduc aime aussi la piste intérieure inclinée du complexe Claude-Robillard, qui facilite les choses dans les virages. Et il y a plus. Celle qui aspire à se tailler une place aux Jeux olympiques de Paris en 2024 sait très bien que c’est à l’endroit même où elle s’entraîne qu’auront lieu les sélections olympiques. C'est un avantage non négligeable, selon elle.

« Tu vas pouvoir trouver tes habitudes. Tu vas savoir qu'est-ce qui est où. Ce ne sera pas un élément inconnu pour logiquement la plus grosse compétition de l'année, la qualification. » — Une citation de Audrey Leduc, sprinteuse du Centre national d'athlétisme de Montréal

Pour l’instant, on ne compte qu’une seule sprinteuse de l’élite canadienne au centre de Montréal. Fabrice Akué aimerait en avoir trois ou quatre de plus. Il pense notamment à Catherine Léger et à Deondra Green qui font carrière dans les universités américaines.

Place aux jeunes

Il y a aussi des plus jeunes à Montréal, contrairement aux deux autres pôles à Toronto et à Victoria. Fabrice Akué a eu la permission, pour les débuts du centre, de former un groupe de jeunes espoirs. Ils sont quatre : deux sprinteurs juniors, Maria Thérésa Ulysse et Yasmine Girard, et deux d’âge juvénile, Roxanne Tedga et Nerija Kaboré, seul garçon du groupe.

L'entraîneur du Centre national d'athlétisme à Montréal Fabrice Akué aux côtés de Maria Thérésa Ulysse, Yasmine Girard, Nerija Kaboré et Roxane Tedga Photo : Radio-Canada / Diane Sauvé

Des jeunes au grand talent et à la bonne attitude, souligne l’entraîneur, qui les accompagnera sur une période de quatre à huit ans en vue de se tailler une place dans l’équipe nationale. Ils n’ont pas accès à tous les services comme les athlètes brevetés, mais tout est gratuit.

Maria Thérésa Ulysse, 18 ans, voit déjà une différence dans l’approche et ça se reflète dans ses chronos, meilleurs par rapport à l’an dernier. Il y a plus de technique, dit-elle, moins de volume et un meilleur encadrement.

Maria Thérésa Ulysse, 18 ans, athlète du Centre national d'athlétisme à Montréal Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

« On a des massages presque chaque semaine. Parfois les physios viennent à nos entraînements. Et j’ai des chances d’aller à des camps d’entraînement. Je n’avais pas ça avant. Je suis vraiment contente. » — Une citation de Maria Thérésa Ulysse, sprinteuse du Centre national d'athlétisme à Montréal

Idéalement, Akué aimerait ajouter de deux à quatre jeunes athlètes à son noyau.

Une règle d'or

Ce que Fabrice Akué apprécie notamment de ce groupe de sprinteurs, c’est qu’ils étaient tous en transition. Il n’a donc pas eu à les recruter. Il n'est pas question pour lui, insiste-t-il, de voler des athlètes aux clubs.

« En s'installant à Montréal, le centre national, on s'est dit qu'on va prendre notre temps et on va partir avec des jeunes. La règle d'or, c'est de ne pas recruter. » — Une citation de Fabrice Akué, entraîneur du Centre national d'athlétisme à Montréal

Louis-Pierre Lauzon, tout premier coordonnateur du Centre national à Montréal, précise qu’il y a un travail de vente à faire pour rassurer la communauté de l’athlétisme.

Des athlètes quittent les blocs de départ. Photo : Getty Images / Patrick Smith

On a senti une certaine appréhension, reconnaît le coordonnateur. On a souvent entendu : "Est-ce qu'ils vont voler nos athlètes?" On n'est vraiment pas dans cette mentalité-là. On veut travailler avec les gens qui sont déjà en place. On veut juste élever le niveau de l'athlétisme au Québec.

Fabrice Akué évoque cette loi non écrite qui exige le respect pour la relation déjà établie entre un athlète et son entraîneur. Mais du même souffle, il ajoute quelques arguments de vente qui ne sont pas négligeables.

Si on regarde les coûts engagés, l'encadrement que nous on peut offrir, puis l'intérêt du jeune en premier, toujours le jeune en premier, souvent, je pense que ça va devoir aller de soi, que la transition se fasse. Car on pense que l'environnement de développement va être mieux si on regroupe tous les meilleurs ensemble.

Une différence pour Alexandre Dupont

Le Centre national d’athlétisme est aussi affilié à l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) pour les soins médicaux et pour tous les services périphériques.

