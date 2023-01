Le Canadien commençait à en avoir une petite idée étant donné cette interminable glissade aux allures de chute libre qui a miséricordieusement pris fin samedi soir grâce à un gain de 5-4 contre les Blues de Saint-Louis, mais de là à ce que ce soit si compliqué…

Il aura fallu le réveil de l’avantage numérique, un effort louable de Jonathan Drouin en fin de match, cinq tirs bloqués dans les deux dernières minutes, trois retards d’un but comblés, deux filets de Joel Armia et une perdrix dans un poirier pour signer cette courte victoire face à un club privé de trois défenseurs gauchers, de son capitaine, d’un de ses bons marqueurs et qui a de surcroît perdu les services d’un autre arrière, Robert Bortuzzo, en début de rencontre.

Ouf.

Et même si le processus prime sur tout dans cette saison condamnée à l’avance, obtenir des résultats ne nuit pas à l’ambiance et, sûrement, à la réceptivité aux apprentissages du grand manitou St-Louis : l’entraîneur, pas l’équipe.

Depuis le retour du CH dans son antre, le Centre Bell, il y a une nette amélioration sur un aspect primaire et primordial de ce sport : la qualité du jeu défensif.

Certes, le Canadien a accordé sept buts en deux matchs, mais il est parvenu à limiter grandement les chances de marquer de l’adversaire. Alors que c’était bar ouvert depuis quelques semaines, on semble avoir sonné la cloche du dernier service.

Selon le site Natural Stat Trick, le Tricolore a permis 11 chances de qualité en deux rencontres, soit 5 face aux Rangers et 6 samedi. Ce sont de bons chiffres.

C’était un de nos bons matchs défensifs. Pour ce qui est de revenir dans notre zone, de bien se placer pour enlever des chances de marquer. Ils avaient 13 lancers à la moitié du match. C’est comme ça qu’on va s’en sortir , a assuré Jonathan Drouin, pauvre homme qui s’est fait ravir son premier but de la saison par Josh Anderson.

On était un peu plus convaincants dans notre zone. Les gars arrêtent plus souvent et ça donne moins de chances de marquer. On court moins en zone défensive et ça nous donne une chance de sortir plus rapidement , a analysé David Savard.

« On n’est pas aussi ouvert dans notre zone, on est plus ensemble. Ils le sentent qu’on passe moins de temps dans notre zone. Et si on y est, l’adversaire ne nous découpe pas en morceaux. Défendre fait partie du jeu. […] Il faut que tu puisses plier sans casser. » — Une citation de Martin St-Louis

Plier sans casser. Voilà qui requiert du dévouement et de l’abnégation. De la passion même que l’entraîneur a attribuée à l’énergie du samedi soir . On en parlait, mais le Canadien a dû bloquer 5 tirs en toute fin de rencontre lorsqu’il se défendait à 6 contre 5, 25 au total.

Les replis défensifs étaient inspirés, l’acharnement , comme l’a décrit Drouin, a duré 60 minutes. Ça peut paraître banal, ce ne l’est pas.

De son propre aveu, l’entraîneur ne voit pas encore le jour où ses enseignements porteront sur autre chose que la structure défensive tellement celle-ci s’était lézardée au point de s’effondrer en miettes pendant le temps des Fêtes.

Je ne pourrais pas dire quand on va commencer à se concentrer sur autre chose. Nos performances vont me parler et là je pourrais dire "Ok, allons de l’avant". On ne peut rien faire par rapport à ce qui est arrivé. Un des pouvoirs que l’on a dans la vie, c’est la façon dont tu rebondis. Personne n’aime l’adversité. Maintenant c’est à propos du pouvoir de notre réponse , a lancé l’entraîneur.

C’est timide pour l’instant, mais c’est un début.

La stabilisation à l’arrière coïncide d’ailleurs avec le retour au jeu de David Savard. Le Canadien s’est fait dépecer à Nashville, le premier match du Québécois, et s’est calmé depuis. Sans attribuer le mérite à un seul homme, St-Louis a reconnu l’impact positif du numéro 58 soulignant ainsi à gros traits l’importance d’avoir quelques vétérans, quelques vieux guerriers pour guider le bateau à travers la tempête.

On apprend mieux dans le plaisir et surtout, on apprend peu dans les massacres. C’est ce qui guettait le CH.

Pour la première fois depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe, soit 11 mois, St-Louis trouvait que sa bande avait perdu son identité, son goût à la bataille, peu importe la raison , a-t-il précisé.

Elle importera davantage si, d’aventure, ça venait à se reproduire.

En rafale

Après avoir réussi son premier but de la saison au 39e match de la campagne, Joel Armia y a pris goût et en a inscrit deux autres au 40e.

Je trouvais que je jouais mal, il fallait se regarder dans le miroir , a admis le Finlandais après le match.

Des fois, c’est ça. Tu en marques un et ça va venir. Les vannes sont ouvertes pour lui , a renchéri Drouin.

Parlant du Québécois, lui-même est passé à quelques centimètres de mettre fin à une disette de 31 matchs qui remonte au 1er janvier 2022 avant que son bon ami Josh Anderson (l’est-il encore seulement?) ne pousse cette rondelle qui tardait à traverser la ligne rouge. Personne ne lui avait encore appris la mauvaise nouvelle lorsqu’il a rencontré les journalistes dans le vestiaire.

Quand le CH a marqué son troisième but au début du troisième vingt, il s’agissait de la première fois que l’équipe jouait avec une avance en 359 minutes et 9 secondes, soit depuis le 23 décembre à Dallas. Il l’a conservé pendant 1:53, avant de la reprendre comme chacun sait.