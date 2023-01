P.K. Subban impatient de retrouver le Canadien

L'ancien défenseur du Canadien de Montréal, maintenant à la retraite, sera honoré avant la rencontre entre le Tricolore et l'équipe à laquelle il a été échangé contre Shea Weber le 29 juin 2016, les Predators de Nashville.

Subban avait laissé couler de grosses larmes lors de son premier retour à Montréal dans l'uniforme des Predators, le 2 mars 2017.

P.K. Subban et Max Pacioretty, en 2017. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ce n'est pas arrivé souvent dans ma carrière d'être bouleversé ou mal à l'aise, a raconté Subban à La Presse Canadienne. Je suis plus à l'aise de jouer en finale de la Coupe Stanley que de rester debout devant 20000 personnes et d'absorber toutes ces émotions, même si c'est pour de bonnes raisons.

« Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte. » — Une citation de P.K. Subban

Subban reconnaît que tout n'a pas été rose durant son séjour de sept saisons avec le Canadien. Il y a eu les hauts des participations aux éliminatoires et sa campagne qui lui a valu le trophée Norris, remis au défenseur par excellence de la LNH. Mais il y a aussi eu des moments difficiles, surtout quand venait le temps de se promouvoir à l'extérieur de la patinoire et d'être lui-même dans un monde assez conservateur.

L'Ontarien âgé de 33 ans a déjà affirmé que la LNH n'était pas prête pour P.K. Subban quand il a fait ses débuts avec le Canadien, en février 2010. À ce niveau, Subban ne croit pas que l'enjeu était nécessairement lié au racisme, mais plutôt au placisme , c'est-à-dire le fait qu'il ne voulait pas cadrer dans le moule typique du joueur de hockey et devait être remis à sa place par les dirigeants, entraîneurs ou vétérans.

Son authenticité a toutefois capté l'imaginaire des partisans, même si elle a aussi été polarisante.

Ces partisans du Canadien continuent d'exprimer leur soutien à P.K. Subban. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

P.K. le propriétaire?

Ayant maintenant tout le temps pour se concentrer à redonner au sport qui l'a rendu populaire, Subban encourage l'inclusion et la diversité à tous les niveaux du hockey. En plus d'être analyste au réseau ESPN, il est présentement ambassadeur pour le programme Kraft Hockeyville, qui contribue à la rénovation d'arénas dans les communautés à travers le Canada. La période de mise en candidature pour l'édition 2023 du concours est d'ailleurs en cours et prendra fin le 19 février à 23 h 59.

Ce que je veux créer, c'est de l'optimiste autour de notre sport et l'amélioration de la culture de notre sport, a affirmé Subban. Et comme un arbre se nourrit du sol grâce à ses racines, le hockey doit aussi être bâti en commençant dans les communautés locales en mettant l'accent sur l'inclusion et l'accessibilité.

Au Canada, le hockey est tellement important qu'il peut être un facteur de changement social , a-t-il ajouté.

Mais le plus grand rêve de Subban présentement est de devenir propriétaire d'une équipe de la LNH. Il a fait un premier pas vers cet objectif en participant à l'aventure du Angel City FC, dans la Ligue nationale de soccer féminin (NWSL).

Je veux faire partie de la solution. Je veux être en position d'éduquer des gens qui sont impliqués dans le hockey depuis plus longtemps que moi, a expliqué Subban. Je veux continuer à promouvoir la riche histoire de la LNH, mais aussi participer au prochain chapitre.

Pour y arriver, vous devez parfois atteindre une position où vos mots auront un plus grand impact. Et ce n'est pas qu'une question de pouvoir prendre la parole lors des réunions du bureau des gouverneurs. C'est aussi en investissant dans l'aventure. Si vous investissez, les gens vont comprendre que vous souhaitez voir le sport s'épanouir et la ligue avoir du succès. J'espère avoir cette occasion un jour.

Cela ne veut pas dire que Subban profitera de son passage à Montréal pour parler affaires avec Geoff Molson, mais quelle histoire ça ferait! , admet-il. Pour l'instant, Subban a simplement hâte de revoir des gens qu'il a côtoyés pendant la période la plus fertile en émotions de sa carrière.

