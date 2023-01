Canadien-Kraken : un changement, mais de la continuité

D’un autre côté, cette formule n’est que peu gagnante direz-vous ‒ une seule victoire d’affilée ‒ et le changement, lui, est léger, cosmétique presque.

En gros, Mike Hoffman fait son retour en lieu et place d’Anthony Richard, après avoir raté les deux derniers matchs. Pendant ce temps, le Québécois n’a joué que 13 minutes au total face aux Rangers et aux Blues.

Après avoir connu de bons moments avant sa blessure en novembre, Hoffman traversait une période plus creuse, à l’image de l’équipe, avec une récolte de 2 buts et 2 passes à ses 12 derniers matchs avant d’être laissé de côté.

Peu porté sur l’introspection, l’attaquant a confié lundi avoir profité de ce pas de recul pour prendre du repos et faire quelques entraînements , assez loin de ce que St-Louis prêche dans ces cas-là, soit d’en profiter pour assimiler un truc ou deux sur le système de jeu par exemple.

Prendre un peu de distance, c’est bon pour tout le monde , a spécifié l’entraîneur après les exercices matinaux.

Je veux qu’il rentre dans le groupe comme on joue dans les derniers matchs. Discipliné défensivement, engagé défensivement. Hoff a une très bonne game offensive. C’est d’amener ses bottes de travail , a ajouté St-Louis à propos de son ailier.

Hoffman, lui, espère retrouver sa touche à l’attaque.

« Le plus dur [quand tu ne produis pas], c’est mentalement. Tu te questionnes, tu doutes de toi, tu te demandes si tu ne devrais pas changer des trucs. C’est une bonne ligue, ce n’est pas facile de contribuer. » — Une citation de Mike Hoffman

Le CH a resserré son jeu défensif en son absence. En dépit des sept buts accordés en deux matchs, le Tricolore n’a accordé que 11 chances de qualité à l’adversaire.

Le bon vivant

Comme son équipe a retrouvé son identité, dixit St-Louis, l’entraîneur n’a pas souhaité faire de changement en défense.

C’est donc dire que Chris Wideman disputera un cinquième match de suite, lui qui occupait le rôle de neuvième défenseur tout récemment.

À entendre ses coéquipiers dans le vestiaire, l’arrière de Saint-Louis n’a jamais perdu de l’année cette bonne humeur caractéristique qu’il semble afficher en toutes circonstances, incluant dans ses relations avec les médias.

Vous ne voyez pas comment il est dans les coulisses, dans le vestiaire et avec les jeunes. On rit de lui ou on rit avec lui. Il n’a pas peur du ridicule. Il apporte de la vie dans un vestiaire et toutes les équipes ont besoin de ça. Tu as besoin de rire, particulièrement quand tu traverses une léthargie , a lancé Joel Edmundson.

Chaque journée dans cette ligue en est une bonne , est le mantra de Wideman. Il semble avoir été marqué durablement par son court séjour d’une saison dans la KHL en 2020-2021... pas nécessairement pour le mieux.

En attendant, Justin Barron ronge son frein. Le jeune défenseur de 21 ans ratera un troisième match d’affilée. Son audition fut pénible avec comme circonstances atténuantes qu’il a sauté dans la formation au pire moment de la saison.

Ce n’est pas facile pour un défenseur de rentrer là-dedans, a reconnu St-Louis. Il nous a quand même donné de bonnes séquences dans ces matchs-là. Ça fait deux matchs qu’on joue bien défensivement. C’est dur de le faire rentrer. S’il est assis trop longtemps… C’est sûr qu’on veut qu’il joue.

Comprendre par là qu’il retrouvera sous peu les charmes lavallois si le CH affiche cette même efficacité en défense.

En rafale

Le Canadien affichera ses atours bleu poudre lundi soir pour la quatrième fois de la saison. Le CH a perdu ses trois premiers duels sous les couleurs des expos.

On est au courant , a assuré Edmundson.

On vient de mettre fin à une mauvaise séquence. On a qu’à le refaire , a-t-il ajouté.

Le Kraken, pour sa part, a remporté ses quatre derniers matchs. Seattle occupe le 3e rang de la division Pacifique en dépit des prévisions pessimistes des observateurs avant le début de la campagne. Le Kraken représente la 3e attaque de toute la LNH et marque un but de plus en moyenne par match que le Canadien (3,66 contre 2,63). Le bât blesse toutefois en désavantage numérique où leur taux de succès de 68,9 % leur confère le 31e rang de la ligue. Dommage que le Tricolore aille le pire avantage numérique.