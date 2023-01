Caroline Côté atteint le pôle Sud dans un temps record

L'aventurière de 36 ans a ainsi franchi les quelque 1100 kilomètres entre Hercules Inlet et le pôle Sud en 34 jours, 2 heures et 53 minutes pour ainsi abaisser la marque de 38 jours, 23 heures et 5 minutes établie par la Suédoise Johanna Davidson, entre novembre et décembre 2016.

Les derniers 14 kilomètres que j'ai parcourus aujourd'hui ont été vraiment difficiles, a fait savoir Côté par son relationniste. Le pôle Sud se trouve à plus de 2800 mètres, et on ressent donc les effets de la raréfaction de l'oxygène. J'avais de la difficulté à respirer et à continuer d'avancer.

Durant les premiers trois ou quatre jours, c'est surtout mon égo qui m'animait. Je me disais : "Tu peux y arriver". Mais rapidement et, jusqu'à la toute fin, c'est l'amour et l'amitié de mes proches, les gens qui m'ont soutenu dans la préparation, les messages d'appui que je recevais qui ont fait en sorte que j'ai tenu jusqu'à la fin.

Côté, qui est également une cinéaste primée, devient ainsi la deuxième Canadienne à réussir cet exploit après Meagan McGrath, entre la fin de 2009 et le début de 2010.

Elle ne serait que la huitième ou neuvième femme à réussir l'exploit, selon les différents sites consultés.

Côté, dont le plus récent documentaire, Le Dernier Glacier , vient de remporter le Gémeau de la meilleure réalisation, a pris la route de Punta Arenas, au Chili, à la mi-novembre avant d’amorcer son périple vers l'un des sites les plus hostiles de la planète.

Seule sur la banquise, elle avait tout de même une équipe derrière elle pour l'aider à réaliser son exploit, dont un météorologiste norvégien qui la renseignait sur les conditions à venir. Au camp de base d'Union Glacier, des médecins et une équipe d'intervention étaient aussi prêts à intervenir en cas de pépin.

Chaque jour, Côté devait leur communiquer sa position exacte.

Oui, c'est une expédition en solo, mais c'est surtout un travail d'équipe incroyable. Je n'aurais pas pu y arriver sans l'appui de mon conjoint Vincent Colliard, qui a agi comme expert en logistique polaire, de mon expert météo Lars Ebbesen, et celui de mes commanditaires.

L'aventure a coûté quelque 160 000 dollars, financée en grande partie par ses économies personnelles, ses commanditaires et des dons.

Côté n'était pas la seule à tenter de battre la marque de Davidson. La Britannique Wendy Searle, qui avait franchi la distance en 42 jours il y a quelques années, s'est aussi attaquée au record. Des ennuis de santé l'ont toutefois forcée à renoncer après deux semaines d'efforts.