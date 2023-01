Caufield inscrit deux buts dans la victoire du Canadien contre les Predators

Cole Caufield a inscrit deux buts en avantage numérique, Samuel Montembeault a réalisé 39 arrêts et le Canadien de Montréal a vaincu les Predators de Nashville 4-3.

Subban, qui a pris sa retraite au cours de l'été, a été honoré avant la rencontre pour ses sept saisons avec le Tricolore. Il a été acclamé pendant plus d'une minute par les partisans lors de son arrivée sur la patinoire et y est allé d'un discours inspirant.

L'engagement faisait déjà partie des thèmes récurrents lors des derniers jours chez le Canadien. Il n'y a pas eu de passagers dans le camp du Tricolore cette fois-ci.

Kirby Dach Photo : usa today sports / David Kirouac

Kirby Dach a récolté un but et une aide, tandis que Jake Evans a aussi touché la cible. Jonathan Drouin a récolté trois aides pour le Canadien (17-22-3), qui a gagné pour seulement une deuxième fois à ses 10 dernières sorties (2-7-1).

Nino Niederreiter, Filip Forsberg et Juuso Parssinen ont répliqué pour les Predators (19-16-6). À sa première sortie dans la LNH, Yaroslav Askarov a été chancelant et a stoppé 31 lancers.

Les attaquants Mike Hoffman et Michael Pezzetta ont été laissés de côté par l'entraîneur-chef Martin St-Louis. Ce dernier a opté pour une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs, insérant l'attaquant Jesse Ylonen et le défenseur Justin Barron.

Un hommage a été rendu à P.K. Subban avant le match entre le Canadien de Montréal et les Predators de Nashville. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Le Canadien jouera deux matchs à New York ce week-end, alors qu'il affrontera les Islanders, samedi, puis les Rangers, dimanche.

Un club inspiré

Le message de Subban n'est visiblement pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque le Canadien a connu un fort début de match.

Askarov a semblé avoir de la difficulté à maîtriser les retours, mais le Canadien n'a pas profité de quelques mêlées devant le filet des Predators.

Les visiteurs ont ouvert le pointage à 10 min 35 s, peu de temps après un avantage numérique. Roman Josi a envoyé la rondelle vers le devant du filet et elle a dévié contre Niederreiter avant d'aboutir dans l'objectif.

Samuel Montembeault et Nino Niederreiter Photo : usa today sports / David Kirouac

Le Tricolore a répliqué avec 6:30 à faire au premier vingt. Askarov a stoppé partiellement un lancer d'Evans lors d'une attaque à deux contre un et le disque a continué sa course jusque derrière la ligne des buts.

Dach est revenu à la charge 1:38 plus tard. Il a profité d'une belle remise d'Ylonen après que Drouin eut intercepté un dégagement d'Askarov.

Les Predators ont créé l'égalité 2-2 après 12 secondes de jeu en deuxième période par l'entremise de Forsberg, mais le Canadien n'a pas baissé les bras.

Nick Suzuki a raté un filet ouvert avant de mettre la table pour Caufield un peu plus tard lors d'un avantage numérique. Caufield a fait mouche à 10:03 grâce à un tir sur réception précis.

Les deux équipes ont bousillé de belles occasions de marquer avant la fin du deuxième vingt. Evgenii Dadonov et Evans ont été incapables de faire bouger les cordages lors d'échappées. Du côté des Predators, Colton Sissons a atteint le poteau lors d'une attaque en surnombre.

Cole Caufield Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Caufield a toutefois porté un dur coup aux Predators après 6:15 de jeu en troisième période. Il a à nouveau marqué en avantage numérique grâce à un bon tir sur réception, cette fois à la suite d'une passe transversale de Dach.

Parssinen a réduit l'écart avec 1:29 à faire, après qu'Askarov eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Cependant, le Canadien a tenu le coup par la suite.