Valérie Grenier parmi l’élite mondiale

Après avoir remporté le premier slalom géant du weekend, la Canadienne a terminé au 6e rang de la course du dimanche. Il s’agit donc d’un autre top 10 pour la Franco-ontarienne qui avait aussi décroché la 5e position au slalom de Semmering en Autriche au mois de décembre.

Les bons résultats s’accumulent et Grenier talonne maintenant les meilleures skieuses au monde, telles que Petra Vlhova, Marta Bassino et autres Mikaela Shiffrin de ce monde.

Petra Vlhova et Valérie Grenier Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Je commence à le réaliser tranquillement pas vite, reconnaît Grenier lorsqu’on la questionne sur sa place parmi l’élite. On dirait qu’avec la journée d’hier (victoire), et même d’aujourd’hui, en étant troisième le matin, je commence à le ressentir et à le réaliser que je fais partie des meilleures. J’en suis extrêmement fière et ça fait du bien. Avec tout le travail que j’ai fait, que je puisse être au top, c’est incroyable.

L'analyste de ski alpin à Radio-Canada Sports et ex-skieuse du circuit, Geneviève Simard, s'est réveillée au milieu de la nuit de vendredi à samedi pour connaître le résultat de la première descente de Valérie Grenier.

Quand j’ai vu qu’elle menait, je me suis dit : "OK, ça va être difficile de me rendormir" , a avoué en riant l'analyste. Simard a par la suite regardé en direct la deuxième descente de la skieuse d'Ottawa et affirme avoir été impressionné par le calme de l'athlète.

Marta Bassino, Valérie Grenier et Petra Vlhova Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

À l’arrivée elle n'avait presque pas d’émotion, remarque Geneviève Simard. On dirait qu’elle ne le réalisait pas qu'elle était première.

« J'ai vu beaucoup de moments vraiment brillants de Valérie dans les dernières années, des sections de parcours extraordinaires, et là, elle commettait une petite faute et ça coûtait au chrono. Samedi, elle a skié vraiment deux manches à la hauteur de son talent, de haut en bas, elle a mis toutes les pièces du casse-tête ensemble et bravo! » — Une citation de Geneviève Simard, analyste en ski alpin pour Radio-Canada Sports

Valérie Grenier s’est blessée gravement à l'entraînement en 2019 avec pour résultat une quadruple fracture à la jambe droite et de longs mois de réadaptation. Au cours des dernières années, elle n’a pas caché avoir douté et avoir été frustrée de la lenteur de son retour à son plein potentiel.

D’avoir grimpé sur la première marche du podium samedi et d’avoir décroché la 6e place dimanche en Slovénie la pousse à revoir ses objectifs pour la saison.

Après hier (samedi), je n’étais pas certaine de savoir quels seraient les prochains objectifs, avoue Valérie Grenier. Je m’étais dit au début de l’année que je voulais faire partie des sept meilleures, de faire partie de la gang des meilleures au monde et justement je suis rendue là. Je veux continuer sur cette belle lancée-là et juste en profiter et continuer d’avoir de bons résultats. J’espère aussi que je peux bien faire en super-G, une discipline que je recommence à faire aussi.

Valérie, l'exception qui confirme la règle

Les bons résultats de Valérie Grenier devraient avoir un impact sur l'équipe canadienne de ski alpin. Comme le fait remarquer Geneviève Simard, le ski alpin c'est un sport individuel, mais on s'entraîne en équipe . De voir un membre de l'équipe briller, comme Valérie ou Jack Crawford chez les hommes, ça ne peut être qu'une source de motivation.

Geneviève Simard et Allison Forsyth sur le podium du slalom géant de la Coupe du monde de Santa Caterina en janvier 2005. Photo : Associated Press / ALEX TROVATI

Toutefois, l'analyste admet que le ski alpin canadien a déjà eu plus de profondeur. À l'époque où Geneviève Simard compétitionnait, plusieurs athlètes se trouvaient fréquemment parmi les trente meilleures.

Il y avait d’autres filles au départ avec Valérie aujourd'hui (dimanche). Britt Richardson, par exemple, a connu une bonne première manche, mais il faudrait plusieurs filles pour être dans le coup, souligne l'ex-skieuse. Mon évaluation de la profondeur, c'est qu'il y a trois ou quatre filles dans le top 30, ce qui n'est pas le cas. Mais si elle peut montrer le chemin aux autres, tant mieux!

Une compétition sur sa montagne

Le circuit de la Coupe du monde s’arrête en Autriche mardi pour une épreuve de nuit et les Championnats du monde auront lieu à Courchevel/Méribel en France en février.

Valérie Grenier, fierté du club de ski de Mont-Tremblant, a toutefois les yeux tournés vers une épreuve qui aura lieu en décembre 2023, soit au début de la prochaine saison.

C’est que la Coupe du monde tiendra une épreuve au Mont-Tremblant pour la première fois depuis 1983. Deux épreuves de slaloms féminins seront disputées les 2 et 3 décembre.

Quand j’ai su qu’on allait avoir ces deux courses-là l’année prochaine, je n’en revenais tout simplement pas, s’enthousiasme la skieuse. J’étais tellement contente, j’ai toujours rêvé d’avoir une course à la maison, évidemment, on a Lake Louise au Canada (NDLR Dont l’avenir est incertain), mais d’avoir une course à ma montagne à moi, c’est fou!

En plus c’est deux slaloms géants, qui est ma discipline en ce moment, ça ne peut pas être plus parfait, affirme Valérie Grenier. J’ai vraiment hâte à ces courses-là, ça va être un événement incroyable.

Même si elle ne sera pas sur les pistes comme concurrente, Geneviève Simard partage l'enthousiasme de la jeune skieuse pour l'épreuve à venir.

Quand je courais à Lake Louise, c’était une grande fierté d’avoir la chance de représenter notre pays à la maison, se rappelle Simard. Il y a une petite coche de plus d’encouragement, quand tu prends les chaises, au restaurant, partout où l'on va on nous encourage. C’est aussi plus bruyant au départ lorsque c’est une Canadienne qui s‘élance. Mes souvenirs de Lake Louise, ce sont de bons souvenirs.

Les succès de Valérie Grenier et la présence des meilleures skieuses de la planète au Québec seront des sources d'inspiration pour les jeunes athlètes.