Avant d’aller plus loin, je me permets donc de faire cette précision importante : vous êtes en train de lire une chronique de sport. Si la question soulevée au début de ce texte vous fait immédiatement focaliser sur la question souverainiste, vous êtes à la mauvaise adresse.

Nous discutons ici de hockey et de la place qu’occupent les Québécois dans l’histoire de ce sport.

Dans ma précédente chronique sur le hockey junior international, je soulignais le fait que Hockey Québec rassemble le quatrième bassin en importance de hockeyeurs dans le monde. Il y a donc plus de hockeyeurs au Québec que dans tous les pays d’Europe, sauf la Russie. Et malgré cela, la réalité du hockey canadien fait en sorte que seulement deux, trois ou quatre Québécois par année ont le privilège de participer au mondial junior.

Cette situation est extrêmement navrante parce que le hockey est en quelque sorte un legs du Québec au patrimoine sportif mondial.

***

Différentes versions de jeux ou de sports ressemblant au hockey ont été répertoriées sur plusieurs continents au fil des siècles. Des historiens croient que ce sont des soldats anglais qui ont importé une version de ce sport au Canada. Outre Montréal, d’autres villes canadiennes comme Halifax et Kingston ont revendiqué le statut de berceau du hockey. Au bout du compte, toutefois, personne ne peut nier que c’est à Montréal que ce sport a véritablement pris son essor et qu’il s’est modernisé avant de se propager dans l’hémisphère nord de la planète.

Le premier match de hockey intérieur a été présenté le 3 mars 1875 à la patinoire Victoria.

La première équipe officielle du monde a été mise sur pied à McGill en 1877.

La première association nationale , l’Association de hockey amateur du Canada, a été créée en 1886 à Montréal.

, l’Association de hockey amateur du Canada, a été créée en 1886 à Montréal. C’est à Montréal, en 1888, que le gouverneur Frederick Stanley a assisté pour la première fois à un match de hockey. Son coup de foudre pour ce sport l’a plus tard incité à acheter une coupe en argent devant être remise à la meilleure équipe du pays.

Tous ces développements majeurs ont précédé la création de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), qui est survenue à Paris en 1908.

Parce que Montréal était la plaque tournante du hockey, la LNH y a établi son siège social en 1917.

***

Bref, le Québec a joué au hockey un rôle semblable à celui que les quatre nations qui forment le Royaume-Uni, l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord ont campé dans l’histoire du soccer.

Entre 1863 et 1880, à la même époque où le hockey se structurait à Montréal, l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande (qui s’est par la suite scindée) ont donné naissance aux quatre premières associations nationales de soccer. Leur existence et leurs premiers matchs internationaux ont même précédé la création de la FIFA.

Des joueurs du Pays de Galles lors du Mondial 2022. Photo : Getty Images / Clive Mason

En conséquence, la FIFA chérit cette contribution majeure de ces quatre nations. Elle leur permet donc, toutes les quatre, de participer en tant qu’équipes distinctes aux grandes compétitions internationales comme l’Euro ou la Coupe du monde.

Aux Jeux olympiques, par contre, les quatre sont toutefois réunis sous la bannière d’un seul et même pays. À plusieurs reprises, la FIFA a d’ailleurs pris soin de rassurer les Britanniques à savoir que leurs 140 ou 150 ans d’histoire sportive n’allaient jamais être remis en question et que la présence d’une Team Great Britain aux Jeux olympiques n’allait jamais servir de prétexte pour effacer de la scène internationale les équipes écossaise, galloise ou irlandaise.

Il n’y a donc pas de chicane politique concernant l’existence de ces équipes distinctes. Les habitants du Royaume-Uni voient cela comme un respect des différences, de l’identité et de la culture de chacun. En plus, ils chérissent les belles et longues rivalités sportives qui les opposent.

Le contexte britannique, qui s’appuie sur une histoire plus que millénaire, est donc beaucoup plus mature que le nôtre.

De notre côté de l’Atlantique, même si la fondation du Canada était le résultat de l’union de deux peuples et que le Parlement canadien a adopté une résolution reconnaissant que les Québécois et Québécoises forment une nation, il est quasiment impossible d’aborder le sujet d’une équipe nationale québécoise sans que la conversation soulève les passions et... des boucliers.

