À la recherche des patineurs étoiles de demain

Les Championnats canadiens de patinage artistique commencent jeudi à Oshawa, en Ontario, et la discipline est toujours à la recherche de ses prochains grands patineurs.

Le patinage artistique canadien a connu une ère dorée en 2018 avec une récolte de quatre médailles aux Championnats du monde et deux d’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Les danseurs Tessa Virtue et Scott Moir se sont retirés après leur médaille à l’épreuve par équipe et leur second titre olympique.

Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté l'or olympique en danse à deux reprises. Photo : Getty Images / Jamie Squire

Le triple champion du monde Patrick Chan les a imités, tandis que la médaillée de bronze Kaetlyn Osmond a pris sa retraite du sport en 2019, non sans avoir ajouté un titre de championne du monde à son palmarès.

Quant au duo de Meagan Duhamel et d'Eric Radford, ils ont mis un terme à leur partenariat après avoir obtenu le bronze à Pyeongchang.

Depuis ces moments magiques, les patineurs canadiens ont gagné seulement deux médailles aux mondiaux. Les danseurs Piper Gilles et Paul Poirier ont décroché le bronze en 2021, alors que le duo d’Eric Radford et de Vanessa James a fait de même en 2022, lors d’une édition où les Russes étaient bannis à la suite de l'invasion de l’Ukraine et que plusieurs grands noms avaient fait l'impasse afin de prendre une pause à la suite des Jeux olympiques.

Lors des Jeux de Pékin, les Canadiens n’ont amassé aucune médaille en patinage artistique, une première depuis ceux de 1980.

Le patinage artistique canadien cherche toujours sa prochaine étoile. Les Championnats nationaux représentent donc une occasion pour les jeunes patineurs de remplir les places libres.

Keegan Messing devra rester concentré

Le vétéran Keegan Messing a eu son lot de mésaventures. Lors des derniers Championnats canadiens, qui servaient aussi de qualifications olympiques, ses bagages, avec ses patins, ont été perdus au cours du voyage à Ottawa.

Le Canadien Keegan Messing Photo : Radio-Canada

Alors qu’il s’attendait à participer à la compétition avec une autre paire, les bagages et les patins sont arrivés tout juste à temps pour son programme, qu'il a remporté avec à la clé son billet pour les JO.

Messing a toutefois failli ne pas se rendre à Pékin puisqu’il a attrapé la COVID-19 juste avant le départ de l’équipe canadienne. Il a finalement pu attraper un vol vers la Chine et il est arrivé à destination pour la compétition masculine où il a terminé au 11e rang.

Cette année, le Canadien, qui habite l'Alaska, aura une tout autre situation à gérer. Sa femme doit accoucher de leur second enfant samedi, soit le jour du programme libre chez les hommes.

Ce sera un stress supplémentaire pour le patineur qui avait déjà une semaine chargée en émotion. Il s'agira de ses derniers Championnats canadiens. À 31 ans, il prendra sa retraite à la fin de cette saison.

Je patine depuis 27 ans, a souligné Messing. C’est pratiquement la seule chose que j’ai faite de ma vie. Et de dire au revoir cette année, c’est effrayant.

Pour ses derniers nationaux, il se mesurera au champion de 2020, Roman Sadovsky, et au vice-champion de l’an dernier, Stephen Gogolev.

Des absents

Lors de la dernière saison, Piper Gilles et Paul Poirier ont raté le podium à la fois aux Jeux de Pékin et aux mondiaux. Déçus, les danseurs ont envisagé la retraite, mais ils ont plutôt décidé de retrouver la joie de patiner , comme le dit Poirier.

Paul Poirier et Piper Gilles Photo : La Presse canadienne / Antti Aimo-Koivisto

Cette nouvelle approche porte ses fruits puisque Gilles et Poirier ont gagné les trois compétitions auxquelles ils ont participé cette saison, dont la finale du Grand Prix le mois dernier en Italie.

Ces victoires sont peut-être marquées d'un astérisque, car elles sont survenues sans la présence des Russes, toujours bannis des événements internationaux, et sans le couple français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quintuple champion du monde et champion olympique en titre. Ils ont décidé de prendre une pause de la compétition sans toutefois annoncer leur retraite.

Gilles et Poirier sont les seuls représentants de l’unifolié à avoir atteint le podium lors de la finale du Grand Prix et le duo est le meilleur espoir de médaille pour le Canada aux prochains mondiaux.

Les danseurs ne seront toutefois pas présents à Oshawa parce que Piper Gilles a subi une appendicectomie il y a quelques semaines.

Laurence Fournier Beaudry et son partenaire Nikolaj Sorensen ont remporté la première médaille d'or de leur carrière au Trophée NHK, à Sapporo. Photo : AFP / YUICHI YAMAZAKI

Leur absence pourrait ouvrir la voie à Laurence Fournier Beaudry et à Nikolaj Sorensen pour l’obtention d’un premier titre canadien. Les danseurs ont reçu l’or et l’argent dans des épreuves du Grand Prix. Ils ont toutefois terminé 6e de la finale.

Les champions juniors de 2019, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, ont été médaillés de bronze deux fois à Grands Prix cette saison.

La Torontoise Gabrielle Daleman, championne canadienne à deux reprises et médaillée de bronze aux mondiaux de 2017, sera aussi absente à cause d’une blessure.

Gabrielle Daleman Photo : AFP/Getty Images / MARCO BERTORELLO

Autant Gilles et Poirier que Daleman pourront quand même représenter le Canada aux Championnats du monde, au Japon, en mars.

Madeline Schizas vise un deuxième titre

Madeline Schizas aux Jeux de Pékin Photo : Getty Images / Harry How

Madeline Schizas tentera de décrocher un second titre national d'affilée. Aux derniers Jeux olympiques, son excellente performance avait permis au Canada de terminer au 4e échelon de la compétition par équipe.

Cette 4e place pourrait se transformer en médaille de bronze puisque la patineuse Kamila Valieva a échoué à un test antidopage avant les Jeux et l’équipe russe pourrait perdre sa médaille d’or.

L'Ontarienne de 19 ans a terminé aux 5e et 7e rangs lors des deux Grands Prix auxquels elle a participé cette saison.

Chez les couples, les médailles d’or et d’argent récoltées en saison par Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps leur ont permis de participer à la finale du Grand Prix, où ils ont conclu 4e.

Radio-Canada Sports diffusera les Championnats canadiens sur le web à partir de jeudi avec la présentation du patinage synchronisé. Consultez l’horaire de diffusion pour connaître tous les détails.

Avec les informations de Jesse Campigotto de CBC Sports.