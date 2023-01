Le Canadien misera sur sept défenseurs face aux Predators

Le CH aura l'occasion de prendre sa revanche face aux Predators, qui ont battu sèchement la troupe de Martin St-Louis par la marque de 6-3, le 3 janvier.

Mais plus qu'une opportunité de récolter deux points au classement, le duel face à Nashville permettra au Canadien de célébrer un membre important de ses succès récents.

Avant la rencontre, l'ancien défenseur P.K. Subban sera honoré par l'organisation tricolore, avec laquelle il a disputé sept saisons, participé à dix tours éliminatoires et marqué les esprits de nombreux partisans montréalais.

P.K., il ne chuchote pas! , a rigolé l'entraîneur-chef Martin St-Louis, qui a été coéquipier de Subban aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, après l'entraînement matinal du Canadien. C'est quelqu'un qui apporte de la vie à une équipe.

Jonathan Toews, Sidney Crosby et P.K. Subban avec l'or à Sotchi Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Repêché au 43e rang en 2007, Subban a récolté 278 points avec le Canadien, en plus d'en amasser 38 autres en séries, et a remporté le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la LNH en 2013, avant d'être échangé trois ans plus tard contre Shea Weber, en juin 2016. À sa première saison à Nashville, Subban a atteint la finale de la coupe Stanley, s'inclinant en six matchs face aux Penguins de Pittsburgh.

Maintenant à la retraite, après une carrière de 834 matchs dans le circuit Bettman, Subban retrouvera le Centre Bell, un amphithéâtre où il avait laissé couler de grosses larmes lors de son premier retour à Montréal dans l'uniforme des Predators, le 2 mars 2017. Ce retour à la maison s'annonce émotif pour P.K. .

Ce n'est pas arrivé souvent dans ma carrière d'être bouleversé ou mal à l'aise , a raconté Subban à La Presse Canadienne. Je suis plus à l'aise de jouer en finale de la Coupe Stanley que de rester debout devant 20 000 personnes et d'absorber toutes ces émotions, même si c'est pour de bonnes raisons.

C'était un joueur excitant , s'est souvenu Jonathan Kovacevic après l'entraînement matinal. Ses tirs sur réception, ses mises en échec et ses célébrations m'ont marqué. Subban a attiré de nombreux regards sur la LNH.

Des souvenirs partagés par David Savard, un autre arrière du Tricolore, qui parle d'une personnalité flamboyante .

La présence de Subban, c'était bon pour l'organisation et pour la ligue. C'est quelqu'un qui a amené de l'attention sur la ligue, et il a démontré aux amateurs que les joueurs ont des personnalités. Il a beaucoup apporté au hockey.

Une formation remaniée

Pour l'emporter face aux Predators, l'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, procèdera à quelques changements à sa formation, alors que plusieurs joueurs sont toujours sur la liste des blessés : Brendan Gallagher, Mike Matheson, Jake Allen, Kaiden Guhle et Sean Monahan.

D'abord, l'espoir finlandais Jesse Ylonen, rappelé mercredi du Rocket de Laval, jouera aux côtés de Jonathan Drouin sur le quatrième trio. Ils ne seront que deux, puisque St-Louis fera appel à 7 défenseurs, privilégiant une formation à 11 attaquants.

Jesse Ylonen Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

C'est Justin Barron qui obtient sa chance comme septième défenseur. Mike Hoffman et Michael Pezzetta seront, eux, laissés de côté.

Samuel Montembeault obtiendra le départ devant le filet, tandis que Cayden Primeau agira en tant qu'auxiliaire.

Les Predators joueront un deuxième match en deux soirs. Mercredi, ils ont vu leur série de quatre victoires être freinée par les Maple Leafs de Toronto, qui ont arraché un gain de 2-1 en toute fin de rencontre, grâce à un but de Mitch Marner en avantage numérique.

La troupe dirigée par John Hynes présente une ficher de 5-1-1 à ses sept derniers matchs, et ne se retrouve qu'à 3 points du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, mais avec trois matchs en main sur l'équipe à dépasser, les Oilers d'Edmonton.