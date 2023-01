James Vowles, le stratège de Mercedes-Benz, passe chez Williams

Âgé de 43 ans, l'ingénieur britannique travaillait depuis longtemps à l'usine de Brackley en Angleterre, construite par Craig Pollock pour l'aventure BAR à la fin des années 90.

James Vowles a en effet travaillé pour l'équipe Honda (qui avait racheté BAR), ensuite pour l'équipe de Ross Brawn, championne du monde en 2009, et après pour Mercedes-Benz.

Il devra donc trouver ses marques à l'usine Williams de Grove, qui n'est qu'à 50 km de Brackley.

Cela fait 21 ans qu'il travaille en F1, et il a aidé Mercedes-Benz à remporter ses titres pilotes et constructeurs dans les années 2010 et 2020. Il dirigeait la stratégie de l'équipe allemande depuis quatre ans.

Cela dit, ne croyez pas que Williams ait volé James Vowles à Mercedes-Benz. La collaboration entre l'équipe allemande et Williams se passe très bien, dans le cadre d'un partenariat moteur.

James Vowles Photo : Getty Images / Clive Mason

L'ingénieur avait d'ailleurs exprimé à Mercedes-Benz l'envie de relever un nouveau défi.

C'est un des talents les plus respectés en F1, et il apportera de la performance , a expliqué Matthew Savage au nom du fonds d'investissement américain Dorilton Capital, propriétaire de l'équipe de Grove.

Sa nomination renforce notre volonté d'avoir un leadership énergique, expérimenté et solide, poursuit-il. Williams Racing entre dans une nouvelle phase de transformation.

James possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un fantastique directeur d'équipe , a réagi Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes-Benz.

Nous sommes ravis qu'il franchisse cette nouvelle étape de sa carrière avec Williams, un partenaire technique solide qui occupe une place de choix dans mon cœur.

Williams présentera le 6 février prochain sa nouvelle monoplace, quelques jours avant la prise de fonction de son nouveau directeur. James Vowles sera à la tête de l'équipe pour les essais présaison prévus à la fin de février au royaume de Bahreïn.

Mercedes-Benz m'a énormément soutenu durant mon parcours, a tenu à dire James Vowles, et nous nous séparons en excellents termes après plus de 20 ans passés à travailler à Brackley. Williams place sa confiance en moi, et je ferai de même. Williams a un énorme potentiel et notre aventure débute dans quelques semaines.

James Volwes s'est dit impatient de commencer avec sa nouvelle équipe et ses deux pilotes, le Thaïlandais Alexander Albon et l'Américain Logan Sargeant, qui succède au Canadien Nicholas Latifi.

Il succède à Jost Capito dont le départ avait été annoncé à la fin de l'année 2022, en même temps que celui du directeur technique François-Xavier Demaison, dont le remplaçant n'a pas été annoncé.