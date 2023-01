Shiffrin devra attendre pour le record de victoires en Coupe du monde

Shiffrin était entrée dimanche à 27 ans dans la légende du ski alpin en remportant le géant de Kranjska Gora (Slovénie), son 6e succès en sept courses.

Sous les projecteurs de Flachau, sa plus grande rivale a réussi à stopper l'inarrêtable à l'issue d'un nouveau duel entre les deux championnes, grand classique des dernières saisons un peu oublié cet hiver.

Et pour cause, Petra Vlhova n'avait pas encore gagné une course cette saison, une incongruité pour la championne olympique de slalom, championne du monde de géant 2019, et vainqueure du classement général 2021.

Après sept podiums, Vlhova (27 ans) a réparé cette anomalie, avec deux superbes manches, un cri de soulagement et les bras levés dans l'aire d'arrivée.

Je suis heureuse, c'était une longue longue attente... Ça a été un jour incroyable. Merci à mon équipe qui a continué à me soutenir même dans mes moments difficiles. Dakujem (merci en slovaque) , a-t-elle lancé au micro du stade à l'attention des milliers de spectateurs et de la bruyante colonie de ses admirateurs slovaques.

Malgré sa victoire, Vlhova reste très loin de Shiffrin au classement général, à 399 points. À la moitié de la saison (19 courses sur 38), l'Américaine est lancée vers un cinquième gros globe de cristal.

La 83e victoire de Shiffrin attendra donc, alors que deux étapes de vitesse se présentent, St Anton en fin de semaine, et Cortina d'Ampezzo la semaine prochaine,, avec de possibles impasses après deux semaines très chargées.

L'Américaine peut également viser une razzia de médailles aux Championnats du monde de Courchevel/Méribel dans moins d'un mois, du 6 au 9 février.

Derrière Vlhova et Shiffrin, l'Allemande Lena Dürr a pris la 3e place.

Chez les Canadiennes, Ali Nullmeyer a obtenu le meilleur résultat avec une 11e place. Amelia Smart et Laurence St-Germain suivent aux 17e et 22e rangs. La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges avait pourtant signé le 7e meilleur temps lors de la première descente, mais une erreur en milieu de parcours de sa deuxième course l'a fait reculer au classement.