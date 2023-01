Cinq Canadiennes parmi les officiels au Mondial féminin

La Coupe du monde féminine présentée cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande comptera cinq Canadiennes dans son groupe d'officiels.

Marie-Soleil Beaudoin et Myriam Marcotte font partie des 33 arbitres. Chantal Boudreau est l’une des 55 arbitres assistantes. Elle avait d'ailleurs déjà travaillé à la Coupe du monde féminine de 2019 tout comme sa compatriote Beaudoin.

Et pour la première fois dans l’histoire, la FIFA a sélectionné six femmes, dont les Canadiennes Carol Anne Chénard et Drew Fischer, pour l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Fisher a déjà officié à la vidéo lors du récent Mondial au Qatar.

Chantal Boudreau a travaillé lors de la Coupe du monde de soccer féminin en 2019 en France. Photo : tirée de Facebook

C’est lundi que la liste a été dévoilée par la commission des arbitres de la FIFA.

Comme toujours, a indiqué son président Pierluigi Collina, le critère utilisé est d'abord la qualité. Les officiels choisis représentent le plus haut niveau de l’arbitrage dans le monde.

Le Canada, classé 6e, fait partie du Groupe B en compagnie de l’Australie (12e), de l'Irlande (23e) et du Nigeria (45e) dans ce tournoi de 32 équipes qui aura lieu du 20 juillet au 20 août.

La FIFA indique qu’elle a commencé ses recherches pour la sélection des officiels en 2020, avec plus de 170 candidatures.

La liste des officiels comprend notamment la Française Stéphanie Frappart, devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde masculine. C'était entre le Costa Rica à l’Allemagne le 1er décembre dernier. Ses assistantes d’alors, la Brésilienne Neuza Back et la Mexicaine Karen Diaz, seront aussi présentes au tournoi féminin cet été.

L’Américaine Kathryn Nesbitt, arbitre assistante en huitièmes de finale au Qatar, a également été sélectionnée.

Les officiels choisis prendront part à des séminaires et à de la formation à Doha et à Montevideo en janvier et en février.