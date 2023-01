Kim Clavel et Jessica Nery Plata de la balance aux actes

Ce qui peut souvent s’avérer un supplice pour les pugilistes s’est déroulé sans anicroche, jeudi midi, pour Kim Clavel et Jessica Nery Plata à la veille de leur affrontement pour les titres WBA et WBC des mi-mouches.

Les deux championnes ont respecté la limite des 108 lb imposée pour leur catégorie, Clavel affichant 107,8 lb contre 104,2 lb pour la Mexicaine.

Celle-ci ne semblait pas surprise d’être aussi légère, affirmant en entrevue qu’elle se trouvait tout près de son poids naturel.

Plata a aussi indiqué qu’elle s’accommodait bien de son statut de négligée et de l’attention médiatique dont elle est l’objet pour ce qui constitue son deuxième combat hors des frontières du Mexique.

Kim Clavel s’est évidemment dite d’attaque pour ce combat d’unification, le premier de l’histoire à être présenté au Québec, et le premier de l’année sur la scène mondiale.

« La boxe est un show. J’aime boxer pour gagner, mais aussi pour mes fans. Je n’ai jamais fait de combat endormant. Ça va être explosif de part et d’autre, tant du côté de Plata que du mien. On dégaine et on est capables de lancer énormément de coups en deux minutes. » — Une citation de Kim Clavel, championne WBC des mi-mouches

Invitée à commenter ce qui selon elle constituera la clé de la victoire, Clavel a parlé de sa capacité d’adaptation.

Ça se jouera sur ma capacité à m’adapter dans le ring et ma capacité à bien communiquer avec mon coin. On est polyvalents. Je n’ai aucune idée de quelle Plata va se présenter dans le ring, mais peu importe il faudra trouver une solution. Ça va être un combat difficile. Je ne veux rien négliger. C’est une adversaire coriace. Elle n’est pas championne du monde pour rien, mais je veux lui montrer que je ne suis pas championne du monde pour rien moi non plus.

Quand elle compare Plata à Yesenia Gomez qu’elle a vaincue pour mettre la main sur le titre WBC en juillet, Clavel souligne que Gomez était une rivale plus hargneuse qui lançait plus de 100 coups par round.

Elle perçoit Plata comme une boxeuse clairement plus réfléchie et capable de prendre un pas de recul pour éviter de recevoir des coups inutilement.

Pesée et commentaires de Kim Clavel à la veille de son combat contre Jessica Nery Plata

Houle a eu chaud

Si Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.) s’est bien acquittée de sa tâche sur le pèse-personne (144,8 lb contre 145,8 pour sa rivale mexicaine Marisol Moreno (6-3), elle a poussé un grand soupir de soulagement en sachant que son combat a, une fois de plus, bien failli ne pas avoir lieu.

C’est que le promoteur Yvon Michel a craint que les incidents survenus au Mexique dans la foulée de l’arrestation du fils d’El Chapo empêchent Moreno de s’envoler pour Montréal, certains aéroports ayant été fermés par mesure préventive par la sécurité nationale mexicaine.

Marie-Pier Houle va enfin livrer un combat de 8 rounds. Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin

Ça n’aurait pas été mon premier report. Depuis le début de ma carrière, avec la COVID, ç’a été une succession de combats reportés et de camps d’entraînement prolongés. Là, mon camp a duré quatre mois. On est là, la pesée est faite. L’adversaire est là. D’ici demain, qu’elle ne sorte pas sur la glace dehors, qu’elle ne tombe pas, parce que je ne serai vraiment pas contente si elle arrive et qu’elle ne veut pas se battre (rires) .

Plus sérieusement, Houle a très hâte de vivre une première expérience dans un combat de huit rounds où elle souhaite mettre de l’avant une technique supérieure du point de vue défensif.

Pour l’anecdote, Houle ne pourra compter sur l’appui de son conjoint Philippe Farley, parti relever son propre défi avec l’ascension du mont Aconcagua, en Argentine, le plus haut sommet des Amériques.

On s’est préparés ensemble. On est un couple qui carbure aux défis, qui a besoin de se pousser et de se challenger. Moi, je vais aller au sommet demain et lui fera le sien la semaine prochaine , a-t-elle conclu avec des étoiles dans les yeux.