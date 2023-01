P.K. Subban à l’extérieur de la parade, sans jamais la regarder passer

Depuis sa résidence de Fribourg, David Desharnais chipote dans ses vieux souvenirs. Il faut dire qu’il est tard, qu’il vient de terminer son match et que le scribe à l’autre bout du fil le talonne. Si la formule n’était déjà consacrée, l’on dirait presque qu’on lui demandait là de nous raconter P.K. Subban.

David Desharnais et P.K. Subban en 2016 Photo : Getty Images / Christian Petersen

Desharnais se souvient d’une nuit froide quelque part dans une ville nord-américaine. Les deux joueurs du CH, à l’époque, sont dans un taxi en route vers le restaurant. Au beau milieu de la course, Subban intime au chauffeur de s’arrêter. Il saute en bas de la voiture. Qu’est-ce qui se passe , lance Desharnais.

Et Subban de se précipiter au-devant d’un partisan qui porte son chandail. Le regard ahuri, l'homme voit le défenseur courir à sa rencontre. Il lui tend un crayon, Subban dépose son autographe et remonte dans le taxi qui s’éloigne. Quelques secondes pour expliquer un personnage complexe et généreux, qui aime faire plaisir tout autant qu’être le centre de l’attention, être au cœur de l’histoire.

P.K. Subban, quoi. Pour se remémorer le personnage, on a donc sondé trois intervenants qui l’ont bien connu à ses premiers pas dans le hockey professionnel.

De la bouche des trois, l’on aura entendu la même formule pendant la discussion : P.K., c’est P.K.

P.K. Subban en 2011 Photo : Reuters / Christinne Muschi

Entendu par-là que l’ancienne vedette du CH ressortait du lot dans un environnement qui fait souvent l’éloge de l’uniformité. Non pas pour tuer la différence, mais par esprit de sacrifice pour l’équipe, la valeur ultime.

Dans ce contexte, Subban aura détonné toute sa carrière.

Complexe, mais dans le bon sens du terme , dit Guy Boucher, son premier entraîneur dans l’organisation du Tricolore à Hamilton, qui l’a aussi dirigé au Championnat mondial junior et senior.

Jacques Martin, lui, l’a accueilli à Montréal en pleines séries éliminatoires de 2010 – le fameux printemps Halak – à la suite d’une blessure à Andrei Markov.

Les qualificatifs flamboyant, excentrique, énergique, talentueux, généreux reviennent constamment dans les discussions.

Pour Martin, c’est d’abord et avant tout un arrière au talent exceptionnel . On a parfois interprété des moments tendus entre l’entraîneur et son défenseur comme un choc de personnalités si distinctes. L’ancien pilote assure qu’il n’en était rien.

Il rappelle la fois où il l’a envoyé réfléchir un brin dans les gradins à son année recrue lorsqu’il était déjà adulé par une frange de partisans.

P.K. Subban lors d'un match en 2011 Photo : Reuters / Brian Snyder

J’ai été beaucoup critiqué. Je l’ai sorti et, quand il est revenu, il a été l'un de nos meilleurs défenseurs en deuxième moitié de saison. Des fois, tu ne veux pas faire ça, mais tu n’as pas le choix. C’est un moyen de passer un message , raconte-t-il.

Je l’aimais, c’est une bonne personne , ajoute Martin.

Frères d’armes

Le même sentiment anime Desharnais à l’égard de son ancien coéquipier. Après tout, les deux ont grandi ensemble dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge, de Hamilton la bucolique à Montréal… la dangereuse?

Ils ont atteint les demi-finales dans la Ligue américaine en 2010. Quatre ans plus tard, il s’arrêtait au même stade de la compétition, mais cette fois dans la Ligue nationale. Son premier but dans la grande ligue, Desharnais l’a marqué en faisant dévier un tir de Subban.

David Desharnais et P.K. Subban en 2011 Photo : Reuters / Eric Miller

Quand je suis arrivé en haut, c’était un visage réconfortant que je connaissais , laisse tomber le centre de 36 ans.

Les gars avec qui tu montes, tu as fait ce parcours-là ensemble. Tu cherches ceux que tu connais. Moi, c’était (Ryan) White, (Max) Pacioretty et Subban. Il a toujours été là.

