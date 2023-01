Patrick Mahomes établit un record pour les verges par la passe en une saison

Associated Press

Associated Press

Patrick Mahomes a établi le record de la NFL pour le plus de verges totales amassées en une saison et les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Raiders de Las Vegas 31-13, samedi.

Grâce à cette victoire, les Chiefs (14-3) se sont assurés du premier rang de l'Association américaine ainsi que d'une semaine de congé au début des éliminatoires.

Mahomes a obtenu 202 verges aériennes et 29 verges au sol contre les Raiders, ce qui lui a donné un total de 5608 verges cette saison. Il a surpassé le record de 5562 verges établi par Drew Brees en 2011.

Pat était en feu, a déclaré l'entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid. Il montre ces statistiques comme si de rien n'était.

Les Chiefs ne sont toutefois pas assurés d'avoir l'avantage du terrain pendant la totalité des éliminatoires.

En raison de l'annulation du match de lundi entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati, les Chiefs pourraient affronter une des deux équipes sur un terrain neutre lors de la finale de l'Américaine.

Il s'agissait du premier match de la NFL à être disputé depuis que le joueur des Bills Damar Hamlin a été hospitalisé après avoir subi un arrêt cardiaque. Pendant l'échauffement, les deux équipes ont porté des chandails noirs sur lesquels on pouvait lire De l'amour pour Damar .

Plutôt qu'un moment de silence avant le match, l'annonceur au Allegiant Stadium a demandé aux partisans de crier pour encourager la guérison de Hamlin.

C'était assurément bizarre, a dit Mahomes à propos du retour sur le terrain. C'est un sport que tu aimes, que tu pratiques depuis toute ta vie. Il t'a amené tant de belles choses, mais évidemment, tu as encore en arrière-pensée cette situation impliquant Damar. Tu veux être là pour lui et il a des choses plus grandes que le football.

Les Chiefs ont égalé leur record du plus grand nombre de victoires en une saison, établi en 2020, et ils ont réussi une marque d'équipe avec un 17e match consécutif d'au moins 300 verges d'attaque.

Les Raiders (6-11) ont mis fin à leur première saison sous la tutelle de Josh McDaniels en subissant une troisième défaite d'affilée. Ils ont participé aux éliminatoires l'année dernière, mais ils font maintenant face à plusieurs questionnements au poste de quart, sur la ligne offensive et en défense.