Les finales d’athlétisme en soirée aux Jeux de Paris

L'instance a ajouté des épreuves qui seront réparties du 1er au 11 août, à commencer par la marche de 20 km, tant du côté féminin que masculin. Le marathon féminin bouclera 11 jours de compétitions.

La Britanno-Colombienne Malindi Elmore s'était classée au 9e rang du marathon des Jeux de Tokyo, en 2021, pas moins de 17 ans après sa première présence aux JO. Sa compatriote Natasha Wodak avait suivi le rythme imposé par Elmore pendant la majeure partie de la course pour terminer en 13e place.

Les épreuves d'athlétisme se dérouleront sur 17 sessions au stade de France. Toutes les finales en athlétisme auront lieu en soirée, tandis que les épreuves sur route seront tenues en matinée sur quatre jours , a déclaré World Athletics.

La finale masculine du 100 m est prévue le 4 août et sera suivie le 8 août par la finale du 200 m. L'Ontarien Andre De Grasse avait décroché le bronze au 100 m à ses deuxièmes Jeux olympiques. Il est également devenu le premier athlète canadien à remporter l'or au 200 m depuis Percy Williams en 1928.

L'Ontarien Damian Warner devrait concourir au prochain décathlon olympique après avoir gagné l'or pour la première fois à Tokyo, avec un record olympique à la clé de 9018 points pour battre le Français Kevin Mayer. La dernière épreuve du décathlon aux Jeux de Paris, soit le 1500 m, se déroulera le 3 août.

Du côté des femmes, les finales sur 100 et 200 m seront disputées les 3 et 6 août, respectivement, tandis que le lancer du poids connaîtra son dénouement le 9 août, la veille de la finale du 1500 m.

Le calendrier publié par World Athletics est propice aux sprinteurs canadiens De Grasse et Aaron Brown, ainsi qu'au coureur de fond Moh Ahmed, qui participent à plusieurs courses distinctes.

Les athlètes qui cherchent à disputer deux épreuves, le 100 et le 200 m, le 800 et le 1500 m, le 1500 et le 5000 m ou le 5000 et 10 000 m, pourront le faire sans avoir à prendre part à plus d'une course lors d'une même journée , a indiqué World Athletics.

D'autres doublés incluent le saut en longueur et le triple saut, ainsi que la marche de 20 et 35 km , ajoute-t-elle.

Rappelons que l'an dernier, la Fédération internationale d'athlétisme a annoncé qu'elle introduirait un tour de repêchage dans les épreuves individuelles sur piste de 200 à 1500 m aux Jeux olympiques de Paris.