La montagne au cœur de la prochaine Vuelta

L'Angliru, le Tourmalet, Arinsal... Le parcours du prochain Tour d'Espagne, qui partira pour la deuxième fois de l'histoire de Barcelone, le 26 août, pour s'achever à Madrid, le 17 septembre, sera rythmé par l'ascension de colosses des Pyrénées et des Asturies.

Réputée pour ses pentes effroyables et ses arrivées explosives, la Vuelta proposera encore cette année une édition au relief marqué, avec notamment dix conclusions en altitude et la découverte de nombreux nouveaux cols. Elle traversera trois pays, soit l'Espagne, l'Andorre et la France.

La montagne fait partie de l'ADN de la Vuelta et nous fera encore vibrer en 2023 , a assuré mardi le directeur de la Vuelta, Javier Guillén, lors de la présentation du tracé.

Un contre-la-montre par équipe marquera le départ dans les rues de Barcelone et la deuxième étape s'achèvera aussi dans la capitale catalane. Le peloton se dirigera en Andorre pour la troisième manche avec une arrivée à la station de ski d'Arinsal.

Après un retour par la Catalogne, puis par la région de Valence, les coureurs retrouveront la montagne lors de la sixième étape, qui finira pour la deuxième fois de l'histoire de la Vuelta au sommet du Javalambre.

Suivant la première journée de repos, la deuxième semaine commencera avec un chrono individuel plat qui plaira aux spécialistes dans les rues de Valladolid. Les Pyrénées seront par la suite sur le chemin des cyclistes.

La 13e manche emmènera le peloton en France, avec un départ à la station de ski de Formigal, tout près de la frontière, et une arrivée au sommet du légendaire col du Tourmalet, avec ses 17 km de montée à 7,4 % de moyenne.

Arriver au Tourmalet sera un jalon dans l'histoire de notre course , a affirmé Guillén.

Le lendemain, les coureurs retraverseront les Pyrénées pour retourner en Espagne, avec deux autres cols hors catégorie et une arrivée au Port de Belagua.

La deuxième journée de repos servira à recharger les batteries, car la dernière semaine ne sera pas de tout repos. En longeant la côte Cantabrique, dans le nord de l'Espagne, le peloton arrivera dans les Asturies à la 17e étape, avec une arrivée prometteuse à l'Angliru, l'un des sommets mythiques de la boucle espagnole.

Précédée de deux cols de 1re catégorie, cette redoutable ascension, avec ses 12 kilomètres à 10 % et des rampes allant jusqu'à 23 %, pourrait être l'arbitre de l'édition 2023, après une Vuelta remportée par le Belge Remco Evenepoel, intraitable lors des deux dernières semaines de course, mettant fin au règne du Slovène Primoz Roglic.

L'avant-dernière étape n'aura rien d'une promenade : avec ses dix cols de troisième catégorie et un profil de classique, cette 20e étape servira à creuser les derniers écarts... ou à créer les dernières surprises, avant la traditionnelle arrivée à Madrid.

Voici les étapes de cette édition 2023 :