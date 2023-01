Jocelyn Thibault n’est pas fermé à l’idée de devenir commissaire de la LHJMQ

Une agence de service-conseil albertaine a publié mardi une offre d’emploi  (Nouvelle fenêtre) en bonne et due forme.

Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, dont le nom avait été évoqué dans les minutes qui ont suivi l’annonce de Courteau, devait s’attendre à être interrogé sur le sujet, et l’occasion est venue rapidement puisqu’il participait, mardi, à la conférence de presse du dévoilement de la programmation de la 63e édition du Tournoi international pee-wee de Québec.

« On m'a informé que la LHJMQ avait ouvert le poste aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas fermé à l'idée. » — Une citation de Jocelyn Thibault

Est-ce que j'ai le goût de foncer tête première dans le processus, la réponse c'est : je ne le sais pas. Mais je ne suis pas fermé nécessairement à l'idée. Encore une fois, j'ai été un peu pris par surprise par l'annonce de M. Courteau avant les Fêtes. Je n'ai pas vraiment avancé très profondément dans ma réflexion à ce niveau-là, mais je ne ferme pas la porte.

La question est survenue après quelques-unes sur l’incident malheureux de l'entraîneur d'une équipe bantam B de Beaupré qui a sauté sur la glace pour plaquer un joueur de l’équipe adverse à la mi-décembre dernier.

J'ai du plaisir dans ce que je fais, mais on parlait tantôt de cas d'incident malheureux, c'est ce qui, en bon québécois, me tire le plus de jus. C'est ce que je trouve difficile dans mon rôle de devoir traiter certains dossiers du genre, je trouve ça difficile. Ce qui me motive beaucoup, c'est d'avoir la chance d'avoir un impact sur le hockey au Québec. On ne frappera jamais pour 1000, mais, humblement, de pouvoir faire avancer les choses, de la façon qu'on peut, ça me stimule beaucoup.

Jocelyn Thibault est officiellement devenu directeur général de Hockey Québec au début du mois de novembre 2021, après avoir participé à un processus sérieux de recrutement. Il avait fait de l'assainissement de l’ambiance dans les arénas du Québec l’un de ses principaux objectifs.

Gilles Courteau, qui est commissaire de la LHJMQ depuis 1986, quittera son poste en 2024, et participera au processus de sélection afin de dénicher son remplaçant, avec lequel il agira comme conseiller afin d'assurer une passation en douceur.