Au bout du compte, ne nous racontons pas d’histoires. Les chances que le Québec accède aux compétitions internationales de l'IIHF dans un avenir prévisible sont nulles.

***

Et sur le plan sportif, c’est un problème majeur.

Parce que de nos jours, la recette nécessaire au développement d’athlètes de haut niveau passe presque inévitablement par une exposition, en jeune âge, à la compétition internationale.

Tennis Canada est devenue une référence mondiale après avoir décidé de réunir les meilleurs jeunes talents dans un même centre d’entraînement, sous la supervision d’entraîneurs de haut niveau, et en leur permettant de voyager dans le monde pour s’exposer au meilleur niveau de compétition possible.

L'équipe canadienne à la Coupe Davis Photo : Getty Images / Fran Santiago

Natation Canada a fait exactement la même chose. Et depuis ce temps, quand elles vont aux Jeux olympiques, les nageuses canadiennes doivent prévoir suffisamment d’espace dans leurs bagages pour rapporter toutes leurs médailles.

Le Québec s’est mis à développer des joueurs du baseball majeur à compter du début des années 1990, quand l'ABC, une académie de développement, a été créée à Montréal afin de rassembler les meilleurs talents pour ensuite les exposer au meilleur niveau de jeu nord-américain et aux regards des recruteurs.

Au sud de la frontière, USA Hockey rassemble les meilleurs hockeyeurs américains dès l’âge de 16 ans dans son programme de développement. Dans leur calendrier, ces jeunes affrontent des adversaires plus âgés qu’eux. À 16, 17, 18 et 19 ans, ces hockeyeurs défendent aussi les couleurs de leurs pays sur la scène internationale. Résultat : 9 des 40 meilleurs marqueurs de la LNH sont américains. Il y a 20 ans, ils étaient trois fois moins.

Les Finlandais démarrent aussi leur programme d’équipe nationale dès l’âge de 16 ans pour leurs meilleurs hockeyeurs. Même si son bassin de joueurs est inférieur à celui du Québec, la Finlande a remporté trois des neuf derniers mondiaux juniors. Et le nombre de hockeyeurs finlandais qui jouent régulièrement dans la LNH s’est accru de 50 % au cours des 20 dernières années, passant de 20 à 30.

***

Les poules auront probablement des dents le jour où Hockey Canada appuiera une candidature du Québec auprès de l'IIHF.

Par contre, rien n’empêcherait le Québec d’adopter les meilleures pratiques mondiales et de rassembler ses meilleurs talents de 16 ans dans un même programme de haut niveau, ne serait-ce que pour une seule année, avant de leur permettre de cheminer avec leur équipe de junior majeur.

Au lieu de jouer dans un troisième ou un quatrième trio dans la LHJMQ, ces meilleurs talents de 16 ans pourraient être supervisés par les meilleurs entraîneurs disponibles, être soumis à un calendrier taillé sur mesure et même être exposés à des adversaires internationaux dans le cadre de matchs amicaux ou de tournois sur invitation.

Compte tenu de la tendance mondiale et de la situation actuelle du hockey canadien, un tel programme national serait le minimum qu’on puisse faire pour stimuler le hockey québécois

Incroyablement, les auteurs du Rapport sur l’avenir du hockey québécois n’ont pas saisi cette occasion l’an dernier.

Il s'agissait de la 33ème édition du tournoi. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Rappelons que parmi les membres du comité chargé de préparer ce rapport, plusieurs étaient directement associés à la LHJMQ. Et sans surprise, le comité a proposé des changements notables un peu partout… sauf dans la LHJMQ.

Spectaculairement, le rapport a plutôt proposé la mise sur pied d’un programme national pour les garçons de 17 ans. Mais vous ne le croirez probablement pas, il s’agissait d’un programme pour les joueurs de 17 ans qui n'ont pas réussi à se tailler une place dans une équipe de la LHJMQ!

On a donc proposé au gouvernement (et à Hockey Québec) d’investir des sommes colossales et de mobiliser les ressources de l’Institut national du sport (INS) pour développer des joueurs de deuxième niveau et, éventuellement, de rehausser la profondeur des équipes de la LHJMQ.

On ne sait pas s’il faut en rire ou en pleurer.

Pour toutes ces raisons, il n’y a aucun programme national québécois qui permette de développer les meilleurs athlètes d’un sport… que nous avons développé.