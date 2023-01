Damar Hamlin est de retour chez lui

Associated Press

Associated Press

Damar Hamlin a obtenu mercredi son congé de l'Hôpital général de Buffalo où il se trouvait depuis lundi , plus d'une semaine après avoir subi un arrêt cardiaque en plein match de la NFL.

Dans un communiqué publié par les Bills, dans lequel on cite le Dr Jamie Nadler, on peut lire que « l'équipe médicale a effectué une série de tests visant à évaluer la condition du joueur et, en consultation avec les médecins de l'équipe, nous sommes persuadés que Damar peut maintenant quitter l'hôpital ».

Depuis sa blessure, le demi de sûreté a « énormément progressé », ont affirmé les médecins.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Hamlin avait subi un arrêt cardiaque au premier quart d'un match contre les Bengals le 2 janvier. Il avait été transféré dans un centre hospitalier de Cincinnati avant d'être transféré à Buffalo pour poursuivre sa rééducation.

Le jeune homme de 24 ans, originaire de la région de Pittsburgh, s'était effondré tout de suite après avoir plaqué Tee Higgins des Bengals. Des joueurs des deux clubs l'avaient entouré pendant qu'il était réanimé sur le terrain.