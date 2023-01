L’étape la plus importante de la carrière d’Antoine Cyr

Force est d’admettre, après les exploits d’Antoine Cyr au Tour de ski, la semaine dernière, que les fruits montrent leurs premiers signes de maturité et dissipent les doutes de Louis Bouchard, entraîneur-chef au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (CNEPH).

« Pour nous les gens qui travaillent avec lui au quotidien, c’est une continuité, mais c’est quand même toujours une surprise quand tu es si proche du podium, et quand tu offres des performances à cette hauteur-là », a dit celui qui a guidé Alex Harvey durant sa carrière, et qui fait de même avec Antoine Cyr.

Déjà encouragé par certains bons résultats au cours des dernières saisons, Bouchard a longtemps hésité à promouvoir les jeunes talents qu’il voyait éclore dans son groupe.

« On l’avait annoncé un peu, on ne voulait pas l’annoncer trop, on se disait : "Ça s’en vient, on a confiance." Et c’est venu. C’est une bonne nouvelle, mais c’est en même temps une bonne évaluation pour nous. Ça nous motive tous, et il s’agit de tenir le fort tout le temps, d’être là et de garder la structure en place. Les gens vont passer dans cette structure et on va finir par produire de bons athlètes au niveau international. »

La tenue de ses jeunes protégés au Tour de ski, avec Cyr en tête, montre qu’il avait vu juste. Ce dernier a retenu l’attention à Val di Fiemme, en Italie, avec une 6e place, vendredi dernier, à l’épreuve de sprint en style classique. Puis, à peine 24 heures plus tard, il a réalisé le 4e temps au 15 km départ groupé en style classique, le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Seizième au classement général à l’issue du Tour de ski, Antoine Cyr vient d’atteindre un palier important, possiblement le plus important de sa jeune carrière selon son entraîneur. Même s’il est demeuré en bas des marches du trône, le Gatinois sait désormais ce qu’il en coûte pour y prendre place. Il sait aussi qu’il a les armes pour y parvenir.

« Rendu à ce point-ci de sa carrière, [Antoine] croit en ses chances. Et pour y croire, il faut que tu prennes la décision de t’amener dans une situation extrême physiquement et psychologiquement pour y parvenir, renchérit son entraîneur. Récemment, il y a quelque chose qui a changé dans sa préparation et dans sa tête, et c’est à force de discuter et de lui vendre l’idée qu’il n’y a personne d’inhumain là-dedans, et qu’un Canadien en ski de fond a autant sa chance qu’un autre. »

Il fallait voir le jeune fondeur sourire en entrevue d’après-course, parler de ses doutes sur les pistes, de son idole Alex Harvey, de sa confiance renouvelée, pour constater l’enthousiasme du jeune skieur devenu grand l’instant de quelques kilomètres de course.

« Lorsqu’on en a seulement un comme lui, je peux garantir que les autres ont aussi franchi une étape sans s’en rendre compte. C’est qu’eux se mettent à y croire aussi. » — Une citation de Louis Bouchard, entraîneur-chef au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey

Il nourrit de grandes ambitions pour son jeune groupe d’athlètes, capable, à ses yeux, d’assurer la relance du programme masculin après le départ à la retraite d’Alex Harvey. Encore faut-il qu'ils acceptent le projet collectif qu’il leur présente pour que le Canada puisse briller de nouveau.

« Il y a des pays qui ont plein de petits groupes séparés, comme par exemple en Norvège ou en Suède, ils peuvent se permettre d’être moins homogènes. Mais au Canada, on se doit de rassembler les meilleurs dans un même endroit et de s’entraîner ensemble, c’est la façon de s’en sortir pour rivaliser avec eux. »

« Au mont Sainte-Anne, il y a toujours eu un groupe homogène et assez dense qui permettait à Alex [Harvey], comme ça permet à Antoine, de se challenger à chaque session d’entraînement. C’est sûr que c’est ce qui donne des résultats en bout de ligne », ajoute Bouchard lorsqu’il tente d’expliquer les récents succès canadiens à l’international.

Aux derniers Jeux olympiques d’hiver, à Pékin, Antoine Cyr et Graham Ritchie ont uni leurs efforts pour décrocher le 5e rang au sprint par équipe.

Les exploits des derniers jours viennent valider les efforts déployés pour maintenir à flot le programme fragile que portent à bout de bras Louis Bouchard et son équipe.

