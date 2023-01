Chaque mois de décembre, ou presque, des interrogations de ce genre surgissent au Québec. La plupart du temps, lors du dévoilement de la composition de l’équipe canadienne junior, de nombreux amateurs québécois sont déçus d’apprendre que seulement deux ou trois Québécois sont parvenus à s’y faire une place.

Ce fut encore le cas en décembre dernier quand Hockey Canada a annoncé que le défenseur Tyson Hinds ainsi que les attaquants Joshua Roy et Nathan Gaucher allaient être les seuls Québécois à participer au Championnat mondial junior.

Les amateurs déçus ont des arguments tout à fait légitimes. Après tout, le Québec mise sur le deuxième bassin de hockeyeurs en importance au Canada. En fait, à part la Russie, aucun pays européen ne dispose d’un plus grand bassin de joueurs que le Québec. En plus, la LHJMQ regroupe à peu près le tiers (18 sur 60) des équipes junior majeur au Canada.

Sachant cela, on peut se demander comment le système de hockey québécois peut constamment accoucher d’une souris.

***

Certains experts du monde du sport soutiennent que le talent (une notion qui n’est pas claire en soi) est normalement réparti de façon égale au sein d’une société homogène.

En gros, cela signifie que si les habitants de cinq différentes régions d’un même pays ont accès à des plateaux et à des programmes sportifs équivalents, on devrait normalement s’attendre à ce que, proportionnellement, un nombre équivalent d’athlètes de haut niveau émerge de chacune de ces régions.

Je me suis dit qu’il serait pertinent de vérifier si, au fil des ans, la composition d’Équipe Canada Junior confirme cet intéressant adage.

***

Je me suis donc particulièrement intéressé à la quantité de joueurs d’Équipe Canada Junior qui ont été développés depuis le début des années 2000 (24 championnats mondiaux) par les quatre plus grands bassins de joueurs au pays, soit ceux de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Les chiffres nous disent que :

En moyenne, le hockey mineur de l’Ontario a rassemblé 39,4 % des hockeyeurs masculins au Canada depuis l’an 2000. Et au cours des 24 derniers championnats mondiaux junior, 187 Ontariens ont porté les couleurs d’ÉCJ, soit 36,6 % des effectifs.

Le Québec a pour sa part constitué 16,55 % du bassin de joueurs masculins au Canada depuis l’an 2000. Et lors des 24 derniers mondiaux junior, les Québécois ont formé 13,9 % des formations canadiennes (71 joueurs).

L’Alberta a compté en moyenne pour 12,35 % de l’ensemble des joueurs masculins au Canada durant cette période. Or, 80 joueurs issus de cette province (15,7 %) sont parvenus à obtenir une place au sein d’ÉCJ au fil des ans.

Enfin, la Colombie-Britannique a abrité 9,73 % du bassin de joueurs masculins au pays depuis le tournant du millénaire. Cela n’a toutefois pas empêché cette fédération provinciale de placer 68 joueurs (13,3 % des effectifs) au sein de l’équipe nationale junior.

Cet exercice est fascinant. Au bout du compte, avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 %, chacune de ces grandes fédérations provinciales a donc réussi à produire pour l’équipe nationale une quantité de joueurs correspondant à son poids démographique au sein de Hockey Canada.

Lorsqu’on analyse le processus de sélection d’Équipe Canada sous cet angle, il est plus difficile de soutenir que les hockeyeurs du Québec sont boudés par les sélectionneurs de Hockey Canada, ou que le hockey mineur québécois est moins bon ou efficace que celui du Canada anglais.

Par contre, l’argument des amateurs québécois qui expriment leur déception d’année en année reste tout à fait pertinent. J’y reviendrai dans ma prochaine chronique.

***

Cela dit, revenons à l’objet de ce texte. Même si la composition d’ÉCJ semble équitable lorsqu’on compile les statistiques sur plusieurs années, il faudrait être incroyablement naïf pour croire que des décisions subjectives ne surviennent pas en cours de route.

Placez-vous un instant dans les chaussures d’un entraîneur junior qui se fait confier les commandes de l’équipe nationale. Il s’agit de la plus importante nomination de sa carrière, et peut-être même du tremplin qui lui permettra d’atteindre les rangs professionnels.

Bref, sa réputation et sa carrière sont en jeu.

Quand le moment vient d’identifier, disons, les trois ou quatre derniers joueurs de la formation, n’est-il pas normal que ledit entraîneur ait tendance à choisir des joueurs avec lesquels il est plus familier? Des joueurs qu’il a souvent vus à l'œuvre et qui lui donnent un plus haut niveau de certitude quant à leur capacité de remplir un rôle précis?

Il est aussi possible que l’entraîneur-chef, même s’il est conseillé par des adjoints et des gestionnaires de la fédération canadienne, ressente une forme de pression d’accorder le bénéfice du doute aux joueurs provenant de la ligue au sein de laquelle il gagne sa vie.

Dans tous les cas, les statistiques semblent indiquer que ça se produit fréquemment.

***

Prenons le cas de l’Ontario par exemple. Au cours des 24 derniers championnats mondiaux junior, l’Ontario a été représentée six fois par des délégations de six joueurs ou moins. Compte tenu de l’ampleur du bassin de joueurs ontariens, il s’agissait d’un nombre décevant pour cette province. Or, dans 83 % des cas, les entraîneurs qui ont fait ces sélections étaient originaires du Québec et de l’Ouest.

À l’inverse, l’Ontario a été représentée par 10 joueurs et plus à trois reprises au sein d’ÉCJ durant cette période. On parle ici de la moitié ou de plus de la moitié de l’équipe. Il est intéressant de noter que dans les deux tiers des cas, ce sont des entraîneurs ontariens qui ont fait ces choix.

En trois occasions, l’Alberta et la Colombie-Britannique (conjointement) ont vu 10 de leurs joueurs décrocher des places au sein d’ÉCJ. Dans 66 % des cas, l’entraîneur en chef provenait de l’Ouest.

Même chose du côté du Québec, qui a été représenté par cinq joueurs ou plus dans trois championnats mondiaux junior depuis 2000. Là aussi, dans 66 % des cas, l’entraîneur en chef provenait de la LHJMQ.

L’inverse s’est aussi produit très souvent : le Québec a été nettement sous-représenté (2 joueurs ou moins) à 9 reprises au cours de cette période. Et dans 89 % des cas, les entraîneurs provenaient de l’Ouest ou de l’Ontario.

Bref, lorsqu’on compile les statistiques sur une longue période, le système de sélection de Hockey Canada donne l’impression d’assez bien fonctionner. Mais lorsqu’on y regarde de plus près, il apparaît assez clairement que les entraîneurs en chef, tour à tour, tirent la couverture de leur bord lorsqu’ils sont en poste.

Donc, le bel équilibre qui semble résulter du processus de sélection des joueurs est peut-être plus attribuable à l’alternance des entraîneurs en chef (selon leur provenance) qu’à la qualité objective des joueurs.