Alexandre Dupont célèbre sa médaille d'or remportée au 1500 m (T54) aux Jeux du Commonwealth de 2018 en Australie. Photo : Getty Images / Michael Steele

Et c’est en plein ce qu’il fallait au médaillé paralympique Alexandre Dupont, spécialiste du 1500 m en fauteuil roulant. Le para-athlète travaille désormais avec un préparateur physique. Du nouveau pour lui.

« Avant, il n’y avait rien qui comblait mes besoins. Je m'occupais de mes affaires. Ça fait presque 20 ans que je fais ça. Je m’y connais quand même pas mal, mais je ne suis pas un coach. » — Une citation de Alexandre Dupont, médaillé paralympique

Alexandre Dupont profite aussi des équipements hypoxiques pour améliorer ses performances cardio-respiratoires et peut utiliser tous les services offerts à l’INS Québec, comme la massothérapie qui n’était que partiellement payée auparavant.

Ça fait une grosse différence , reconnaît-il.

Des athlètes de passage

Ce nouveau pôle d’athlétisme est accessible à tout sportif canadien de passage dans la région de Montréal, peu importe la discipline. Il s’agit en fait des athlètes appuyés par le programme de Parcours de performance de l’athlète canadien (PPAC) d’Athlétisme Canada. Ce programme publie annuellement une liste d’athlètes qui ont le potentiel de contribuer aux succès olympiques et paralympiques en athlétisme.

Le Canadien Pierce LePage avant le départ du 110 m haies du décathlon. Photo : David Letky

Le vice-champion mondial du décathlon, Pierce LePage, était de passage ces derniers jours pour un entraînement, tandis que la sprinteuse Catherine Léger, rattachée au club Saint-Laurent Sélect et à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), s’y est entraînée pendant le congé des fêtes.

C’est la championne du Commonwealth au relais 4 x 400 m, Micha Powell, qui a été la première à profiter du centre et de ses installations basées principalement au complexe sportif Claude-Robillard.

Micha Powell Photo : Classique de Montréal / Antoine Saito

Celle qui s’entraîne à Toronto était en visite chez sa mère à Montréal lors du congé de l’Action de grâces. Elle a pu poursuivre son entraînement sur la piste et dans la salle de musculation.

Elle a adoré, affirme Fabrice Akué. Elle nous a dit : "C'est beaucoup moins compliqué qu'auparavant." Elle a vu l'organisation qu'on a mise en place qui facilite justement l'accès aux installations.

Tout baigne, pour l'instant

Les athlètes du Centre national utilisent la piste extérieure et intérieure (l’hiver) du complexe sportif Claude-Robillard. Si jamais les installations intérieures ne sont pas disponibles, c’est à la piste de l’Université McGill que ça se passe.

Sauf que d’ici trois ou quatre ans, la piste intérieure sera fermée pour rénovation. Et ce n’est pas sans conséquences.

Maria Thérésa Ulysse s'apprête à s'élancer sur la piste intérieure du complexe sportif Claude-Robillard. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Ça a un impact sur nous au centre national, explique son coordonnateur. Mais aussi sur les clubs locaux qui utilisent la piste durant l'hiver. Ça, c'est quelque chose sur lequel on veut plancher assez rapidement.

Le plan depuis le début, pour le Centre national, c’est de créer une piste intérieure dans l’enceinte du stade olympique. Ce qui centraliserait tous les activités et services médicaux l’hiver à l’INS.

Des discussions sont toujours en cours, nous a fait savoir l’INS, en ajoutant qu'il n’y a pas de développement dans le dossier. Encore faut-il aussi qu’il y ait un nouveau toit pour le stade.

Il reste qu’il y a parfois des entraînements au soleil l’hiver, comme le camp d'entraînement en Grenade auquel participe en ce moment la sprinteuse Audrey Leduc. Autrement, elle fait la navette entre Montréal et Québec où elle vient de terminer ses études en psychologie. Elle amorce une maîtrise en gestion des entreprises qui se fera entièrement à distance. Cela est plutôt pratique pour celle qui s’installera à Montréal pour de bon d’ici quelques mois.

Le centre est encore tout nouveau, et ça continue de s’améliorer. C'est très bien en place, mais c'est encore comme un bébé , dit-elle de façon imagée.

Si des plus jeunes comme Maria Thérésa Ulysse sont ravis de l’initiative, ils savent que ce n’est que le début pour égaler ce qui se fait ailleurs au Canada.

Avec le centre national, on se rapproche un peu, mais il y a encore une grande différence , conclut-elle.

Un pas à la fois.