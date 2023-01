Auger-Aliassime contre Pospisil au premier tour des Internationaux d’Australie

Novak Djokovic, tête de série no 4 des Internationaux d'Australie, a été épargné jeudi par le tirage au sort. Ce sera plus dur pour Rafael Nadal, tandis que Félix Auger-Aliassime affrontera au premier tour un compatriote.

Le tirage au sort fait parfois mal les choses. Il y aura au moins un Canadien éliminé à l'issue du premier tour des Internationaux d'Australie.

Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

En effet, Auger-Aliassime, tête de série no 6, doit affronter son compatriote Vasek Pospisil, 94e à l'ATP.

Le Québécois mène leur série de duels. En quatre matchs, il l'a emporté trois fois. Lors de leur dernière confrontation, à Vienne en 2020, en salle sur terrain dur, le Britanno-Colombien l'avait emporté de justesse 7-5 et 7-5.

D'ailleurs, leurs quatre joutes depuis 2018 ont été chaudement disputées.

De son côté, Denis Shapovalov, 20e favori, retrouvera au premier tour le Serbe Dusan Lajovic, 81e du monde.

Deux chocs se produiront au premier tour.

Le Britannique Andy Murray (49e) jouera contre l'Italien Matteo Berrettini (14e) et l'Autrichien Dominic Thiem (99e), de retour à Melbourne après avoir manqué l'édition 2022 à cause d'une blessure, défiera le Russe Andrey Rublev.

Djokovic épargné

Novak Djokovic peut souffler pour son retour à Melbourne. Le tirage au sort lui a été favorable. Il se mesurera au premier tour à l'Espagnol Roberto Carballes (75e).

Novak Djokovic à l'entraînement à Melbourne Photo : Getty Images / Graham Denholm

Si on suit la logique du classement, le Serbe aurait ensuite sur son chemin le Bolivien Hugo Dellien (132e), le Bulgare Grigor Dimitrov (29e), l'Espagnol Pablo Carreno Busta (15e), Rublev (6e) et le Norvégien Casper Ruud (3e), pour une finale en apothéose contre Nadal (2e), devenu tête de série no 1 après le forfait de son compatriote Carlos Alcaraz.

Le bilan de Djokovic contre l'ensemble de ses six premiers adversaires potentiels est de 21 victoires contre 4 défaites, seul Carreno Busta l'a battu deux fois.

Au contraire, Nadal aura fort à faire d'entrée dans la défense de son titre.

Dès le premier tour, il affrontera un des joueurs en forme du moment, le Britannique Jack Draper (40e).

Il trouvera ensuite sur sa route théorique l'Américain Brandon Nakashima (47e), le Japonais Yoshihito Nishioka (33e), l'Américain Frances Tiafoe (17e) qui l'a éliminé à Flushing Meadows en 2022, le Russe Daniil Medvedev (8e) pour une revanche de la finale australienne de 2022, et le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) en demi-finale, avant une éventuelle finale contre Djokovic.

Pour Nadal aussi, le bilan contre les six premiers adversaires est largement favorable, soit 16 victoires contre 4 défaites. Tsitsipas l'a vaincu deux fois.

Rappelons quand même que l'Espagnol a perdu six de ses sept derniers matchs.