Alors quand le défenseur a annoncé sa retraite, Desharnais lui a texté.

Merci de m’avoir aidé , a envoyé le Québécois.

J’ai été chanceux de jouer avec lui. Sinon, je ne fais pas autant de points. Il a aidé ma carrière , affirme-t-il.

Bien sûr, à l’époque, il y a eu ces petites querelles dont certaines ont été exposées publiquement, du moins en partie. L’altercation avec Tomas Plekanec à l’entraînement par exemple. L’inimitié parfois visible avec d’autres anciens coéquipiers une fois partis à Nashville.

Tomas Plekanec et P.K. Subban célèbrent un but en 2013. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Peu en chaut à Desharnais. Il dit en garder un bon souvenir.

Quand tu perds, tu cherches des bibittes et des poux. On voulait tous gagner, on est tous des gagnants. Il n’y a rien de personnel. Quand on gagnait, tout était beau. La défaite rend tout difficile.

Multiples facettes

P.K. Subban à Just For Laughs Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

On a souvent défini P.K. Subban par ses nombreuses activités en dehors de la patinoire, dont certains disaient qu’elles prenaient toute la place.

Au bout du compte, Subban, c’est d’abord et avant tout un défenseur spectaculaire et productif. Il aura amassé 467 points en 834 matchs de saison et 62 en 96 duels des séries, a remporté un trophée Norris et a été finaliste une autre fois.

Jonathan Toews, Sidney Crosby et P.K. Subban avec l'or à Sotchi Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Il a également atteint la finale de la Coupe Stanley avec les Predators en 2017 où, malheureusement, ses propos sur Sidney Crosby auront monopolisé l’attention.

En se rappelant l’anecdote, Jacques Martin, alors entraîneur adjoint à Pittsburgh, admet que c’est le genre de joueur contre qui c’était facile de se motiver .

Boucher le décrit comme un phénomène, une force de la nature .

Physique, extrêmement fort, dynamique, talentueux. Avec ce qui caractérise les gens qui sont bons sous pression : ce sont les gens qui veulent faire la différence. Même tout jeune, dans le junior ou à Hockey Canada, il allait vers la pression, vers les projecteurs. Il voulait être celui en qui on avait confiance. Il allait la chercher , fait valoir l’ancien entraîneur du Lightning et des Sénateurs.

« Il a plusieurs facettes, il ne suivait pas toujours la parade. Des fois, il aimait ça être devant la parade, des fois en dehors. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois prendre du temps avec lui. » — Une citation de Guy Boucher, ex-entraîneur dans la LNH

Sa capacité à faire abstraction de l’adversité, je n’avais jamais vu ça avant, je n’ai jamais vu ça depuis. C’est une immense force qu’il avait , renchérit-il.

Il insiste sur le côté multidimensionnel du bonhomme. À l’entraînement, en match, à l’aréna, seul à seul dans un corridor ou dans la rue, c’était toujours un homme différent sous vos yeux.

Jordan Eberle célèbre un but avec P.K. Subban contre la Russie en demi-finale du mondial junior en 2009. Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

En 2009, au mondial junior, Boucher et Pat Quinn, l’entraîneur-chef de la sélection nationale, avaient convoqué Subban dans leur bureau avant de le choisir. Il importait de lui demander dans quel rôle il se voyait, qu’était-il prêt à accepter?

Les discussions ont été honnêtes , se souvient-il.

À tous les jours, il y avait quelque chose avec P.K., de bon ou peu importe. Quand tu as P.K., si tu sais ce que tu achètes, tu ne seras pas surpris. Nous autres, on savait très bien qu’il avait sa personnalité et que s’il était bien canalisé, il nous en donnerait énormément et c’est ce qui est arrivé. Il avait été exceptionnel dans le tournoi.

J’ai appris à le comprendre, à le connaître, à l’apprécier , conclut-il.

À défaut de pouvoir en faire plus, bien des amateurs se sont contentés de l’apprécier. Souvent, de l’aimer. Parfois, de l’idolâtrer.

Jeudi soir, ils auront une dernière occasion de le lui faire savoir.