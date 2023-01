Des basketteuses de l’école secondaire Saint-Laurent laissées à elles-mêmes

Telle est la conclusion du rapport de l’enquête administrative commandée par le ministère de l’Éducation, dans la foulée des trois entraîneurs de basketball de l'école secondaire Saint-Laurent accusés de divers crimes sexuels en février 2022.

Les trois accusés, Daniel Lacasse, Charles-Xavier Boislard et Robert Luu subiront leur procès au cours de l’année 2023.

Lacasse fait face à une accusation d’exploitation sexuelle. Luu est accusé d’agression sexuelle, de contact sexuel et d’incitation à des contacts sexuels. Les mêmes chefs pèsent contre Boilard qui a aussi écopé d’une accusation d’exploitation sexuelle.

Daniel Lacasse, Charles-Xavier Boislard et Robert Luu sont accusés de multiples délits de nature sexuelle. Photo : Radio-Canada

Cette enquête, dont Radio-Canada Sports a obtenu le rapport à la suite d’une demande d’accès à l'information, a permis d’identifier d’importantes lacunes ouvrant la porte à un environnement malsain pour les joueuses du programme de basketball féminin de l'école.

Le rapport affirme que la dignité des joueuses a été compromise depuis 20 ans, que les contrôles liés aux programmes sportifs étaient inadéquats et que le niveau de confiance organisationnelle était faible.

On y apprend que l’enquête avait été initiée sur la base d'informations selon lesquelles le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), l’école secondaire Saint-Laurent et la Fédération de basketball du Québec étaient au courant de comportements problématiques sans être intervenus malgré la réception de plaintes et de signalements.

Des plaintes

Le rapport nous informe qu’il n’y a pas de partage d’information systématique concernant les plaintes et signalements entre les trois instances impliquées dans le basketball parascolaire : l’école, la Fédération de basketball et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Ça veut donc dire que des plaintes pourraient être déposées en utilisant le service Je porte plainte , sans que les autres instances ne soient au courant.

« Un entraîneur, souligne le rapport, peut donc accumuler les signalements concernant des comportements inacceptables, sans faire l’objet d’un examen particulier. » — Une citation de Rapport d'enquête administrative

Les enquêteurs ont recueilli la totalité des plaintes et signalements de la Fédération de basketball du Québec et de l’école secondaire Saint-Laurent (tous sujets et tous sports confondus).

L'école secondaire Saint-Laurent, à Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Du côté de la Fédération, l’enquête répertorie deux événements concernant un entraîneur (dont le nom est caviardé). Pour ce qui est de l’école secondaire Saint-Laurent et du CSSMB, cinq plaintes ont été soulevées en lien avec un entraîneur dont le nom est aussi caviardé.

Le silence

On peut lire dans le rapport qu’il est plus probable qu’improbable que la dignité de certaines joueuses de basketball n’ait pas été respectée lors de leur passage à l’école Saint-Laurent au cours des 20 dernières années.

« Plusieurs indicateurs concernant des comportements inappropriés ont été accumulés au fil des ans sans faire l’objet d’une intervention adéquate, ce qui a permis d’instaurer une culture néfaste au sein du programme de basketball. » — Une citation de Rapport d'enquête administrative

Le rapport fait état d’un nombre important de personnes qui semble avoir assisté à des paroles ou des comportements qui ont créé des malaises dans le contexte du basketball. Il y aurait eu certaines interventions limitées, mais force est de constater que la norme est de ne pas agir devant ces situations. Ce qui a exacerbé le sentiment de culpabilité de certains , ajoute le rapport.

Le rapport recommande d’ailleurs de rendre obligatoire une formation sur l’intervention des témoins dans les écoles et sensibiliser sur l’effet spectateur. L’effet spectateur est un phénomène selon lequel plus il y a de témoins d’une situation, moins il y a de chance qu’une personne intervienne.

Une autre recommandation émanant de cette enquête administrative porte sur les outils et la documentation à apporter aux centres de services scolaires et aux fédérations sportives afin de changer la culture.

On souligne à cet effet qu’il est particulièrement important de préciser la définition d’exploitation sexuelle dans cette documentation, en citant le Code criminel dans le rapport.

Malgré le consentement à des rapports sexuels ou l’atteinte de l’âge du consentement, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance [Code criminel, NDLR] ne peut entretenir des rapports de nature sexuelle avec des adolescents.

Des lacunes administratives

On apprend, par ailleurs, dans ce rapport que l’école secondaire Saint-Laurent n'a pas été en mesure de fournir de relevés des revenus et dépenses liés aux programmes sportifs

Le rapport indique qu’une partie des revenus du programme de basketball féminin provient des ventes pendant les tournois et des inscriptions et coûts d’admission aux tournois. Et la plupart de ces revenus sont sous forme d’argent comptant, déposés par la suite dans les comptes de l’école.

« Or, il n’y a aucun élément probant pour corroborer l’exhaustivité des dépôts effectués. » — Une citation de Rapport d'enquête administrative

Et ça vise l’organisation des tournois pouvant compter plusieurs centaines d’équipes - 254 équipes en 2019, selon le rapport- en plus des camps d’été de basketball.

Les relevés de cartes de crédit professionnelles permettent de constater qu’il semblait y avoir une grande latitude dans l’utilisation de ces cartes, mentionne le rapport, notamment parce que les équipes participaient fréquemment à des tournois à l’extérieur de Montréal.

Le rapport recommande à ce sujet un audit financier. L’exercice est en cours.