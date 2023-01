Le portrait éliminatoire est complet dans la Ligue nationale de football (NFL) au terme d'une saison haute en émotions et en rebondissements. Les Chiefs et les Eagles profitent d'un congé d'entrée de jeu tandis que 12 équipes entament leur marche vers l'Arizona, terre d'accueil du prochain Super Bowl. Tour d'horizon des trois chocs à surveiller au premier tour.

Les 49ers par la grande porte

Les carottes semblaient cuites à San Francisco lorsque le quart Jimmy Garoppolo, nommé partant après une sérieuse blessure à Trey Lance, est également tombé au combat au début de décembre.

La perte d'un pivot sonne habituellement le glas pour une équipe prétendante au titre, alors imaginez si le remplaçant est à son tour sur le carreau et que les clés de l'attaque sont remises au deuxième substitut, une recrue, repêchée de surcroît au tout dernier rang de l'encan.

Un mois et demi après sa promotion, Brock Purdy n'a tout simplement plus besoin de présentation. Il a hérité d'une unité offensive sans faille, orientée sur le jeu au sol, qui profite largement de l'ajout de Christian McCaffrey en cours de campagne.

N'empêche, Purdy fait bien plus que remettre le ballon dans le champ arrière. Il le distribue aussi parmi son arsenal fort garni. Et il le fait avec brio. Surtout, il sait mener sa troupe à la victoire depuis qu'il a succédé à Garoppolo, les 49ers étant invaincus en six matchs, dont cinq départs, avec l'ancien de l'Université de l'Iowa aux commandes.

Il n'y a pas que Purdy qui sévit à San Francisco. La défense est implacable, impitoyable, intraitable. Les qualificatifs manquent pour décrire l'unité la moins permissive du circuit Goodell, qui s'impose sur tous les plans.

C'est le vent dans les voiles que les 49ers, gagnants de leurs 10 derniers duels, lanceront les hostilités en éliminatoires samedi en accueillant leurs grands rivaux de Seattle. L'homme à la tête de l'attaque des Seahawks est également sorti de l'ombre cette saison pour conduire, contre toute attente, les siens au bal hivernal.

Oublié, loin des réflecteurs depuis belle lurette, Geno Smith a sans contredit connu la meilleure campagne d'une carrière qui n'avait jamais pris son envol.

Le vétéran de 32 ans n'a obtenu que cinq départs durant la période 2015-2021 et a occupÉ le rôle de second violon pour quatre équipes. Rien ne laissait présager une renaissance – ou tout simplement une naissance? – à sa neuvième saison professionnelle.

L'une des belles histoires de la dernière année dans la NFL, la montée en puissance de Smith le place à l'avant-scène des candidats au titre de retour de par excellence.

Les Bills plus regroupés que jamais

Le football est passé au second plan en début d'année à Buffalo lorsque Damar Hamlin a été foudroyé par un arrêt cardiaque au cours de la rencontre entre les Bills et les Bengals, à Cincinnati, digne d'une finale d'association.

Le demi de sûreté est désormais hors de danger et de retour à son domicile, un dénouement qui soulage les Bills et le reste de la planète sportive. Une situation tragique qui a rassemblé l'effectif, noué les liens, en route vers l'objectif de soulever le trophée Vince-Lombardi.

Déjà une forte pointure du circuit Goodell, les Bills sont galvanisés par les récentes nouvelles encourageantes à l'endroit de Hamlin, ce qui ajoute à leur soif de rafler les grands honneurs. Que les Dolphins, leurs premiers adversaires dimanche, se le tiennent pour dit.

Fidèle au rendez-vous cette saison, malgré une légère augmentation de son taux d'interceptions, Josh Allen voudra maintenant reprendre là où il avait laissé durant les éliminatoires de 2022, pour les moins électrisantes dans son cas.

Josh Allen Photo : Getty Images / Adam Glanzman

L'imposant pivot a prouvé qu'il appartenait à la fine élite de la NFL en transposant ses prouesses de la saison aux éliminatoires. Cette fois, qui plus est, il démarre ce nouveau parcours empli d'émotions, une arme redoutable dont se méfient ses rivaux.

L'affiche Dolphins-Bills en faisait saliver plus d'un il n'y a pas si longtemps. Si Buffalo est demeurée dans le groupe des prétendants au titre, on ne peut en dire autant de Miami, en chute libre dans la dernière ligne droite du calendrier.

Heureusement que les Jets de New York se trouvaient sur son chemin en conclusion de la campagne...

Les Dolphins ont également vécu leur propre drame en cours de saison avec l'épisode Tua Tagovailoa, victime d'une commotion cérébrale à glacer le sang.

En forte progression sous la gouverne du nouvel entraîneur-chef Mike McDaniel, le jeune quart n'aura pas l'occasion de vivre son baptême du feu dans les éliminatoires en raison d'une autre commotion cérébrale subie à Noël.

Tout indique que Skylar Thompson aura le lourd mandat de maintenir la cadence avec l'unité offensive des Bills, un réel chantier. Il peut cependant compter sur un tandem de receveurs de renom avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle, axés sur la rapidité et les verges après l'attrapé, un casse-tête pour quiconque les a affrontés ces derniers mois.

Les Buccaneers en épouvantail

Est-ce la saison de trop pour Tom Brady?

Cette sempiternelle question a été lue et entendue maintes et maintes fois pendant la saison en montagnes russes à Tampa Bay. De peine et de misère, les Buccaneers ont été couronnés champions de division avec un rendement sous le seuil de respectabilité de ,500.

Le déclic n'est jamais réellement survenu en attaque, Brady et ses receveurs ne semblant pas être sur la même page, tandis que la défense ne s'est pas présentée sous son meilleur jour.

Malgré tout, absolument aucune formation ne souhaitait se retrouver sur le même terrain que le vénérable no 12 dans le cadre d'un match éliminatoire. Nul besoin d'expliquer pourquoi.

Tom Brady Photo : Getty Images / Stacy Revere

Il ressemblait en tout point au Brady des beaux jours lors de la rencontre capitale du jour de l'An avec les Panthers de Caroline. C'est probablement ce que doivent craindre les Cowboys.

Dallas a tenu le coup tôt dans la saison lorsque Dak Prescott s'est blessé en lever de rideau contre... ces mêmes Buccaneers. Cooper Rush a fait le nécessaire, les Cowboys évitant de sombrer durant l'absence de leur meneur offensif.

Devant l'adversité, la défense a été la planche de salut de l'équipe. Elle a eu son mot à dire dans les succès précoces et n'a jamais réellement ralenti par la suite. Redoutable dans les tranchées, le chasseur de quarts Micah Parsons en est le moteur, au grand dam de la ligne offensive des Buccaneers.

Prescott a eu ses bons moments et a remporté de nouveau sa part de matchs, sans toutefois afficher un jeu propre dans la pochette protectrice. Les interceptions se sont accumulées pendant sa saison écourtée et plusieurs d'entre elles ont été coûteuses.

La solution pour éviter ces revirements se trouve à proximité de Prescott. À quelques pas du pivot, dans le champ arrière, occupé par Ezekiel Elliott et Tony Pollard. Il s'agit de l'une des clés pour infliger une rare élimination hâtive à Brady, l'autre se trouvant dans les mains de Parsons.