Samedi matin, très tôt, on tue la une, on saute sur les réseaux sociaux : Valérie Grenier vient de gagner la Coupe du monde de Kranjska Gora , en Slovénie! Une première victoire pour une Canadienne en slalom géant en 49 ans.

Alors que la plupart des gens étaient surpris, moi, je disais plutôt : ENFIN!

Non pas par impatience de voir le Canada sur la plus haute marche dans un sport où l’on devrait être plus compétitif lorsqu’on regarde le nombre de participants.

Je disais ENFIN parce que je savais que lorsqu’une athlète du calibre de Valérie Grenier allait enfin pouvoir s’entrainer et skier sans douleur, elle allait rivaliser avec même les Shiffrin de ce monde.

Il faut rappeler qu’elle avait gagné trois médailles aux Championnats du monde juniors en 2015 et 2016, dont l’or en descente et l’argent en super-G en février 2016 à Sotchi. Dans ce sport, les mondiaux juniors sont très pertinents et révélateurs de la carrière potentielle d’un athlète. Malheureusement, lorsque Valérie est passée chez les séniors en Coupe du monde, elle a passé presque autant de temps en rééducation qu’à l'entraînement.

Le point de cette chronique n’est pas de faire le tour de la liste de ses nombreuses blessures, mais plutôt de parler de cette athlète exceptionnelle. Pas la skieuse, l’athlète. Avec mon travail à B2Dix et mes nombreuses années d’implication dans le sport olympique, j’ai côtoyé plus d’une centaine d’athlètes provenant d’une vingtaine de sports. J’ai aussi un bon flair pour évaluer les aptitudes physiques et psychologiques qui sont essentielles pour être un(e) champion(ne).

Force, vitesse, agilité, équilibre, proprioception, endurance, Valérie Grenier maîtrise tous ces éléments. Je ne crois pas que d’autres athlètes canadiens soient physiquement aussi accomplis, peut-être un, Damian Warner, le champion olympique en décathlon. Bon, je comprends qu’on pourrait argumenter sur ce genre de classement très subjectif, mais mon point est qu’elle est dans une classe à part et qu’enfin elle peut démontrer au reste du monde ce qu’elle est capable de faire sur deux planches.

Valérie Grenier Photo : Gracieuseté : Alpin Canada - GEPA pictures/ Mario Buehner

Lorsqu’on demande à Valérie quel athlète, tous sports confondus, l’inspire le plus, sa réponse est très révélatrice. Alors que d’autres répondaient Stephen Curry, Linsey Vonn, Tiger Woods, Serena William ou Michael Phelps, Valérie, elle, dit avec un sourire serein : mon père . Voilà qui explique tout! Dans la famille Grenier, le sport en général, non pas juste le ski, fait partie des coutumes et de la culture familiale.

Je le dis depuis longtemps, il faut que nos enfants pratiquent plusieurs sports et activités lorsqu’ils sont jeunes afin de bien développer leur littéracie physique. En terme sportif, on doit être un athlète avant d’être un skieur ou un joueur de hockey. Sur la ferme familiale, les Grenier ont, de toute évidence, développé ces aptitudes de base nécessaires pour performer dans n’importe quel sport.

Au-delà de ces capacités physiques, ce qui m’inspire encore plus pour la suite des choses est de voir qu’elle a remporté les deux manches. Il faut comprendre que cela est le test ultime pour voir la force psychologique d’un athlète.

Entre deux manches, on doit parfois attendre quelques heures. Le hamster se met à tourner, on pense trop, on se projette dans l’avenir, on se compare, le stress nous fait bâiller et, trop souvent, on skie pour protéger la victoire plutôt que d’attaquer pour augmenter notre avance.

En ski, comme dans tous les sports, l’hésitation est l’ingrédient numéro un qui mène à l’erreur. Une descente de ski n’est jamais parfaite, il y aura assurément des erreurs. Mais pour gagner, ces erreurs doivent être causées par du ski trop engagé et non par du ski sur les talons comme on dit dans notre jargon.

Valérie n’a rien protégé en Slovénie, elle a skié avec passion et cette première victoire n’est pas un aboutissement de 49 ans, c’est le début d’une nouvelle ère pour le ski alpin au Canada.