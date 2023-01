Gabriel Gervais prend le blâme et présente ses excuses pour l’embauche de Grande

Lors d'une conférence de presse mardi après-midi, le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, a présenté ses excuses et a pris le blâme pour le faux pas commis par l'organisation en annonçant l'embauche de Sandro Grande comme entraîneur-chef de l'équipe de réserve , lundi soir.

La classe politique québécoise avait vivement dénoncé la nomination de Sandro Grande, et la décision du club de soccer de se rétracter quelques heures plus tard a suscité la même unanimité auprès des politiciens, qui ont salué cette volte-face.

Gabriel Gervais a indiqué que l'embauche de Sandro avait été faite de bonne foi et la décision avait été motivée par ses excellentes compétences techniques, ses relations professionnelles et l'expérience et la maturité acquises au cours des 10 dernières années .

Il a toutefois ajouté qu'il avait sous-estimé l'ampleur des réactions que la décision provoquerait.

Notre jugement a été altéré par notre volonté de donner à Sandro Grande une deuxième chance, force est d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur. Nous regrettons les répercussions négatives qu'elle a causées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé la portée des propos tenus par Sandro.

Gabriel Gervais a admis que les membres du comité de sélection qui ont pris la décision controversée étaient bien au fait des propos tenus par l'ex-joueur il y a 10 ans.

En 2012, lors de l'attentat meurtrier au Métropolis à la suite de l'élection du Parti québécois et de la première ministre Pauline Marois, le message suivant avait été publié sur le compte Twitter de Sandro Grande :

La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois mon gars! J'espère!

Joey Saputo était au courant

Au sein du comité de sélection, c'était unanime d'aller de l'avant avec la décision d'embaucher Sandro Grande, a indiqué le président et chef de la direction du CF Montréal, en précisant que le propriétaire Joey Saputo était au courant de l'embauche.

Les Québécois ont été blessés et choqués et je suis personnellement désolé , a réitéré Gabriel Gervais en présentant ses excuses les plus sincères à Pauline Marois, aux différents partis politiques et membres du Parti québécois, à nos partenaires, à nos partisans .

Jointe par La Presse canadienne mardi matin, l'ancienne première ministre Pauline Marois a brièvement commenté la décision de l'équipe montréalaise de faire amende honorable au lendemain de sa décision très controversée.

La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce sont des propos inadmissibles et condamnables, je ne veux pas faire d'autres commentaires, la solution a été trouvée et c'est tant mieux , a indiqué l'ancienne première ministre qui avait été l'objet de propos inacceptables publiés sur le compte Twitter de l'ancien joueur Sandro Grande en 2012.

C'est Patrick Viollat qui assumera finalement le poste d'entraîneur-chef de l'équipe de réserve.