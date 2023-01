Eugenie Bouchard battue d’entrée de jeu en qualifications à Melbourne

Le parcours d'Eugenie Bouchard aux Internationaux d'Australie s'est arrêté en lever de rideau des qualifications lundi à Melbourne. La Canadienne n'a plus atteint le tableau principal du premier tournoi majeur de l'année depuis 2019.

Bouchard a été défaite en trois manches de 3-6, 6-1 et 4-6 face à l'Américaine Ashlyn Krueger. La 317e raquette mondiale a subi l'élimination après une bataille de 1 h 53 min contre la 159e joueuse de la WTA.

Le match s'est fort mal amorcé pour l'athlète de 28 ans, qui a subi trois bris d'entrée de jeu. Elle n'a pu s'en remettre et a perdu l'acte initial, avant de faire basculer la rencontre en deuxième manche, tout à son avantage.

Le troisième et ultime engagement a été âprement disputé, l'écart entre les deux joueuses ne dépassant pas un jeu jusqu'au 10e lorsque Krueger a volé le service de Bouchard pour signer le triomphe.

La Montréalaise n'a pas réussi d'as, a commis deux doubles fautes et a maintenu des rendements de 58 et 47 % avec ses premières et deuxièmes balles de service.

Sa compatriote Carol Zhao n'a pas connu le même sort. Elle s'est débarrassée de la Hongkongaise Chong Eudice 6-3 et 6-2 pour filer au deuxième tour des qualifications, où elle affrontera la Française Clara Burel.

Trois victoires sont nécessaires pour accéder au tableau principal des Internationaux d'Australie qui se dérouleront du 15 au 29 janvier. La jeune retraitée Ashleigh Barty est la tenante du titre à Melbourne.

Du côté masculin, le Canadien Gabriel Diallo n'a pas fait long feu, baissant pavillon en deux manches de 3-6 et 4-6 aux mains du représentant local Aleksandar Vukic.

L'entrée en scène d'Alexis Galarneau et de Katherine Sebov aura lieu plus tard lundi. Le premier affrontera le Britannique Ryan Peniston, tandis que la seconde se mesurera à la Tchèque Linda Noskova.