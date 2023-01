Coco Gauff couronnée au tournoi d’Auckland

Associated Press

Associated Press

Première tête de série et septième joueuse mondiale, la joueuse de 18 ans a écrasé l'Espagnole Viktoria Masarova 6-1 et 6-1 pour décrocher un troisième titre sur le circuit de la WTA.

Ce triomphe pourrait accroître sa confiance en vue des Internationaux d'Australie qui commenceront le 16 janvier à Melbourne.

Le match a été ponctué de longues interruptions causées par la pluie, comme c'est arrivé fréquemment au cours de la semaine à Auckland.

Gauff n'a perdu aucune manche pendant le tournoi, bien qu'elle ait été testée par sa compatriote Sofia Kenin, lauréate de l'édition 2020 des Internationaux d'Australie, et par la Monténégrine Danka Kovinic.

Classée 130e raquette mondiale, Masarova a connu une excellente semaine en route vers la première finale de sa carrière dans un tournoi de la WTA.

Comme elle a dû participer aux qualifications pour obtenir sa place au sein du tableau principal, l'Espagnole en était à un huitième match d'affilée, ce qui est possiblement venu la rattraper.

Par ailleurs, la Canadienne Leylah Annie Fernandez et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands ont perdu en finale du double. Le tandem a baissé pavillon 6-1, 5-7 et 4-10 contre la Japonaise Miyu Kato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi.

Fernandez a atteint les quarts de finale en simple, mais s'est incliné vendredi devant la Belge Ysaline Bonaventure.