Katherine Stewart-Jones Photo : Nordic Focus

Combler l'écart chez les femmes

Katherine Stewart-Jones a aussi fait preuve de constance au cours des sept étapes qui ponctuent le Tour de ski. Elle a fini deux fois parmi les 20 premières, dont une 10e place au 15 km départ groupé style classique, son meilleur résultat individuel sur le circuit.

Un résultat encourageant pour l’athlète de 27 ans, qui peut camper ce rôle d’étincelle qui manque cruellement au programme féminin. Parce que le vivier paraît moins fécond depuis quelques années déjà, il demeure difficile de former un groupe d’entraînement compétitif pour attirer les talents bruts qui tournent trop souvent le dos au ski de fond, faute de modèles. Mais Louis Bouchard ne perd cependant pas espoir.

« Il y a beaucoup d’initiatives sur les plans provincial et fédéral, entre autres le groupe Féminaction de Cendrine [Browne et Laura Leclair], qui devrait porter ses fruits dans quelques années. C’est nouveau encore, mais il y a là une initiative pour valoriser la place des filles dans la haute performance. »

L’entraîneur pense devoir attendre encore de deux à trois ans avant de pouvoir récolter les fruits du travail de recrutement mené par ses anciennes athlètes. Bouchard répète qu’il doit s’armer de patience avant que ces nouveaux visages s’amènent au CNEPH et qu’elles retrouvent un environnement pouvant les faire progresser.

Parmi ces jeunes fondeuses qu’il espère depuis des années, on retrouve Liliane Gagnon. Meilleure Canadienne aux deux épreuves auxquelles elle a pris part aux plus récents Championnats nationaux juniors, en mars 2022, Gagnon dispute sa première saison dans les rangs seniors, elle qui vient de célébrer son 20e anniversaire le mois dernier.

La skieuse de la région de Québec a d’ailleurs bouclé quatre étapes du plus récent Tour de ski. Elle avait peut-être la forme nécessaire pour rallier la ligne d’arrivée des trois dernières étapes, mais son équipe ne souhaitait pas courir de risques.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Si on compare les résultats de Lauriane Gagnon à ceux de sa coéquipière Dahria Beatty au Tour de ski, la Québécoise a fait mieux à ses deux dernières épreuves (51e et 44e) que sa compatriote de 28 ans dont la carrière prendra fin à l’issue de la saison.

Des résultats convaincants qui viennent légitimer le plan établi par l’équipe nationale.

« Vu son âge, on a voulu planifier un peu mieux pour elle, pour être certain qu’elle optimise ses performances aux mondiaux des moins de 23 ans », a confié Bouchard, qui voyait plutôt l’événement comme une préparation de luxe avant son retour au pays en prévision des Championnats du monde juniors, à Whistler, à la fin janvier.

Ajouter 2026 à la routine

Antoine Cyr et son jeune coéquipier Olivier Léveillé, 32e au classement général du Tour de ski, ont droit à quelques jours de repos en Espagne avant de retrouver la neige à Davos, en Suisse. À la fin janvier, ils rejoindront Louis Bouchard à Livigno, en Italie, pour un camp en altitude, celui-là même qui a servi à Alex Harvey de préparation pendant plus d’une décennie pour les mondiaux, entre autres, où il a atteint cinq fois le podium au cours de sa prestigieuse carrière.

Ces longues semaines passées en Europe s’inscrivent dans un plan beaucoup plus large, qui tient déjà compte des Jeux olympiques de 2026, à Milan et Cortina d’Ampezzo. Bouchard veut s’assurer que la machine sera bien réglée lorsque viendra le temps de la mettre à l’épreuve à l’approche du rendez-vous olympique, dans trois ans.

« C’est surtout de mettre en pratique la planification qui sera utilisée pour les Jeux de 2026. Comme ils seront à Milan, en Italie, [Antoine et Olivier] vont demeurer en Europe. J’aime le faire longtemps à l’avance parce que ça me donne du temps pour améliorer les choses. Si j’attends trop, je n’ai pas le temps de m’améliorer, ou je ne suis pas certain de ce que j’améliore. »

C’est à répéter les habitudes d’Alex Harvey que le Canada pourra produire son prochain champion. La recette a été travaillée, peaufinée, améliorée au fil des 15 dernières années, ne reste plus qu’à y mettre la dernière touche pour qu’elle plaise à ses héritiers.