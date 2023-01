Kim Clavel et Jessica Nery Plata relancent les attentes

Six semaines après le report forcé de son duel d’unification par l’influenza , Kim Clavel est de retour sur la ligne de départ prête à en découdre avec la Mexicaine Jessica Nery Plata.

Dans le cadre d’un point de presse offrant une forte impression de déjà vu, les championnes WBC et WBA des mi-mouches ont échangé des politesses, chacune espérant que l’autre puisse se présenter dans la meilleure forme possible, vendredi soir, dans le ring de la Place Bell.

Très vite, le promoteur Yvon Michel a souligné le haut degré de collaboration du clan Plata qui a mené à une entente rapide pour une date de reprise, mais aussi à la compensation financière versée à la Mexicaine pour les dépenses reliées à son premier camp d’entraînement.

Tant Clavel (16-0, 3 K.-O.) que Plata (28-2, 3 K.-O.) ont affirmé avoir tenu de bons deuxièmes camps d’entraînement. De son côté, l’entraîneuse Danielle Bouchard a insisté sur la nature inédite de cette nouvelle préparation concentrée sur une période de cinq semaines.

Tu ne veux pas te surentraîner. Tu ne veux pas trop en faire. Tu veux en faire suffisamment et au bon moment. Tu dois solliciter ta vitesse et ta force jusqu’à l’approche du combat. Tout ça doit être bien dosé , a expliqué Bouchard, finaliste au titre d’entraîneur de l’année au sein du WBC, tout comme Marc Ramsay.

Le respect est à ce point total entre Clavel et Plata qu’on se demande où elles puiseront la hargne qui les transformera en prédatrices au moment de la finale de vendredi.

Tu ne peux ressentir d’animosité envers quelqu’un qui te dit de prendre ton temps pour guérir et pour que tu sois à ton meilleur face à elle. Les membres de l’équipe de Plata sont empathiques et gentils. En ce moment, ça ne sert à rien. C’est dans le ring que ça va se passer , a d’abord indiqué Clavel.

« Jeudi à la pesée, c’est différent quand on a faim. Mais il n’y a pas de rancune. Elle n’a rien dit qui est venu me chercher. Mais dans le ring, ça sera de haut niveau entre deux athlètes figurant dans le top 20 d’ESPN. Ça va être grandiose » — Une citation de Kim Clavel

. J’ai déjà en masse de bouillonnement intérieur. Je n’ai pas besoin que personne ne me pousse. Vous voyez une Kim souriante, mais Danielle et Stéphan (Larouche) peuvent vous le dire : je ne suis pas toujours du monde. Et ça pourrait être le cas vendredi!

Les grandes lignes du plan 2023

À la façon d’un bon joueur d’échecs, Yvon Michel aime bien tenter de penser ses deux ou trois prochains coups à l’avance.

Ainsi, dans l'espoir d'une victoire de Kim Clavel vendredi, Michel qui vivra son 72e combat de championnat mondial en tant que promoteur, a déjà réservé les dates du 23 avril et du 22 septembre à la Place Bell, de même que celle du 8 décembre au Centre Bell.

Il croit possible de voir le nombre d’amateurs à 5000, 7000 et même 10 000 amateurs pour voir Clavel unifier l’ensemble des ceintures de la catégorie.

Pour le moment, après le recul subi aux guichets à la suite du report du gala du 1er décembre, les ventes ont repris au point d’avoir comblé le retard et même dépassé le nombre de billets vendus. Yvon Michel indique qu’un peu plus de 3400 spectateurs pourraient être présents vendredi.

Yvon Michel a de grandes visées pour Kim Clavel Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Un vendredi 13 qu’Yvon Michel souhaite heureux lui qui ne compte plus que Kim Clavel comme détentrice d’un titre mondial après la défaite de Marie-Eve Dicaire à Manchester et le retrait par le WBC de celui des super-lourds-légers que détenait Oscar Rivas depuis octobre 2021.

À ce propos, Yvon Michel n’est pas très optimiste quant à la possibilité de revoir Rivas dans un ring. En vacances en Colombie pour les Fêtes, ce dernier devait rentrer à Montréal, à la mi-janvier, pour être réexaminé par un expert du décollement de la rétine.

Mais il a plutôt accepté l’invitation pour participer en même temps qu’Eleider Alvarez à la version colombienne de jeu de téléréalité Survivor. S’il tient le coup jusqu’au bout de ce défi, Rivas sera occupé pour les trois prochains mois.

Enfin, Yvon Michel a réfuté les affirmations d’un chroniqueur de boxe d’une station de radio sportive selon lesquelles Jean Pascal n’ait pas été atteint de la COVID-19 et que la décision de repousser son combat éliminatoire contre l’Allemand Michael Eifert soit liée à la faible vente des billets.

J’ai le certificat médical de Jean Pascal. Je lui ai parlé régulièrement. De dire que Jean Pascal n’a pas la COVID, c’est vraiment un manque de sérieux et de bonne foi , a insisté le promoteur visiblement offusqué.