Sandro Grande est embauché par le CF Montréal et doit s’excuser

C'est que Grande, dans la foulée de la fusillade au Metropolis à la suite de l'élection du Parti québécois de Pauline Marois, a écrit : La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois mon gars! J'espère! .

Grande a toujours prétendu que son compte avait été piraté, selon ce qu'a rapporté La Presse.

L'ex-footballeur a toutefois reconnu avoir traité les électeurs séparatistes de ploucs (hillbillies), ajoutant qu'ils étaient si stupides que c'en est inimaginable .

Ces propos ont été écrits quelque trois ans après que l'Impact eut libéré Grande pour avoir empoigné à la gorge son coéquipier Mauro Biello lors d'un entraînement.

Je suis très reconnaissant et heureux d'avoir l'opportunité de revenir avec le club que j'aime depuis mon enfance, a dit Grande dans le communiqué transmis par le club. J'ai fait de graves erreurs il y a plusieurs années et je suis profondément désolé d'avoir manqué de respect à qui que ce soit. J'ai énormément appris de celles-ci et je sais que je me joins à une organisation où les valeurs d'inclusion et de diversité sont fondamentales. Je pense qu'il est important de se servir de nos expériences personnelles pour continuellement s'améliorer et corriger nos erreurs du passé.

Afin de le seconder, le CF a aussi annoncé l'embauche de l'entraîneur adjoint Patrick Viollat.

Grande occupait le poste de directeur technique du FC Laval depuis octobre 2021. Il avait précédemment été directeur technique des Étoiles de l'Est, de 2011 à 2019. Il a aussi occupé le poste de responsable des programmes de soccer masculin et féminin du Collège Montmorency, de juillet 2017 à janvier 2021.

Sandro Grande, avec l'Impact de Montréal en 2009. Photo : Associated Press / Armando Marin

Il a joué pour l'Impact lors des saisons 2004, 2005, 2008 et 2009, en United Soccer League. L'ancien milieu de terrain a aussi eu quelques séjours en Europe, notamment en Italie, Scandinavie et en Lituanie. Grande est détenteur de la licence d'entraîneur UEFA A.

Viollat était jusqu'à ce jour directeur technique de l'Association régionale de soccer Concordia, lui qui occupait aussi des fonctions d'entraîneur-chef, de 2009 à 2016, puis de 2019 à aujourd'hui. Il avait aussi été directeur technique de l'Association régionale de soccer du Lac St-Louis, de 2016 à 2019. Il a aussi été entraîneur adjoint avec les équipes féminine et masculine de l'Université McGill depuis 2012.

Le CF Montréal a également annoncé que la principale équipe de son académie portera désormais le nom de CF Montréal Réserve. L'équipe joue en Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ).